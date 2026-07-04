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Океан не предупреждает дважды: почему среди обычных волн внезапно вырастают водяные стены

Наука

Океанологи раскрыли механизм появления волн-негодяев, которые веками считались морским фольклором. Исследование данных за 18 лет подтвердило, что гигантские водяные стены возникают из-за линейной фокусировки и сложения энергии обычных волн, а не в результате аномальных физических процессов.

Океан
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Океан

Реальность против мифов

Десятилетиями сообщения капитанов о внезапных 30-метровых валах списывали на галлюцинации или стресс. Обычные математические модели утверждали, что в хаотичном океане такие структуры невозможны. Однако датчики на нефтяных платформах зафиксировали сотни случаев, когда море буквально вставало дыбом. Современная наука о процессах в океане сегодня пересматривает эти данные.

"Долгое время мы пытались найти в этих волнах экзотическую физику, но реальность оказалась прозаичнее и одновременно сложнее. Это не ошибка матрицы, а закономерный финал интерференции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Команда Франческо Феделе из Технологического института Джорджии изучила 27 500 записей с платформы Ekofisk в Северном море. Вместо поиска редких аномалий ученые сосредоточились на том, как энергия водных масс концентрируется в одной точке. Выяснилось, что при определенном стечении обстоятельств обычное волнение может превратиться в ударную силу.

Механика водяной стены

Главным виновником признана линейная фокусировка. Представьте, что несколько волн разной длины и скорости бегут в одном направлении. В какой-то момент их гребни накладываются друг на друга. Океан суммирует их высоту. К этому добавляются нелинейные эффекты, которые делают вершину острее, а основание — круче. В итоге высота увеличивается еще на 20% от расчетной.

"Для инженера такие данные — повод пересчитать запас прочности стальных конструкций. Если волна на 20% выше расчетной, нагрузка на опоры растет в геометрической прогрессии", — отметил в интервью Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Причина явления Результат для волны
Линейная фокусировка Суммирование высоты нескольких гребней
Связанные нелинейности Рост пиковой высоты на 20% и деформация формы

Это открытие меняет подход к проектированию судов. Если раньше изменение климата и штормовую активность рассматривали через призму средних величин, то теперь инженеры обязаны учитывать сценарии предельного наложения волн.

Искусственный интеллект на службе флота

Профилактика столкновений с водными стенами теперь ложится на плечи алгоритмов. На основе 18-летнего архива данных системы машинного обучения тренируются вычислять опасные комбинации заранее. Это критически важно для районов, где волны Кельвина и другие глобальные течения создают сложную динамику уровней моря.

"Любой инцидент в море — это цепочка факторов. Если мы сможем предсказывать появление таких волн хотя бы за несколько минут, это спасет сотни жизней и оборудование", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Системы мониторинга, которые используют спутники NASA и данные буев, уже внедряются для защиты нефтяных платформ и магистральных танкеров.

Ответы на популярные вопросы

Чего ждать от волны-негодяя?

Она появляется при умеренном волнении и выглядит как вертикальная стена воды. Ее сила способна выбить стекла ходового мостика на высоте 20 метров и выше.

Связаны ли они с землетрясениями?

Нет, это не цунами. Цунами вызвано движением дна, а волна-негодяй — результатом сложения энергии поверхностного волнения.

Как часто они встречаются?

Согласно статистике с платформы Ekofisk, такие явления происходят гораздо чаще, чем считалось ранее, но большинство из них остаются незамеченными из-за отсутствия судов поблизости.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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