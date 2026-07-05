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Антарктический вулкан каждый день выбрасывает золото: его главную тайну не могут разгадать уже 35 лет

Наука

Вулкан Эребус в Антарктиде ежедневно выбрасывает 80 граммов чистого золота. Ученые десятилетиями изучают этот феномен, пытаясь понять, как недра Земли превращают расплавленный камень в микроскопические драгоценные кристаллы, которые разносятся ветром на тысячи километров по ледяному континенту.

Антарктида
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида

Золото из лавового озера

Гора Эребус расположена на острове Росс, в южной части планеты. Этот гигант высотой 3794 метра выделяется наличием постоянного лавового озера. В мире таких мест единицы. Расплавленная порода внутри кратера постоянно перемешивается, высвобождая газы и твердые частицы. Среди привычных серы, меди и серебра исследователи обнаружили в выбросах элементарное золото в твердой форме.

"Наличие стабильного лавового озера создает особые температурные условия. Золото не испаряется само по себе, оно выносится вместе с газовыми потоками, соединяясь с летучими компонентами", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Специалисты из Горного и технологического института Нью-Мексико зафиксировали этот процесс еще в 1991 году. С тех пор цифра в 80 граммов в сутки остается стабильной. Пыль разлетается по округе, оседая на снегу. Образцы, взятые в четырех километрах от эпицентра, подтверждают: металл в чистом виде присутствует в каждой пробе. Подобное извержение вулкана с золотым напылением — аномалия для земной коры.

Геометрия драгоценного металла

Главная странность Эребуса не в самом факте наличия золота, а в его структуре. Исследование под электронным микроскопом показало, что частицы имеют форму идеальных многогранников. Это геометрически правильные кристаллы размером до 60 микрометров. Для сравнения, другие вулканы, такие как Этна или Килауэа, выбрасывают металл в растворенном или аморфном состоянии.

Золотая пыль с Эребуса оседает на огромных территориях. Мантийный плюм питает этот вулкан особым химическим составом. Пока одни горы выбрасывают тучи пепла, способные остановить авиасообщение, Эребус мягко "просеивает" драгоценности сквозь атмосферные потоки. Это явление делает Антарктиду единственным местом на Земле с естественным золотым дождем.

Вулкан Суточный выброс золота
Эребус (Антарктида) 80 граммов (кристаллы)
Этна (Италия) До 2400 граммов (раствор)
Килауэа (Гавайи) 500–800 граммов (раствор)

Механизм кристаллизации и загадки

Научное сообщество разделилось на два лагеря. Одна группа считает, что металл кристаллизуется прямо в воздухе при контакте горячего газа с ледяным антарктическим ветром. Другие уверены, что процесс идет на поверхности лавовой корки. Твердая оболочка озера работает как лаборатория, где зерна золота растут медленно, приобретая правильную форму, прежде чем поток газа подхватит их и вынесет наружу.

"Такая форма зерен не типична для быстрой конденсации. Скорее всего, мы имеем дело с длительным процессом формирования в приповерхностном слое лавы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Даже на отдаленных островах, где под вулканическим камнем скрыты антропогенные тайны, природа продолжает удивлять физическими процессами. Эребус остается вызовом для современной геологии. Несмотря на тридцать лет наблюдений, точный алгоритм превращения подземного жара в золотую геометрию остается неразгаданным. Исследователи планируют новые экспедиции, чтобы изучить глубокие геологические недра под кратером.

"Газовые ловушки внутри кристаллов — это архив. Они фиксируют состав атмосферы и давление в момент рождения частицы", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли собрать это золото и разбогатеть?

Технически это невозможно. Золотая пыль распределена по площади в тысячи квадратных километров. Концентрация настолько мала, что стоимость добычи мизерного количества кристаллов превысит цену металла в сотни раз. Антарктические условия делают любую промышленную активность бессмысленной.

Почему другие вулканы не делают так же?

Эребус обладает уникальным сочетанием постоянного лавового озера и крайне низких температур окружающей среды. В большинстве случаев газы улетучиваются слишком активно, не давая металлам возможности сформировать твердые кристаллы. На Эребусе же работает механизм медленной дегазации.

Влияет ли это золото на экологию Антарктиды?

Золото — инертный металл. Оно не вступает в химические реакции с водой или льдом и не вредит живым организмам. Это природный фон, который просто фиксирует необычную активность планеты.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, историк науки Сергей Белов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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