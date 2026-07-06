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Чудовищный поток под толщей воды: в Чёрном море скрывается река, которая мощнее Волги и Дуная вместе

Наука » Экология » Природа

Под толщей Черного моря скрывается гигантская водная артерия, которая по объему стока превосходит Волгу и Дунай вместе взятые. Ученые обнаружили плотный соленый поток, вырезающий в морском грунте полноценное русло с берегами и поймами. Это природное явление возникло из-за разницы в плотности воды между Средиземным и Черным морями. Исследование данного феномена позволяет пересмотреть подходы к строительству глубоководных коммуникаций и понять механизмы древних климатических изменений.

Вид Черного моря из космоса
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вид Черного моря из космоса

Физика соленого клина

Средиземное море зашкаливает по уровню соли, в то время как Черное остается сравнительно пресным из-за обилия впадающих рек. Эта разница запускает в Босфорском проливе двухслойный конвейер. Сверху легкая вода уходит в сторону Мраморного моря, а по самому дну в обратном направлении несется тяжелая соленая масса. Она буквально сползает в глубины, прижимаясь к грунту под действием гравитации.

"Этот феномен напоминает поведение лавины, которая не останавливается, а превращается в управляемый поток. Плотная вода выгрызает в осадках глубокие каналы, формируя рельеф, идентичный наземным рекам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Поток не просто течет, он активно меняет ландшафт. Ученые называют это плотностным течением. Визуально оно ничем не отличается от привычных рек: у него есть свои изгибы, пороги и даже водопады, которые срываются с подводных уступов в глубокие впадины.

Картирование подводного русла

Первые детальные данные о системе каналов у выхода из Босфора получили геологи из Университета Лидса. Группа под руководством Дэна Парсонса использовала автономный аппарат Autosub3 для трехмерного сканирования дна. Это позволило увидеть сеть желобов, которые ранее скрывала мутная взвесь и огромная глубина.

Параметр Характеристика
Протяженность канала 35 — 60 километров
Глубина вреза в грунт до 30 метров
Ширина русла от 500 до 1000 метров

Данный канал выступает основным путем доставки соли в глубокие слои Черного моря. Исследователи обнаружили, что русло остается активным на протяжении тысяч лет. Это не временный поток, а стабильный элемент океанической системы, связывающий два бассейна.

Мощность скрытой стихии

Цифры поражают воображение: подводная река переносит около 22 000 кубических метров воды в секунду. Если вывести этот поток на поверхность, он занял бы шестое место в мире по полноводности. Скорость движения у дна достигает 1,8 метра в секунду, что позволяет воде легко перемещать тонны песка и ила, формируя защитные валы по краям канала.

"Энергия такого течения огромна. Планирование маршрутов прокладки труб требует ювелирной точности, иначе размыв грунта приведет к провисанию и разрушению конструкций", — отметил специально для Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Система работает как естественный дренаж. Поток подпитывает безкислородные зоны моря, обеспечивая приток минералов из Средиземноморья. Любые загадки прошлого, связанные с изменением уровня моря, находят отражение в структуре этих донных отложений.

Живая геология дна

Каждый всплеск активности течения оставляет след в виде слоев осадков. Для специалистов это природный архив данных. Изучая эти наслоения, можно точно определить, когда климат был засушливым, а когда таяние ледников опресняло Мировой океан. Подобно тому, как эволюция деревьев подстраивается под засуху, морские течения реагируют на глобальные изменения среды.

"Подводные дельты — это ключ к пониманию того, как планета справлялась с кризисами миллионы лет назад. Мы видим в камне ритмы жизни всей акватории", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru геолог Виктор Андреев.

Эти процессы помогают оценивать геологию Марса, где ученые находят похожие русла. Возможно, они сформировались не под действием дождей, а в результате движения плотных солевых растворов в прошлом Красной планеты.

Безопасность инфраструктуры и космос

Черное море пересекают критически важные газопроводы и телекоммуникационные кабели. Понимание динамики придонных рек — вопрос выживания этих систем. Сильное течение способно перемещать целые пласты грунта, создавая угрозу для стальных магистралей. Ученые используют моделирование потоков, чтобы избежать аварий, аналогичных тем, что провоцирует пучение грунта на сухопутных северных трассах.

Иногда природа преподносит сюрпризы, похожие на космический мусор, падающий с небес: внезапные изменения в течении могут принести к берегам неожиданные объекты со дна. Стабильность придонной реки в Черном море — гарант экологического равновесия. Она удерживает баланс между обитаемыми верхними слоями и сероводородной бездной.

Ответы на популярные вопросы о подводной реке

Можно ли увидеть эту реку с лодки?

Нет, течение скрыто на глубине более 150 метров. На поверхности моря оно никак не проявляется визуально, обнаружить его можно только с помощью специальных сонаров и глубоководных аппаратов.

Пресная ли там вода?

Напротив, подводная река состоит из самой соленой и плотной воды в регионе, которая поступает из Средиземного моря. Она тяжелее окружающей среды, поэтому течет строго по дну.

Опасна ли река для судоходства?

Для обычных кораблей опасности нет. Угроза существует только для подводных лодок, работающих вблизи дна, и для кабелей связи, которые поток может постепенно размывать.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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