Один и тот же вулкан может взрываться по двум разным сценариям: причина наконец раскрыта

Вулкан Этна преподнес ученым геологическую головоломку: один и тот же кратер способен выбрасывать магму, используя принципиально разные "подземные трассы". Исследование международной группы под руководством Корнеллского университета выявило, что разрушительная сила извержений зависит от того, какой газ доминирует в недрах — вода или углекислый газ. Это открытие полностью меняет подход к прогнозированию катастроф, доказывая, что даже изученный вдоль и поперек вулкан может вести себя непредсказуемо, меняя логику подъема магмы за считанные часы.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/filicudi/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вулкан Этна

Газовый коктейль: почему взрываются вулканы

Вулканическую систему часто сравнивают с бутылкой газировки: если давление внутри стабильно, жидкость спокойна, но стоит встряхнуть сосуд — и освободившиеся пузырьки газа вызывают взрыв. В магме роль таких пузырьков играют летучие вещества. Долгое время геологи считали, что главным "детонатором" выступает вода, однако последние данные показывают: углекислый газ (CO2) играет не менее важную, а зачастую и более агрессивную роль в запуске извержений.

"Углекислый газ обладает уникальной способностью запускать процессы на глубинах, которые раньше считались недосягаемыми для быстрого мониторинга. Это своего рода глубинный поршень, который выталкивает расплавленную породу к поверхности с огромной скоростью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Для детального изучения этих процессов команда профессора Эстебана Газеля использовала рамановскую спектроскопию. Этот метод позволил заглянуть внутрь микроскопических пузырьков в кристаллах магмы, размер которых составляет лишь малую часть толщины человеческого волоса. Измеряя плотность CO2 в этих ловушках, ученые смогли с хирургической точностью восстановить давление и, соответственно, глубину, на которой формировался очаг перед взрывом. Подобная точность критически важна для понимания истории температур Земли и долгосрочных климатических сдвигов, вызванных вулканической активностью.

Два сценария Этны: от недель ожидания до рывка за часы

Этна была выбрана в качестве полигона из-за своей "двойственности". Исследователи сравнили два знаковых события: извержение 122 года до н. э. и более древнее, произошедшее около 4000 лет назад. Оказалось, что механизмы их подготовки не имели практически ничего общего.

Признак сравнения Извержение 122 г. до н. э. Извержение 4000 лет назад Глубина старта магмы Около 22 км 24-30 км (мантия) Время подготовки Несколько недель "отстоя" Несколько часов Основной драйвер Водяной пар Высокая концентрация CO2

В первом случае магма, богатая магнием и железом, медленно поднималась и "зависала" в промежуточных камерах на глубине 2-5 км. Там она постепенно остывала и теряла газ, что дало время подготовиться к мощному плинианскому взрыву. Во втором случае сценарий был молниеносным: сверхвысокое давление углекислого газа буквально выстрелило магму из верхней мантии в атмосферу за считанные часы, не оставив времени на дегазацию в промежуточных слоях.

"Когда магма летит из мантии без остановок, сейсмические службы могут просто не успеть поднять тревогу. Это напоминает ситуацию с ошибкой NASA при запуске Челленджера, где один неверно оцененный фактор привел к мгновенной катастрофе", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Новые методы детекции глубоких процессов

Главный вывод ученых: при определенном пороге концентрации углекислого газа извержение переходит в "реактивный" режим. Если доминирует вода, процесс контролируется на мелких уровнях коры. Этна уникальна тем, что в ней эти два типа летучих веществ постоянно конкурируют за право определять характер будущего взрыва. Подобные исследования крайне важны для густонаселенных регионов, где даже кратковременное изменение газового состава может означать переход от спокойного течения лавы к катастрофическому пеплопаду.

"Понимание этих скрытых каналов — это не просто теоретическая наука, а вопрос выживания городов у подножия. Мы должны точно знать, какой 'гигант' просыпается под землей в данный момент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Сегодня ученые внедряют методы рамановской спектроскопии для мониторинга вулканов в Чили и на Гавайях. Это позволит создать более точные модели рисков, учитывающие не только внешние признаки, такие как дрожание земли, но и глубинный химический состав магматических пузырьков. Это так же важно для глобальной безопасности, как своевременное обнаружение опасных астероидов, угрожающих планете из космоса.

Ответы на популярные вопросы о вулканах

Почему некоторые извержения происходят мгновенно, а другие готовятся неделями?

Скорость подъема магмы напрямую зависит от концентрации углекислого газа. Если его много, он создает избыточное давление на больших глубинах (25-30 км), выталкивая расплав к поверхности за часы. Если же процесс запускается водой, магма часто задерживается в промежуточных камерах ближе к поверхности.

Может ли один вулкан изменить свой тип извержения?

Да, исследование Этны доказало, что один и тот же вулкан способен переключаться между разными типами подземных систем каналов. Это зависит от химического состава новой порции магмы, поднимающейся из мантии.

Как ученые узнают о процессах, происходящих на глубине 30 километров?

Для этого изучаются кристаллы, вынесенные прошлыми извержениями. Внутри них сохраняются крошечные включения газа — законсервированные пробы древней магмы. Применяя спектроскопию, исследователи вычисляют давление, при котором эти газы были "заперты" в кристалле.

Опасна ли Этна для современных жителей Италии сейчас?

Несмотря на свою относительную яркость, Этна считается одним из самых контролируемых вулканов. Однако выявленная способность к сверхбыстрым извержениям заставляет ученых пересматривать протоколы безопасности и уделять больше внимания глубоким газовым датчикам.

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