Твари из бездны: у берегов Бразилии нашли 31 новый вид существ, похожих на пришельцев

Международная группа исследователей две недели утюжила океан у бразильского побережья. Итог: три десятка новых видов, которые выглядят так, будто сбежали со съемочной площадки "Чужого".

Фото: Schmidt Ocean Institute by ROV SuBastian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сольмисс, или медуза-тарелка

Ученые заглянули в "сумеречную зону" океана — место, где давление раздавит танк, а солнечный свет превращается в миф.

Золотой червь и жизнь на глубине 4000 метров

Первым в объектив попал новый представитель рода Tomopteris - прозрачный червь, который живет в толще воды. Эти существа светятся ярко-желтым цветом, что для глубоководных жителей редкость (обычно в моде синий). О них почти ничего не знают, хотя они бороздят океан от поверхности до отметки в четыре километра.

"Каждая такая экспедиция — это удар по нашему научному высокомерию. Мы думаем, что знаем Землю, но под боком находится гигантский мир, где наши законы биологии работают иначе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи тестировали неинвазивные методы наблюдения. Вместо того чтобы выхватывать тварей из привычной среды, их снимали в естественных условиях. Это важно: многие глубоководные организмы превращаются в бесформенную слизь, как только их поднимают на поверхность из-за резкого перепада давления.

Толща воды: самый большой и малоизученный дом на планете

Миссия сосредоточилась на слое от 200 до 1000 метров под зеркалом воды. Это пространство кишит жизнью, но изучать его — адская работа. Давление воды здесь колоссальное. Главный ученый экспедиции Карен Осборн заявила, что поражена решениями, которые эволюция подсказала этим животным для выживания в экстремальной среде.

Вид / Группа Особенности Haliphron atlanticus (осьминог) Самки достигают 4 метров и весят 75 кг. Едят медуз. Стеклянный кальмар Прозрачное тело, изучен на глубине 779 метров. Лобчатая гребневик Вместо щупалец использует две мышечные лопасти для охоты.

Ученые использовали судно Falkor (too) и робота SuBastian, чтобы поймать в кадр личинок рыб на глубине почти в километр. Теперь эксперты из Университета Сан-Паулу попытаются сопоставить этих "младенцев" со взрослыми особями. Часто личинки настолько отличаются от родителей, что их ошибочно принимают за разные виды.

Чтобы понять, как работает жизнь на глубине, биологи привезли с собой арсенал из будущего. "Спрут" — конфискальный микроскоп — впервые позволил заглянуть внутрь живых клеток прямо на борту судна. Гравитационная машина имитировала условия для микробов, а камеры высокого разрешения создавали трехмерные модели существ размером в миллиметры.

"Технологии 3D-сканирования в естественной среде позволяют сохранить анатомические детали, которые исчезают через полчаса после вылова. Это прорыв в документировании данных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Биоинженер из Стэнфорда Ману Пракаш отметил, что это открывает дверь в физиологию экстремальных условий. Ученые теперь видят внутренние процессы организмов, адаптированных к вечной тьме. Это не просто картинки, а понимание того, как клетка сопротивляется давлению, которое расплющило бы человека.

Голодная "тарелка" и осьминог весом в 75 килограммов

Среди находок выделилась медуза Solmissus, внешне напоминающая обеденную тарелку. В отличие от сородичей, которые пассивно дрейфуют, эта хищница активно охотится. Она выставляет щупальца перед собой, чтобы схватить добычу раньше, чем та почувствует вибрации воды. Это настоящий "альфа-хищник" глубоководных зон.

"Многие из этих видов раньше видели только в виде бесформенных кусков в сетях траулеров. Наблюдение за живой Haliphron atlanticus, поедающей медузу на глубине 800 метров, — бесценный материал для этологии", — рассказал в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Самки этого вида осьминогов вырастают до четырех метров, тогда как самцы — всего до 30 сантиметров. Такая разница в размерах делает их уникальными среди головоногих. Большинство фактов об этом гиганте раньше получали из мертвых туш, найденных в сетях. Теперь наука получила видеодоказательства их жизни в открытом океане.

Ответы на популярные вопросы о глубоководных видах

Почему глубоководные существа выглядят так странно?

Это результат адаптации к высокому давлению, отсутствию света и дефициту пищи. Прозрачные тела служат маскировкой, а огромные глаза или биолюминесценция помогают ориентироваться в темноте.

Как ученые находят новые виды так быстро?

Благодаря подводным роботам с 4K-камерами и ИИ-системам, которые сравнивают полученные изображения с базой известных животных в реальном времени прямо на борту судна.

Влияет ли изменение климата на обитателей "сумеречной зоны"?

Да, потепление океана и закисление воды меняют состав толщи воды. Исследования показывают, что экосистемы на глубине реагируют на изменения поверхности быстрее, чем считалось ранее.

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