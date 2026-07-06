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Наш мозг застрял в каменном веке: как древние инстинкты портят жизнь современного человека

Наука

Наш мозг застрял в палеолите, пока тело переехало в бетонные джунгли с Wi-Fi. Мы эволюционировали для жизни в тесных племенах, где все друг друга знают, а угрозы измеряются длиной копья или близостью хищника. Сегодня мы живем среди миллионов незнакомцев и скроллим ленту соцсетей, пытаясь отыскать свое место в иерархии, которая давно переросла наши инстинкты.

Реакции в мозге
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Реакции в мозге

Эволюция против соцсетей

Хосе Йонг из Университета Джеймса Кука и Сара Чан из Сингапурского университета технологии и дизайна описывают это как конфликт "эволюционного несоответствия". Наши базовые настройки — распознавание лиц, поиск статуса, стремление к безопасности — "заточены" под пещеры и охоту. Когда эти механизмы сталкиваются с алгоритмами соцсетей, они дают сбой. Мы превращаем виртуальные показатели в суровую реальность и начинаем нервничать из-за ботов или людей, которых никогда не встретим в реальности.

"Наш мозг воспринимает онлайн-рейтинги как сигналы для выживания. Если вы чувствуете тревогу из-за отсутствия лайков, это древний механизм, который раньше отвечал за изгнание из племени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ловушка несоответствия

Разрыв между биологией и реальностью провоцирует эпидемию исторических парадоксов в нашем сознании. Мы тратим энергию на борьбу с призраками успеха других людей. Ощущение нехватки признания или статуса раньше помогало древним людям мобилизоваться. Теперь это приводит лишь к хроническому стрессу.

Условие Результат
Малое племя (до 150 человек) Стабильная иерархия, выживание
Глобальная сеть Бесконечное сравнение, стресс

Почему мы одержимы сравнениями

Социальные сети кормят наш мозг фейками об успешной жизни других. Как отмечают авторы работы, соревнование стало навязчивым. Мы попадаем в ту же ловушку, что и при изучении древних технологий, но только здесь "артефактом" выступает чужой имидж, а не реальный предмет.

"Сопоставление себя со случайными незнакомцами — это ошибка восприятия. Биологически мы не предназначены для обработки данных от миллионов людей одновременно, это прямой путь к неврозу", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Перестройка сообществ

Йонг и Чан не предлагают уйти в леса. Они призывают изменить среду обитания. Вместо попыток "починить" каждого человека, нужно создавать структуры, которые не противоречат нашей природе. Комфорт и устойчивость психики зависят от того, как сильно мы можем сократить масштаб конкуренции до размеров реального, а не виртуального круга общения.

"Личная устойчивость — это лишь половина успеха. Архитектура социума должна учитывать наши инстинкты так же, как мы учитываем свойства почвы при прокладке дорог", — констатировала в беседе с Pravda.Ru психиатр Мария Литвинова.

Ответы на популярные вопросы о психологии адаптации

Почему сравнение вызывает стресс?

Наш мозг запрограммирован на социальный статус как способ выживания. Когда мы видим "лучших" соперников, древние механизмы требуют от нас догнать их, что в пустоте соцсетей превращается в бесконечную тревогу.

Нужно ли удалять все профили в соцсетях?

Нет, авторы предлагают мыслить вдумчиво. Важно осознавать, что картинка — это не эволюционный сигнал, а визуальный шум.

Почему боты влияют на наше самочувствие?

Мозг не успел выработать фильтр для отличия реального мнения от программного текста. Мы реагируем на сам факт критической оценки, забывая про её источник.

Можно ли жить "как предки"?

Полное возвращение невозможно. Нужно перестраивать сообщества, чтобы взаимодействие с людьми стало более непосредственным и менее зависимым от глобальных иерархий.

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Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, психолог Надежда Осипова, психиатр Мария Литвинова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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