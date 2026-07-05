Северные трассы больше не "уплывут": бюджетный реагент превратит нестабильную мерзлоту в монолит

Дороги на вечной мерзлоте часто превращаются в ловушки. Стоит наступить теплу, как земля под полотном "плывет", создавая колеи и разрывы. Ученые Института мерзлотоведения имени Мельникова нашли бюджетный способ остановить эти деформации. Решение не требует дорогой логистики с завозом тон щебня. Секрет прочности — в обычной негашеной извести.

Фото: Wikipedia by adrian aows, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорога

Химия против пучения грунта

Трасса А331 "Вилюй" тянется почти на 3000 километров через зоны вечной мерзлоты. Местный грунт крайне нестабилен. При оттаивании он впитывает влагу, превращаясь в густую кашу, а зимой промерзает, выдавливая покрытие вверх. Инженеры предложили вносить в основание оксид кальция (CaO).

Попадая во влажный грунт, негашеная известь моментально вступает в реакцию. Она поглощает до 32% воды, превращаясь в гашеную известь. Результат — мгновенное обезвоживание. Грунт уплотняется, теряет способность "пучиться" и становится прочной основой для дорожного полотна.

"Механика процесса проста: мы меняем физические свойства почвы на молекулярном уровне. Обезвоженный каркас грунта перестает реагировать на сезонные перепады температур, что критически важно для объектов в бореальном поясе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему известь эффективнее песка

Традиционные методы дорожного строительства на Крайнем Севере выглядят как бесконечная борьба с логистикой. Песок и щебень нужно доставить за тысячи километров. Цена такой доставки делает ремонт золотым. Более того, тяжелые насыпи постепенно проседают, буквально уходя в мерзлоту.

Критерий Щебень и песок Известь (CaO) Логистика Высокие затраты на перевозку Низкие затраты (малый вес) Эффект Проседает со временем Создает твердый каркас

"Главный бич техногенных объектов в таких широтах — термическая нестабильность почвы. Внедрение извести экономит бюджеты муниципалитетов в разы, ведь расход реагента в десятки раз меньше массы традиционного инертного материала", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Как проводили испытания

Исследователи взяли пробы в 44 точках Центральной Якутии. Лабораторная настройка показала: внесение 6% CaO в грунт с влажностью 20-40% полностью снимает проблему морозного пучения. Разработка уже опубликована в научном журнале "Геология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология".

Важный аспект — экология. Модификатор не греет почву, поэтому мерзлотный слой под дорогой сохраняется в первозданном виде. Риски для экосистемы при грамотном применении минимальны. Технология универсальна и подходит как для ремонта старых автозимников, так и для прокладки магистралей нового поколения.

"При работе с химическими агентами в полевых условиях мы учитываем возможную миграцию соединений. Известь относительно инертна после реакции, однако контроль за сточными водами остается приоритетом для сохранения биогеоценозов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Ответы на популярные вопросы о строительстве на Севере

Безопасна ли известь для почвы?

Да, известь используется в агрохимии для раскисления почв. В дорожном строительстве она быстро переходит в стабильное состояние.

Нужно ли менять технологию укладки асфальта?

Нет, известь меняет свойства основания, не требуя корректировки процесса укладки покрытия.

Останутся ли ямы после первой зимы?

Основание становится прочнее, что исключает образование трещин, вызванных морозным расширением воды.

Можно ли применять это для трубопроводов?

Да, методика эффективна для защиты любых техногенных конструкций, залегающих в криолитозоне.

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