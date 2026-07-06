Россиянам готовят новый контроль в интернете: привычные онлайн-действия могут попасть под надзор

Внедрение обязательного подтверждения действий в сети не станет технологической новинкой, так как механизмы верификации через доверенные платформы уже глубоко интегрированы в цифровую среду, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что любая система сопоставления пользователя с его операциями фактически выполняет роль "цифрового нотариата".

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина ругается на телефон

Ранее сообщалось, что Минцифры России рассматривает возможность введения обязательного подтверждения "значимых действий" в интернете. Предполагается, что верификация будет проходить через СМС-сообщения или мессенджер "Макс". Данная инициатива может войти в третий пакет законодательных мер по борьбе с кибермошенничеством. Подобные требования уже начинают затрагивать транспортную отрасль, где планируется внедрить новый способ подтверждения личности в РЖД для оформления проездных документов.

Мариничев отметил, что технический способ подтверждения — будь то код в мессенджере или СМС — вторичен по отношению к самой функции идентификации субъекта. По его словам, в цифровом мире формируется аналог классического нотариата, где третья сторона гарантирует осознанность действий человека. При этом избыточность проверок может нести риски, так как пользователи привыкают вводить коды машинально. Это создает условия, при которых мошенники больше не действуют наугад, используя автоматизм человеческих реакций для хищения данных.

"SMS подтверждает права пользователя на операции от имени аккаунта — по сути, это идентификация человека и его аккаунта как единого целого. Поэтому вопрос не в конкретном канале связи, будь то SMS или мессенджер "Макс". Подойдёт любая система, которая гарантированно сопоставляет технический элемент с реальным человеком", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что безопасность должна развиваться в сторону упрощения клиентского пути при усложнении фоновых процессов анализа. Обилие однотипных запросов на подтверждение притупляет бдительность, что особенно опасно при распространении вредоносных рассылок. Например, эксперты регулярно предупреждают о реальной опасности одного типа SMS, которые используются для кражи доступов к личным кабинетам.

"Если для того чтобы забрать ребенка из детского сада как значимое действие потребуется подтверждение через SMS-код, то обилие подобных запросов со временем притупит внимание, и код будет вводиться автоматически, без осознания. Представьте ту же схему с мошенниками: им больше не нужно будет убеждать назвать код — они просто получат доступ, пользуясь этим автоматизмом", — пояснил Мариничев.

Современные системы способны идентифицировать пользователя не только по кодам, но и по поведенческим моделям или цифровому профилю. В рамках ужесточения контроля за цифровой средой в России также вводятся новые штрафы за западные ID-технологии, что стимулирует переход на отечественные инструменты авторизации. Параллельно с этим государство расширяет перечень юридически значимых операций в онлайн-формате. В частности, уже заявлено, что судебные извещения онлайн станут стандартной практикой для уведомления граждан.

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