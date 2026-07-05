Недра чужой планеты показали зубы: необычный состав метеорита перепутал планы ведущих планетологов

Представьте, что вы нашли бутерброд с икрой посреди пустыни Сахары. Примерно такой же шок испытали планетологи, когда обнаружили в марсианском метеорите гранат. Этот камень — не просто украшение из бабушкиной шкатулки, а суровая геологическая улика. На Земле он рождается там, где планета "жарит и давит" горные породы с особой жестокостью. На Марсе же, который считается геологическим мертвецом, гранату взяться было вроде как некуда.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Марсоход в марсианской буре

Но факт есть факт: международная группа ученых во главе с Таней Кизовски из Брокского университета нашла этот "красный архив" в образце NWA 8171.

Гранат как детектор: почему это важно

Геология — это криминалистика, где вместо отпечатков пальцев ищут минералы. Гранат — идеальный свидетель. Он не появляется абы где. Чтобы его "сварить", нужны специфические условия: дикая температура и бешеное давление. Это называется метаморфизмом.

Если гранат действительно марсианский, значит, четыре миллиарда лет назад недра Красной планеты бурлили и менялись гораздо активнее, чем мы думали. Камень сохранил в своей кристаллической решетке "запись" о том, какой была среда в момент его рождения.

"Эта находка расширяет наши представления о том, какие геологические процессы вообще возможны на Марсе. Новый тип породы с содержанием граната дает ключи к пониманию того, как планета превратилась из активного мира в холодную пустыню", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше ученые, глядя на фрагмент NWA 8171, думали: "А, обычный пироксен, проходим мимо". Но стоило присмотреться под электронным микроскопом в Портсмутском университете, как выяснилось — никакой это не пироксен.

Группа исследователей, включая профессора Джеймса Дарлинга, наткнулась на сенсацию там, где ждали скучную норму. Теперь старые модели эволюции Марса можно смело отправлять в шредер или, как минимум, сильно переписывать.

Космический детектив: откуда прилетел "чужак"

Главный вопрос сейчас: чей это гранат? Есть два варианта. Первый: он "местный", возник в марсианской коре из-за жара поднимающейся магмы или от удара гигантского астероида. Второй вариант напоминает матрешку: гранат прилетел на Марс в составе другого метеорита, врезался в поверхность и "впекся" в местную породу. То есть мы нашли кусок чужого мира на чужом мире. И это делает задачу в сто раз интереснее.

Сценарий появления Что это означает для науки Марсианское происхождение Кора планеты была динамичной, с мощным давлением и тепловыми потоками 4 млрд лет назад. Внешний "имплант" Марс собирал на своей поверхности обломки других планетных тел, создавая слоеный пирог из минералов.

"На Марсе условия для метаморфизма могли создать либо падение крупного небесного тела, либо магматические процессы внутри коры. И то, и другое — это колоссальные источники энергии", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Изотопный допрос: когда узнаем правду

Чтобы понять, где "прописан" гранат, физикам нужно измерить изотопы кислорода. Изотопы — это как генетический код. У каждой планеты он свой. Но есть проблема: для такого анализа нужно уничтожить часть этого редчайшего образца. Пока ученые колеблются. Возможно, это единственный кусок гранатовой породы с Марса, который у нас есть. Разрушить его ради одного ответа — решение тяжелое.

Тем временем кураторы из Королевского музея Онтарио продолжают изучать камень неразрушающими методами. Сравнивают данные с тем, что передают марсоходы и орбитальные станции. Пока интрига сохраняется, ученые по всему миру спорят, насколько разнообразной может быть литология соседней планеты. Оказалось, что Марс — это не просто куча ржавого песка, а сложная система, способная на минералогические сюрпризы.

"Discovery NWA 8171 доказывает: мы критически мало знаем о ранней истории соседних планет. Если там есть гранат, значит, тектонические процессы могли быть куда сложнее", — рассказал в интервью Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о геологии Марса

Почему на Марсе не находили гранат раньше?

Марс долго считался планетой с односложной геологией. Гранат формируется на больших глубинах или при экстремальных воздействиях, которые редко выходят на поверхность. Поиск таких зерен в метеоритах — это лотерея, где шанс на победу был один на миллион.

Что такое метаморфизм?

Это перерождение камня. Представьте, что вы сжали уголь так сильно, что он стал алмазом. Вот это и есть метаморфизм. Для граната нужны температуры в сотни градусов и давление, эквивалентное весу целой горы.

Может ли гранат свидетельствовать о наличии жизни?

Напрямую — нет. Но он говорит о наличии активных процессов в коре и присутствии горячих флюидов (жидкостей). А там, где есть энергия и вода, жизнь чувствует себя гораздо уютнее.

Читайте также