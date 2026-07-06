Эпоха хаоса в нейросетях закончилась: государство заберет контроль над ИИ под один купол

Минцифры решило приструнить "цифровой разум", пока тот не выкинул какой-нибудь фокус в духе мрачных предсказаний фантастов. Ведомство опубликовало законопроект, который превращает министерство в главного надзирателя за искусственным интеллектом в России. Теперь правила игры — термины, риски и даже независимость от западного софта — будут прописаны в одном законе. Это попытка навести порядок в "песочнице", где системы ИИ растут быстрее, чем грибы после дождя, и могут начать вытеснять людей с рабочих мест.
Законопроект "Об основах государственного регулирования сфер применения ИИ" наконец-то вводит в правовое поле нормальный человеческий (и программный) язык. Вводится четкая иерархия: от простых систем ИИ до "больших фундаментальных моделей". Это те самые цифровые гиганты, которые умеют сочинять стихи и рисовать котиков, но при этом требуют вычислительных мощностей размером с завод. Без единого словаря чиновники и разработчики говорили на разных диалектах, что создавало хаос в документах.
"Мы видим попытку систематизировать хаос. Важно, что выделяются именно фундаментальные модели — это признание того, что технологии теперь могут влиять на целые отрасли, как орбитальные суперкомпьютеры будущего", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Минцифры хочет стать "министерством правды" для нейросетей. По новому проекту ведомство получит право диктовать госполитику, писать законы и, что самое важное, фильтровать инициативы других ведомств. Если какое-нибудь министерство захочет внедрить алгоритм, Минцифры проверит его на вшивость. Это создает единый центр управления, чтобы ИИ в России развивался в одном векторе, а не разлетался в разные стороны, как ошметки звездного взрыва.
|Принцип закона
|Что это значит на практике
|Риск-ориентированный подход
|Чем опаснее сфера (медицина, транспорт), тем жестче контроль.
|Технологическая независимость
|Российский код и российское "железо" в приоритете.
"Главный риск здесь — даже не восстание машин, а банальные уязвимости в коде. Когда ИИ доверяют управление критическими узлами, любая ошибка становится фатальной", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Закон прямо постулирует: человек — главный, код — вторичен. Если алгоритм решит, что вам не положена ипотека или льгота, должна быть возможность оспорить это у живого чиновника, а не у бездушного бота. Безопасность и этичность выходят на первый план. Государство планирует не просто наблюдать, а активно вмешиваться, если ИИ начнет нарушать права граждан. Это своего рода "предохранитель", встроенный в юридическую базу.
"Законодательное закрепление терминов — это фундамент. Без него любая попытка регулирования превращается в гадание на кофейной гуще. Нам нужны правила, которые не задушат инновации, но и не превратят ИИ в бесконтрольную стихию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Чтобы ИИ не превратился в "черный ящик", действия которого невозможно объяснить или оспорить с точки зрения права.
Ведомство станет координатором. Оно будет следить за тем, чтобы разные министерства не принимали противоречащие друг другу акты.
Да, закон гарантирует, что при использовании ИИ ваши права и свободы не будут ущемлены в угоду "цифровой эффективности".
Это сложные нейросети, способные выполнять широкий круг задач, которые требуют огромного объема данных для обучения.
Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.