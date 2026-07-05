Хоббиты с острова Флорес оказались обычными халявщиками: археологи развенчали миф о великих охотниках

Забудьте всё, что вы читали о доблестных маленьких воинах с копьями наперевес. Реальность куда прозаичнее и пахнет тухлятиной. Ученые выяснили: Homo floresiensis, прозванные "хоббитами", вовсе не были грозой джунглей. Пока все считали их искусными охотниками на карликовых слонов, выяснилось, что они просто доедали ошметки за комодскими варанами.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нора Хоббита

Жизнь на острове Флорес 700 000 лет назад была не эпическим фэнтези, а суровой борьбой за объедки.

Король джунглей — не человек, а ящерица

Когда в 2003 году нашли останки этих ребят ростом чуть больше метра, мир ахнул. Маленький мозг, огромные ступни, каменные орудия — казалось, перед нами мини-версия Геракла. Но новое исследование в Science Advances ставит крест на имидже мачо. Археологи изучили кости карликовых слонов Stegodon, найденные в пещере Лианг Буа. Вывод: "хоббиты" приходили к столу последними.

"Схема простая: вараны валят добычу и съедают самые сочные куски. Хоббиты подбегают позже и скребут каменными ножами там, где мяса почти нет. Это типичное поведение падальщика, а не хищника", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Детектив в зоопарке Атланты

Чтобы отличить след человеческого ножа от укуса рептилии, команда Грейс Вич из Тюбингенского университета устроила эксперимент. В зоопарке Атланты скормили тушу козла комодскому варану и обглоданный скелет изучили под микроскопом.

Выяснилось, что ящеры оставляют характерные борозды именно там, где много плоти. На ископаемых костях слонов таких следов в два раза больше, чем отметин от людских орудий.

Признак Homo floresiensis Тип питания Вторичный доступ (падальщики) Термическая обработка Отсутствует (ели сырым)

Более того, хваленый "огонь" древних хоббитов оказался фикцией. Раньше думали, что кости мышей в пещере обгорели на кострах. Оказалось — это просто пятна марганца. Никаких шашлыков, только сырые объедки. Если вы не умеете жарить мясо и ходить на охоту, о какой "социальной сложности" мы вообще говорим?

"Отсутствие следов огня на четырех тысячах костей грызунов — приговор гипотезе о развитом обществе. Хоббиты жили в диких условиях, не имея даже базовых технологий выживания своего времени", — подчеркнул в комментарии для Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Эволюционный откат или тупик?

Это открытие рушит теорию о том, что хоббиты — это продвинутые потомки Homo erectus, которые просто "усохли" из-за дефицита ресурсов. Если они не знали огня, их предки могли отделиться от общего древа человечества еще до того, как люди научились чиркать кремнем.

Хоббиты исчезли около 50 000 лет назад, как раз когда на горизонте замаячили наши предки, Homo sapiens. Две такие разные группы просто не выдержали бы конкуренции.

"Остров Флорес был биологической лабораторией с сумасшедшими правилами. Здесь даже сложные гоминиды могли утратить навыки охоты, превратившись в экологических приживал при гигантских ящерицах", — объяснил Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о Homo floresiensis

Почему их называют хоббитами?

Из-за экстремально малого роста (около 106 см) и непропорционально больших ступней. Это типичный пример "островной карликовости".

Они охотились на слонов?

Нет. Новые данные доказывают, что они доедали туши, которые бросали комодские вараны.

Почему они вымерли?

Вероятно, из-за изменения климата или конкуренции с кроманьонцами, которые были технологичнее и умели пользоваться огнем.

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