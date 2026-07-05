Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний свекольник раскрывается по-новому: одна добавка делает вкус ярче и свежее
Суставы начинают ржаветь изнутри раньше, чем появляется боль: ученые раскрыли главную ошибку миллионов
В жизни всё совсем не так: честный рассказ Бузовой лишил фанатов иллюзий о беременности
Эти двигатели словно забыли, что должны ломаться: миллион километров для них — лишь начало
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Окаменевший кошмар внутри черепа: как чудесный отдых в Индии едва не разрушил судьбу британки
Еще недавно мест не было, а теперь — скидки до 50%: что произошло на курортах юга России
Культовый бренд решили спасти от исчезновения — для этого пошли на неожиданный шаг
Миллионные гонорары больше не в приоритете: популярная артистка выбрала камерный зал в Москве

Шесть загадочных сфер выбросило на берег: Австралия оцепила пляж, опасаясь космической угрозы

Наука

Шесть массивных металлических сфер серебристого цвета, выброшенных на побережье Квинсленда, спровоцировали экстренное расследование в Австралии. Полиция и специалисты национального космического агентства оцепили Форрест-Бич, опасаясь, что находки могут оказаться токсичными фрагментами разгонных блоков ракет или спутников. Пока эксперты в костюмах химзащиты эвакуируют объекты, ученые спорят о том, насколько часто "космические приветы" будут приземляться в густонаселенных районах из-за растущей активности на орбите.

Фрагмент космического мусора над Землёй
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фрагмент космического мусора над Землёй

Таинственные объекты на Форрест-Бич

Необычную находку обнаружили к северу от Таунсвилла в минувшие выходные. Шесть сфер правильной геометрической формы сразу привлекли внимание местных жителей. Однако власти среагировали жестко: вокруг места обнаружения установили 50-метровую запретную зону. Аварийные службы в защитном снаряжении поместили объекты в специальные герметичные контейнеры, предназначенные для хранения опасных материалов.

"Такие объекты могут представлять серьезную угрозу из-за остатков гидразина — крайне токсичного ракетного топлива. Даже спустя долгое время после падения на стенках баков сохраняются ядовитые пары, контакт с которыми смертельно опасен для человека", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Жителям городка строго запретили приближаться к береговой линии. Владелица местного заведения Лиза Скоби отметила в интервью ABC, что для тихого района появление спецслужб и оцепления стало главным событием года, вызвав настоящую волну любопытства среди зевак.

Космический мусор или земные баки?

Основная рабочая версия следователей — это сосуды высокого давления или топливные компоненты, которые не сгорели в плотных слоях атмосферы. Подобные конструкции создаются из тугоплавких материалов, способных выдерживать запредельные температуры при входе в атмосферу на огромных скоростях. Сегодня ученые пытаются сопоставить время падения с графиками запусков иностранных космических аппаратов. Нередко в такие ловушки попадают люди с излишней уверенностью в своих знаниях, игнорирущие предупреждения спецслужб, хотя это качество личности делает человека беззащитным перед скрытыми угрозами.

"Судя по форме и размеру, мы имеем дело с титановыми оболочками. Титан идеально подходит для космоса, но он же позволяет фрагментам достигать поверхности Земли практически невредимыми. Это не просто мусор, это улика, позволяющая определить оператора пуска", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Если принадлежность сфер к конкретной миссии будет доказана, Австралия может инициировать международное разбирательство. Правовые нормы ООН обязывают страны, осуществляющие космическую деятельность, нести ответственность за ущерб и эвакуацию своих обломков, где бы они ни приземлились. Подобную детальную идентификацию проводят и при изучении внеземных объектов, например, когда необычный состав метеорита перепутал планы ведущих планетологов мира.

Хронология небесных "подарков" Австралии

Этот инцидент — далеко не уникальный. В 2023 году Западная Австралия уже становилась местом падения массивного металлического купола, который позже признали частью индийской ракеты-носителя. А в 2011 году в Намибии находили абсолютно идентичную сферу, оказавшуюся баком беспилотного корабля. С ростом числа коммерческих пусков такие находки могут стать обыденностью. История учит нас, что даже древние цивилизации зависели от внешних ресурсов: например, простая соль предопределила выживание целых народов, так и современные страны вынуждены адаптироваться к "падающему" с неба металлу.

"Проблема в том, что океаны и береговые линии становятся стихийными свалками для отработанных ступеней. Пока мы не разработаем систему контролируемого свода с орбиты каждого мелкого узла, пляжи будут превращаться в зоны отчуждения", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

На текущий момент лабораторный анализ сфер продолжается. Специалистам предстоит не только изучить химический состав металла, но и проверить внутренние полости на наличие токсичных жидкостей, которые могли сохраниться в условиях высокого давления. Изучение структуры объектов требует точности, сравнимой с той, с которой создали модель плаценты на чипе индийские ученые для глубоких медицинских исследований.

Признак предмета Вероятная характеристика
Количество объектов Шесть металлических сфер
Материал Предположительно титан или спецсплав
Место находки Побережье Квинсленда (Форрест-Бич)
Основная опасность Остатки высокотоксичного топлива

Ответы на популярные вопросы о космических обломках

Как часто космический мусор падает на Землю?

Ежегодно в атмосферу входит более сотни тонн различных фрагментов, большинство из которых полностью сгорает. Однако крупные узлы, такие как топливные баки, могут достигать поверхности несколько раз в месяц.

Почему сферы не сгорели при падении?

Они изготовлены из жаропрочных сплавов и имеют сферическую форму, которая при определенном угле входа позволяет объекту "рикошетить" от плотных слоев воздуха, снижая тепловую нагрузку.

Опасны ли они для здоровья?

Да, основная угроза — химическая. Ракетное топливо (например, гептил) крайне ядовито. Прикасаться к обломкам без специального оборудования категорически запрещено.

Кому принадлежат найденные в Австралии сферы?

В данный момент владельца устанавливает Австралийское космическое агентство. Это может быть как государственная структура любой страны, так и частная корпорация вроде SpaceX или Blue Origin.

Читайте также

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Шоу-бизнес
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Туризм
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Популярное
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок

Забудьте о клубах пара на кухне: выяснилось, какие типичные ошибки превращают процесс подготовки тары в риск для всей домашней консервации.

Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Последние материалы
Окаменевший кошмар внутри черепа: как чудесный отдых в Индии едва не разрушил судьбу британки
Еще недавно мест не было, а теперь — скидки до 50%: что произошло на курортах юга России
Культовый бренд решили спасти от исчезновения — для этого пошли на неожиданный шаг
Миллионные гонорары больше не в приоритете: популярная артистка выбрала камерный зал в Москве
Совсем не те развлечения: позиция Никиты Михалкова лишила многих иллюзий о праздниках в СВО
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Хорошие несушки оставляют хозяев без яиц: одна привычка в уходе обходится слишком дорого
Семья Бекхэм окончательно расколота: праздник дочери омрачён жестоким поступком старшего брата
Между жарой и кондиционером всего одна дверь: именно поэтому летний дресс-код так часто подводит
Летняя революция на вашей кухне: сладкая замена привычной окрошки освежит за минуты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.