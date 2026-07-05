Деревья включили режим инженеров: учёных удивило истинное предназначение высоких стволов

Деревья строят свои высокие кроны не для того, чтобы щеголять перед соседями в борьбе за солнце. Реальная причина куда прозаичнее — отчаянная попытка выжить при засухе. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, буквально перевернуло представления ботаников о том, зачем в ходе эволюции растения решили отрастить себе внушительные стволы.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Небо и деревья

Дерево — это не древесина

Забудьте про твердый ствол как главный признак дерева. Ученые предлагают смотреть на суть вещей через призму инженерии. Дерево — это живой организм, который всю жизнь занят бесконечной прокачкой ресурсов. Его дар — постоянное обновление тканей, ответственных за логистику влаги. Большие размеры растения превращают доставку воды в тяжелую атлетику. С ростом дерево сталкивается с колоссальными внутренними нагрузками.

"Растениям приходится бороться с физикой, чтобы толкать влагу вверх на десятки метров. Это не просто рост — это непрерывная инженерная эксплуатация системы сосудов", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Война за воду под корой

Ксилема — система микроскопических труб — сердце этого насоса. Однако в засуху она работает на пределе. Внутри каналов возникают пузырьки воздуха, так называемая эмболия. Они блокируют поток воды наглухо. Подобный риск знаком многим системам, от атомной энергетики до простого ЖКХ. Когда закупорки множатся, дерево ждет гидравлический коллапс. То есть гибель от жажды, даже если вода где-то рядом.

Характеристика Значение для дерева Ксилема Магистральный водопровод Эмболия Газовая пробка, блокирующая поток

Инженерное решение природы

Эволюция не глупее инженеров. Деревья начали сегментировать свою внутреннюю сеть. Если раньше система была единым целым, то теперь это сеть разрозненных отсеков. Повреждение в одном секторе не дает упасть давлению во всей структуре, значит, сегментов должно быть много. Похожий принцип защиты используется при проектировании морских судов, где водонепроницаемые двери спасают корабль от затопления при пробоине. Растения решили делегировать надежность конструкции анатомическому делению.

"С точки зрения химии материалов, ксилема — это адаптивная сеть. Она постоянно меняет свою структуру, чтобы компенсировать микроразрывы и не дать пустотам расшириться по всему стволу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Гидравлический коллапс в лесах

Экстремальные засухи доказывают: леса гибнут не от того, что кончилась почвенная влага. Они умирают из-за поломки гидравлики внутри. В условиях меняющегося климата эта гипотеза приобретает особый вес для прогнозирования состояния планеты. Деревья — это не просто украшение ландшафта, а сложные гидравлические системы, работающие без насосов.

"Массовая гибель лесов — это всегда следствие декомпенсации. Когда емкость сети падает ниже критической отметки, дерево уже не может подняться из гидравлического нокаута", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы

Почему деревья такие высокие?

Высота — побочный продукт стремления разделить водопроводящую систему на множество небольших, изолированных участков для защиты от закупорок пузырьками воздуха.

Как деревья качают воду на 100 метров без насоса?

Система основана на испарении воды через листья, когезии молекул и капиллярных силах. Это природный автомат, исключающий механические детали.

Что происходит при засухе?

В каналах ксилемы скапливается воздух, перекрывающий путь воде. Растение испытывает гидравлический сбой и может погибнуть.

Почему это открытие важно?

Оно дает ключ к пониманию причин гибели лесов при климатических скачках и позволяет точнее оценивать устойчивость различных видов растений.

Читайте также