Один звездный катаклизм спустя годы заговорил вновь — теперь под вопросом будущее Вселенной

Астрофизики обнаружили скрытые детали в данных о слиянии нейтронных звезд GW170817, которое в 2017 году перевернуло представление о Вселенной. Повторный анализ этого катастрофического события позволил вычислить скорость расширения космоса с точностью, ранее считавшейся недостижимой для подобных методов. Результаты исследования, опубликованные в The Astrophysical Journal, не просто уточняют цифры, но и подливают масла в огонь самого громкого спора в современной науке — парадокса Хаббла.

Фото: nasa.gov by ЕКА/Хаббл и НАСА, К. Мюррей, Х. Маис Апелланис is licensed under Free More Info Снимок космического телескопа Хаббл

В чем суть противоречия и почему ученые спорят

Постоянная Хаббла — это фундаментальный показатель скорости, с которой галактики разлетаются друг от друга. От этого числа зависит всё: от возраста Вселенной до её будущей судьбы. Проблема в том, что разные способы измерения дают несовпадающие результаты. Один метод, смотрящий в глубокое прошлое через реликтовое излучение Большого взрыва, показывает медленное расширение. Другой, изучающий "современные" объекты вроде сверхновых, настаивает на куда более высоких скоростях.

"Разрыв в показаниях между методами измерения — это не просто ошибка приборов, а намек на то, что мы чего-то не понимаем в устройстве физики. Возможно, существуют эффекты, которые наш мозг еще не способен осознать из-за эволюционных ограничений", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Гравитационные волны как новый измерительный прибор

Событие GW170817 стало уникальным, так как человечество впервые поймало и гравитационную "дрожь" пространства, и вспышку света от слияния двух сверхплотных тел. Это позволило применить метод прямого измерения расстояния, не полагаясь на сложные цепочки предположений, используемые в традиционной астрономии. Однако первые расчеты 2017 года дали слишком широкий диапазон значений, который не позволял принять чью-либо сторону в споре.

Новое значение тяготеет к "нижней" планке, что ставит под сомнение данные, полученные при наблюдении за ближайшими звездами. Это напоминает ситуацию, когда спорные тайны прошлого обнаруживаются в артефактах, не соответствующих своей эпохе, заставляя специалистов полностью менять теорию.

Почему старые модели столкновения оказались ошибочными

Многолетнее наблюдение за струей заряженных частиц (джетом), вырвавшейся после столкновения, показало, что ранние математические модели были слишком упрощенными. Используя суперкомпьютеры и уточненную статистику, авторы новой работы отсеяли сценарии, которые противоречили траектории движения джета. Это позволило сузить неопределенность и получить более чистое значение постоянной Хаббла.

"Необычное поведение материи при экстремальных столкновениях часто ставит ученых в тупик. Это можно сравнить с тем, как подводная река в Черном море меняет наше понимание гидродинамики — привычные законы на поверхности там работают иначе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Несмотря на успех, исследователи признают: чтобы окончательно поставить точку в парадоксе Хаббла, точность измерений нужно повысить еще в четыре раза. Для этого научному сообществу требуется зафиксировать десятки подобных столкновений, каждое из которых станет новым эталонным "метром" для космоса.

"Наблюдение за космосом требует колоссальных объемов данных. В будущем такие расчеты, скорее всего, полностью передадут машинам, когда государство возьмет под контроль ИИ и создаст безопасные условия для глубокого научного анализа", — предположил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о расширении Вселенной

Зачем нужно знать точную скорость расширения Вселенной?

Это позволяет определить возраст космоса и понять, будет ли Вселенная расширяться вечно или однажды начнет сжиматься обратно. Любая неточность в этом вопросе делает невозможным долгосрочное прогнозирование жизни галактик.

Почему гравитационные волны точнее телескопов?

Свет может искажаться пылью, газом или эффектами гравитационного линзирования. Гравитационные волны проходят сквозь препятствия практически без изменений, являясь "чистым" сигналом от самого источника.

Что произойдет, если парадокс Хаббла не разрешится?

Это будет означать, что Стандартная модель космологии неверна. Ученым придется искать "новую физику", возможно, вводить дополнительные измерения или пересматривать теорию относительности Эйнштейна.

Может ли Вселенная расширяться с разной скоростью в разных местах?

Одна из гипотез гласит, что мы живем внутри гигантской космической пустоты, где локальное расширение идет быстрее, чем в среднем по Вселенной. Это могло бы объяснить разницу в показаниях приборов.

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