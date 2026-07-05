Ловушка для интеллектуалов: это качество личности заставит поверить самым грубым фейкам

Чрезмерная вера в собственную непогрешимость — прямой путь в информационную западню. Психологи из Мичиганского университета под руководством Акшины Банерджи доказали: как мы судим о себе, напрямую диктует, попадемся ли мы на удочку фейков. Результаты опубликованы в журнале PNAS Nexus.
Эксперимент охватил пять сотен добровольцев. Задача простая: оценить правдивость заголовков и подтвердить степень своей уверенности. Параллельно ученые тестировали "генерализованную самоуверенность". Участникам показывали размытые пятна физических объектов и просили угадать, что там изображено. Точного ответа не существовало. Высокая убежденность в правильности ответа была лишь звонким отражением личной самонадеянности.
"Мы видим, что люди, привыкшие строить гипотезы на пустом месте, чаще игнорируют фактическую проверку данных, предпочитая полагаться на свою интуицию", — отметил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Данные показали разительный контраст. Те, кто был уверен в конкретном факте, чаще угадывали правду. Их уверенность опиралась на знания. Зато "генерализованные самоуверенные" личности тонули в потоке лжи. Они верили в свой успех, даже когда путали магматические процессы с обычной дезинформацией.
|Тип уверенности
|Результат распознавания
|В конкретный факт
|Высокая точность
|Генерализованная
|Частые ошибки
Ученые признают: при повторном тестировании эффект не всегда подтверждался. Но связь очевидна. Глубокое понимание вопроса дает преимущество. Вера в собственную непогрешимость — только иллюзию защиты. Общество нуждается в новых просветительских программах, способных вылечить от этого когнитивного недуга.
"Любая система, где индивид считает свои выводы априори истинными вне зависимости от сложности входящих данных, гниет изнутри из-за отсутствия фильтров", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по цифровой криминалистике Дмитрий Морозов.
Нет. Уверенность, подкрепленная знаниями, помогает точно определять достоверность данных.
Это склонность верить в свою правоту всегда, вне зависимости от тематики или уровня информированности.
Чаще всего из-за когнитивных барьеров, которые мешают проверять информацию, если она совпадает с их внутренним убеждением.
Развивать критическое мышление и всегда искать подтверждение фактов в надежных источниках, как это делает наука в космосе.
Забудьте о клубах пара на кухне: выяснилось, какие типичные ошибки превращают процесс подготовки тары в риск для всей домашней консервации.