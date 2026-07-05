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Ловушка для интеллектуалов: это качество личности заставит поверить самым грубым фейкам

Наука

Чрезмерная вера в собственную непогрешимость — прямой путь в информационную западню. Психологи из Мичиганского университета под руководством Акшины Банерджи доказали: как мы судим о себе, напрямую диктует, попадемся ли мы на удочку фейков. Результаты опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Фейк
Фото: Openverse by focusonmore.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фейк

Кривое зеркало самооценки

Эксперимент охватил пять сотен добровольцев. Задача простая: оценить правдивость заголовков и подтвердить степень своей уверенности. Параллельно ученые тестировали "генерализованную самоуверенность". Участникам показывали размытые пятна физических объектов и просили угадать, что там изображено. Точного ответа не существовало. Высокая убежденность в правильности ответа была лишь звонким отражением личной самонадеянности.

"Мы видим, что люди, привыкшие строить гипотезы на пустом месте, чаще игнорируют фактическую проверку данных, предпочитая полагаться на свою интуицию", — отметил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Уверенность против самомнения

Данные показали разительный контраст. Те, кто был уверен в конкретном факте, чаще угадывали правду. Их уверенность опиралась на знания. Зато "генерализованные самоуверенные" личности тонули в потоке лжи. Они верили в свой успех, даже когда путали магматические процессы с обычной дезинформацией.

Тип уверенности Результат распознавания
В конкретный факт Высокая точность
Генерализованная Частые ошибки

Почему гордыня слепит

Ученые признают: при повторном тестировании эффект не всегда подтверждался. Но связь очевидна. Глубокое понимание вопроса дает преимущество. Вера в собственную непогрешимость — только иллюзию защиты. Общество нуждается в новых просветительских программах, способных вылечить от этого когнитивного недуга.

"Любая система, где индивид считает свои выводы априори истинными вне зависимости от сложности входящих данных, гниет изнутри из-за отсутствия фильтров", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по цифровой криминалистике Дмитрий Морозов.

Ответы на популярные вопросы о дезинформации

Всегда ли уверенность — признак лжи?

Нет. Уверенность, подкрепленная знаниями, помогает точно определять достоверность данных.

Что такое генерализованная самоуверенность?

Это склонность верить в свою правоту всегда, вне зависимости от тематики или уровня информированности.

Почему люди верят фейкам?

Чаще всего из-за когнитивных барьеров, которые мешают проверять информацию, если она совпадает с их внутренним убеждением.

Как защититься от манипуляций?

Развивать критическое мышление и всегда искать подтверждение фактов в надежных источниках, как это делает наука в космосе.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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