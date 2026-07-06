Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться

На северо-восточном побережье Австралии обнаружили странные артефакты, напоминающие декорации к научно-фантастическому триллеру. Две массивные металлические сферы вынесло приливом на песчаный берег Форрест-Бич в штате Квинсленд. Власти немедленно оцепили район и привлекли к расследованию специалистов по чрезвычайным ситуациям. Ученые уверены, что находка имеет внеземное происхождение, хотя и создана человеческими руками в рамках зарубежных космических программ.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Металлические шары на пляже

Ракетные баллоны на песке

Австралийское космическое агентство идентифицировало объекты как баки высокого давления. Такие корпуса обычно удерживают топливо или сжатые газы внутри ракет-носителей. Подобные обломки спутника в Квинсленде не редкость, но герметичность этих сфер вызывает особые опасения у экстренных служб. Агентство уже установило вероятный источник, сопоставив характеристики объектов с траекториями недавних запусков.

"Эти сферы — настоящие пороховые бочки. Даже если они кажутся пустыми, внутри могут сохраняться пары высокотоксичного гидразина. Трогать их голыми руками — это как играть с открытым пламенем на бензоколонке", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Местные жители получили строгий приказ держаться подальше от находок. История помнит случаи, когда загадки истории и аномальные артефакты на поверку оказывались опасными промышленными отходами. Сейчас австралийские эксперты консультируются с международными организациями, чтобы получить официальное подтверждение страны-владельца ракетной ступени.

Китайский след и риск токсичности

Подозрение сразу пало на последние старты КНР. В начале июля Пекин отправил на орбиту ракеты "Чанчжэн-6" и "Чанчжэн-8А". Время и вероятные орбиты этих носителей совпадают с моментом появления сфер на побережье. Хотя Китай также испытывал подводные ракеты в Тихом океане, этот инцидент произошел позже обнаружения обломков на пляже.

Признак объекта Вероятное назначение Сферическая форма Равномерное распределение давления газов Титановый сплав Защита от сгорания в плотных слоях атмосферы Наличие клапанов Подача компонентов топлива в двигатель

Проблема в том, что крупные державы часто игнорируют правила утилизации отработанных ступеней. Вместо контролируемого схода с орбиты в пустынные районы океана, железный хлам бросают на произвол судьбы. Если дороги на вечной мерзлоте можно укрепить реагентами, то от падающего с неба металла защититься практически невозможно.

"Мы фиксируем рост числа инцидентов с неконтролируемым падением ступеней. Это прямой риск для гражданской авиации и судоходства, не говоря уже о загрязнении прибрежных зон", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Проблема неконтролируемого схода

Критика в адрес китайской космической программы звучит всё громче. Эксперты LeoLabs указывают на систематическое оставление массивных частей ракет на нестабильных орбитах. Это создает хаос в околоземном пространстве. Пока на Земле обсуждают закон об ИИ для контроля цифрового мира, физическое пространство над планетой превращается в свалку.

Падение сфер в Квинсленде наглядно демонстрирует, насколько хрупка безопасность обитаемых зон. Даже если геология Марса преподносит нам научные сюрпризы, земная реальность заставляет беспокоиться о более приземленных вещах. Обломки могли упасть на жилой массив или повредить инфраструктуру на дне океана.

"Любой неопознанный техногенный объект — это потенциальный источник химического загрязнения почвы и воды. До вердикта лаборатории такие пляжи должны быть закрыты для посещения", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о космических находках

Откуда берутся такие сферы на пляжах

Это детали топливных систем ракет. Они изготавливаются из сверхпрочных материалов, которые не успевают полностью испариться при трении об атмосферу во время падения с орбиты.

Почему космический мусор считается опасным

Основная угроза — остатки топлива, такого как гептил или гидразин. Эти вещества крайне ядовиты и могут вызвать мгновенное поражение слизистых оболочек и нервной системы человека.

Кто несет ответственность за падение обломков

Согласно международным договорам, ответственность лежит на государстве, осуществившем запуск. Оно обязано возместить ущерб и организовать вывоз опасных фрагментов.

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