Лёд начал рваться на глазах: в Антарктиде появилась самая быстрая трещина за всю историю наблюдений

Геофизики из Вашингтонского университета зафиксировали рекордную скорость разрушения антарктического льда. Трещина длиной 10,5 км на шельфовом леднике Пайн-Айленд образовалась со скоростью 128,7 км/ч. Этот процесс напоминает мгновенный разрыв натянутой струны, а не привычное медленное таяние.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледник

Рекордная динамика разрушения

Ледник Пайн-Айленд теряет стабильность. Спутники зафиксировали появление разлома, который двигался со скоростью 35 метров в секунду. Это самый быстрый случай трещинообразования в ледяном щите, известный науке. Традиционно считалось, что ледники разрушаются вязко и неспешно, однако новые данные показывают хрупкость массива. Он ведет себя подобно стеклу под ударом молота.

"Такая скорость разлома указывает на физический предел прочности льда. При определенных нагрузках шельф перестает плавиться и начинает дробиться на части с пугающей быстротой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система спутникового мониторинга выявила этот инцидент на одном из самых уязвимых участков континента. Пайн-Айленд соседствует с ледником Туэйтса, который уже спровоцировал заметный подъем уровня Мирового океана. Суммарно эти массивы удерживают объем воды, способный перекроить береговые линии всех материков.

Параметр Показатель Скорость образования трещины 128,7 км/ч (35 м/с) Длина зафиксированного разлома 10,5 км Потеря льда ледником Туэйтса 595 млрд тонн

Последствия для мирового океана

Разрушение Пайн-Айленда протекает иначе, чем у гигантских айсбергов, которые дрейфуют десятилетиями. Здесь наблюдается структурный распад. С 1997 по 2021 год почти половина шельфовых льдов Антарктиды потеряла в объеме. Это привело к выбросу в океан 7,5 триллиона тонн талой воды. Масса льда перераспределяется, что прямо влияет на климатический прогноз для всей планеты.

"Мы видим прямую связь между таянием полярных шапок и экстремальными погодными аномалиями в Европе и Азии. Изменение массы Антарктиды — это гигантский рычаг, который давит на климатическую систему", — отметил климатолог Максим Орлов специально для Pravda.Ru.

Ранее считалось, что основные изменения коснутся человечества к 2100 году. Однако ускорение процессов на Пайн-Айленде сдвигает решающий срок на десятилетия раньше. Динамика потепления в регионе в два раза превышает среднемировые показатели. Ландшафт меняется быстрее, чем успевают обновляться навигационные карты.

"Геологическая структура Антарктиды всегда была фактором стабильности, но сейчас внутреннее напряжение плит и давление воды разрушают этот баланс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Хотя геология Антарктиды объясняет механизмы формирования щита, нынешние скорости разрушения выходят за рамки естественных циклов. Смещение айсберга размером с Санкт-Петербург или Лондон становится обыденным явлением, а не сенсацией.

Ответы на популярные вопросы о ледниках

Почему трещины растут так быстро?

При достижении критического напряжения лед ведет себя как упругое тело. Он не растягивается, а лопается, высвобождая накопленную энергию за секунды.

Как это влияет на жителей городов?

Талая вода увеличивает объем океана, что ведет к постепенному затоплению прибрежных низин и изменению солености воды, влияющей на течения.

Можно ли остановить этот процесс?

На текущем этапе ученые могут лишь фиксировать изменения. Масштаб ледника Пайн-Айленд слишком велик для прямого инженерного вмешательства.

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