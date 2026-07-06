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Первые люди Америки удивили археологов: ради этой пищи они прошли два континента на сквозь

Наука

Первые поселенцы Америки не искали компромиссов с природой. Они не собирали корешки и не ловили рыбу в ближайших ручьях. Эти люди были узкоспециализированными хищниками, которые охотились только на гигантов. Старая байка о всеядности индейцев эпохи палеолита рассыпалась после масштабного анализа 50 стоянок в Северной и Южной Америке.

Охотники культуры Кловис и мамонт
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Охотники культуры Кловис и мамонт

Охота на гигантов

Группа исследователей под руководством Бена Поттера из Университета Аляски и Джеймса Чаттерса из канадского Университета Макмастера доказала жесткий рацион наших предков. Данные по берингийской, кловисской и южноамериканской культурам показывают: на долю мамонтов, ленивцев и прочих гигантов весом более тонны приходилось до 88% калорий. Мелкая дичь — кролики, птицы и рыба — составляла статистическую погрешность не более 1%.

"Специализация на мегафауне — это стратегия высокой отдачи. Это энергоемкий, но крайне прибыльный процесс для первобытной общины", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Детектив по костям

Скептики часто прикрываются плохой сохранностью костей мелочевки. Но ученые провели проверку. Они искусственно увеличили объем гипотетических останков мелких животных в 100 раз. Результат не изменился. Крупные звери остались основой рациона. Изотопный анализ останков 18-месячного ребенка из Монтаны подтвердил это: мать ела почти исключительно мясо "гигантов". Питание было монотонным, но крайне калорийным.

Инструменты для разделки туш

На стоянках нет остатков сетей или рыболовных крючков. Археологи находят только тяжелые ножи, скребки и наконечники копий. Древние охотники приносили камень для орудий издалека — до 1500 километров. Это доказывает, что они готовились к встрече с конкретной, очень крупной добычей.

Характеристика Данные о рационе
Доля калорий от мегафауны 83-88%
Доля калорий от мелких животных менее 1%

"Масштабная миграция вслед за стадами мамонтов выглядит как исторический парадокс, оправданный чистой физиологией выживания в жестких условиях", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Почему они так быстро освоили континенты?

Люди пересекли два континента всего за 300-600 лет. Эволюция не требовала от них адаптации к новым сортам растений или видам пресноводных рыб. Они были "нефтяниками" каменного века: шли туда, где лежала нефть — то есть мамонты.

Роль человека в исчезновении мамонтов

Ученые нашли следы охоты человека на 28 из 41 исчезнувшего рода гигантов. Климат, конечно, менялся, но антропогенный фактор — прямое истребление — сбрасывать со счетов теперь невозможно. Природные процессы часто идут рядом с деятельностью человека.

"Мы видим прямые свидетельства того, как технологическая оснащенность человека опередила природные механизмы устойчивости видов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о рационе древних американцев

Были ли они всеядными?

Нет, исследования доказывают узкую специализацию на крупных животных.

Почему не ели других животных?

Мамонты обеспечивали максимальную калорийность при меньших затратах энергии на поиски и переработку.

Как быстро это произошло?

Два континента были заселены менее чем за 600 лет.

Виноват ли человек в вымирании мамонтов?

Человек охотился на десятки вымерших видов, что в сочетании с климатом привело к краху популяций.

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Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, историк науки Сергей Белов, эколог Денис Поляков
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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