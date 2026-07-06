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Эпоха хаоса в нейросетях закончилась: государство заберет контроль над ИИ под один купол

Наука » Технологии

Минцифры решило приструнить "цифровой разум", пока тот не выкинул какой-нибудь фокус в духе мрачных предсказаний фантастов. Ведомство опубликовало законопроект, который превращает министерство в главного надзирателя за искусственным интеллектом в России. Теперь правила игры — термины, риски и даже независимость от западного софта — будут прописаны в одном законе. Это попытка навести порядок в "песочнице", где системы ИИ растут быстрее, чем грибы после дождя, и могут начать вытеснять людей с рабочих мест.

факультет искусственного интеллекта
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
факультет искусственного интеллекта

Словарь для нейросетей: от "моделей" до "фундамента"

Законопроект "Об основах государственного регулирования сфер применения ИИ" наконец-то вводит в правовое поле нормальный человеческий (и программный) язык. Вводится четкая иерархия: от простых систем ИИ до "больших фундаментальных моделей". Это те самые цифровые гиганты, которые умеют сочинять стихи и рисовать котиков, но при этом требуют вычислительных мощностей размером с завод. Без единого словаря чиновники и разработчики говорили на разных диалектах, что создавало хаос в документах.

"Мы видим попытку систематизировать хаос. Важно, что выделяются именно фундаментальные модели — это признание того, что технологии теперь могут влиять на целые отрасли, как орбитальные суперкомпьютеры будущего", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Минцифры берет ИИ под козырек

Минцифры хочет стать "министерством правды" для нейросетей. По новому проекту ведомство получит право диктовать госполитику, писать законы и, что самое важное, фильтровать инициативы других ведомств. Если какое-нибудь министерство захочет внедрить алгоритм, Минцифры проверит его на вшивость. Это создает единый центр управления, чтобы ИИ в России развивался в одном векторе, а не разлетался в разные стороны, как ошметки звездного взрыва.

Принцип закона Что это значит на практике
Риск-ориентированный подход Чем опаснее сфера (медицина, транспорт), тем жестче контроль.
Технологическая независимость Российский код и российское "железо" в приоритете.

"Главный риск здесь — даже не восстание машин, а банальные уязвимости в коде. Когда ИИ доверяют управление критическими узлами, любая ошибка становится фатальной", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Права человека против алгоритмов

Закон прямо постулирует: человек — главный, код — вторичен. Если алгоритм решит, что вам не положена ипотека или льгота, должна быть возможность оспорить это у живого чиновника, а не у бездушного бота. Безопасность и этичность выходят на первый план. Государство планирует не просто наблюдать, а активно вмешиваться, если ИИ начнет нарушать права граждан. Это своего рода "предохранитель", встроенный в юридическую базу.

"Законодательное закрепление терминов — это фундамент. Без него любая попытка регулирования превращается в гадание на кофейной гуще. Нам нужны правила, которые не задушат инновации, но и не превратят ИИ в бесконтрольную стихию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы об ИИ в законе

Зачем вообще нужен этот закон?

Чтобы ИИ не превратился в "черный ящик", действия которого невозможно объяснить или оспорить с точки зрения права.

Минцифры станет монополистом в этой сфере?

Ведомство станет координатором. Оно будет следить за тем, чтобы разные министерства не принимали противоречащие друг другу акты.

Затронет ли это обычных пользователей?

Да, закон гарантирует, что при использовании ИИ ваши права и свободы не будут ущемлены в угоду "цифровой эффективности".

Что такое "фундаментальные модели" в законе?

Это сложные нейросети, способные выполнять широкий круг задач, которые требуют огромного объема данных для обучения.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, историк науки Сергей Белов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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