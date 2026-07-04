Атомная станция в чемодане: в США напечатали на 3D-принтере узел для компактного ядерного реактора

Компания AMPERA перешагнула порог привычной инженерии. Она отлила в 3D-принтере полноценный компонент ядерного реактора. Это не сувенирная миниатюра — это полномасштабная деталь, готовая к работе в серьезном технологическом цикле. Проект нацелен на создание компактных установок на ториевом топливе, способных выдавать энергию в безопасном подкритическом режиме.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License 3D-принтер

3D-печать и ядерная физика

Инженеры AMPERA сократили путь от чертежа до металла. Аддитивное производство превращает создание сложных узлов в рутину. Основатель AMPERA Брайан Мэттьюс утверждает, что заводской конвейер для таких реакторов уже реальность. Новые космические технологии и точное литье помогают выводить эти установки на рынок стремительными темпами.

"Печать реакторных компонентов из карбида кремния — это игра на поле материаловедения, где ошибка в микронах может стоить системы охлаждения. Однако при правильном проектировании мы получаем монолит, который не боится вибраций и высоких температур", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Торий вместо урана

Сердце установки — монолитный сферический сердечник из карбида кремния. Он содержит ториевое топливо в форме триструктурных изотропных зерен. Такая конструкция позволяет реактору работать 30 лет без дозаправки. Компания предусмотрительно наладила логистику сырья через австралийскую "дочку", чтобы не зависеть от дефицита на рынке энергоносителей.

Физические ограничения безопасности

Реактор AMPERA не нуждается в сложных системах электронного экстренного торможения. Он работает в подкритическом режиме. Мощность реакции не может вырасти сама по себе — её держат в узде законы ядерной физики. Оператор здесь лишний, а риск аварии по типу техногенной катастрофы минимален.

Параметр Характеристика Мощность 30 мегаватт электричества Срок службы топлива До 30 лет

"Пассивная безопасность в ядерной энергетике — это уход от активных насосов и электроники к свойствам самих материалов. Если реактор физически не может выйти в критический режим, мы снимаем 90% головной боли инспекторов по безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Кому нужны карманные реакторы

Цель AMPERA — отрасли, алчные до энергии. Дата-центры ИИ, военные базы, тяжелая промышленность и кораблестроение. Там, где розетку в стену не вставишь, а электричество нужно здесь и сейчас. Это прямой вызов глобальным энергосистемам.

Промежуточные энергетические решения

Пока сертификаторы изучают документы на ядерный реактор, компания предлагает Integrated Energy Architecture. Это газовые системы на сверхкритическом диоксиде углерода. Они на 66% идентичны будущим ядерным собратьям. Клиент получает энергию сразу, а потом просто меняет "начинку" на ядерную, когда придет время.

"Газовые системы на диоксиде углерода позволяют компаниям обкатать инфраструктуру до того, как придет первая ядерная капсула. Это грамотный маркетинговый и инженерный ход", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о реакторах AMPERA

Почему торий безопаснее урана?

Торий работает в подкритическом режиме, что исключает неконтролируемый разгон мощности. Это позволяет реактору опираться на естественные физические ограничения.

Насколько печатаемые реакторы долговечны?

Топливные элементы рассчитаны на 30 лет непрерывной работы без вмешательства человека.

Чем отличаются промежуточные газовые установки?

Они используют сверхкритический диоксид углерода и на две трети унифицированы с будущими ядерными реакторами компании.

Сможет ли один реактор питать город?

Стартовые модели выдают 30 МВт, однако дорожная карта AMPERA подразумевает создание более мощных систем для крупных потребителей.

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