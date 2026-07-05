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Индийские ученые создали модель плаценты на чипе для изучения репродуктивного здоровья человека

Наука » Экология » Человек

До вашего первого вдоха вся жизнь зависела от системы, которую вы выбросили сразу после рождения. Плацента — это ваш первый скафандр, таможня и полевой госпиталь в одном лице. Она качала кислород, кормила, выносила мусор и штамповала гормоны, пока вы плавали в уютном безмолвии.

Плацента
Фото: commons.wikimedia.org by OSangao, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Плацента

Но парадокс в том, что этот "черный ящик" биологии до сих пор остается самым неизученным органом. Лезть к нему напрямую во время беременности — затея опасная и глупая. Однако индийские ученые нашли способ обойти запреты природы.

Микросхема вместо матки: как это работает

Команда из Индийского института исследования репродуктивного здоровья (ICMR-NIRRCH) и ИИТ Бомбея собрала "плаценту-на-чипе". Это не кусок мяса в банке, а микрофизиологическая система. Она имитирует границу между матерью и плодом. Устройство воспроизводит фильтрацию питательных веществ и обмен отходами. По сути, исследователи построили действующую модель пограничного контроля в масштабе микросхемы.

"Это прорыв. Мы наконец-то можем наблюдать за трафиком молекул через плацентарный барьер в реальном времени, не подвергая риску живых людей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система не просто имитирует форму, она работает. Лабораторная плацента самостоятельно синтезирует гормоны беременности и перекачивает глюкозу. Она даже умеет выделять мочевину, как настоящий орган. Это позволяет ученым видеть, как именно работает биологический шлюз в разных условиях.

Диабет на чипе и конец опытов на крысах

Главная фишка индийской разработки — реакция на болезни. Исследователи создали условия "сахарного шторма", имитируя гестационный диабет. Чип моментально изменил режим работы, показав, как патология ломает транспорт веществ. Это открывает дорогу к тестированию лекарств. Больше не нужно гадать, пройдет ли таблетка через барьер к ребенку и во что она превратится по пути.

Функция системы Биологический аналог
Транспорт глюкозы Питание плода энергией
Вывод мочевины Очистка организма от токсинов
Гормональный синтез Поддержание состояния беременности

"Мы стремимся снизить зависимость от опытов на животных. Зачем мучить крыс, если человеческие клетки на чипе дают более точный прогноз реакции нашего организма?", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Разработка поможет понять механизмы задержки роста плода и преэклампсии. Эти состояния часто становятся для врачей сюрпризом. Теперь ученые могут прокручивать сценарии катастроф в миниатюре, не дожидаясь реальных осложнений у пациенток.

Простота против сложности

В отличие от западных аналогов, требующих дорогущих насосов и систем непрерывной перфузии, индийский чип прост как кирпич. Его можно встроить в обычные лабораторные процессы. Это делает технологию доступной для массового использования. Ученым не нужно перестраивать институты, чтобы начать изучение репродуктивного здоровья на новом уровне.

"Тут важна междисциплинарность. Инженеры создали сосуд, а биологи вдохнули в него жизнь. Без такого тандема мы бы до сих пор изучали плаценту только по учебникам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Технология "орган-на-чипе" фактически отменяет эпоху слепых экспериментов. Вместо того чтобы полагаться на случай, медицина переходит к точному моделированию. Человечество научилось выращивать "запасные части" реальности, чтобы вовремя предотвращать сбои в самой важной системе жизнеобеспечения.

Ответы на популярные вопросы о биочипах

Заменит ли чип настоящую плаценту?

Нет, это исследовательская модель. Она не предназначена для вынашивания детей вне тела, но идеальна для изучения болезней и действия медикаментов.

Почему нельзя просто использовать УЗИ?

УЗИ показывает картинку, но не дает понимания молекулярного обмена. Чип же позволяет "потрогать" химические процессы руками.

Насколько это точно?

Используются живые человеческие клетки. Это гораздо точнее, чем испытания на мышах, чей метаболизм кардинально отличается от нашего.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Индийские ученые создали модель плаценты на чипе для изучения репродуктивного здоровья человека
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