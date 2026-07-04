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Невесомость начала лечить людей: МКС приблизила медицину к настоящему прорыву

Наука

Астронавты 74-й экспедиции на МКС завершили серию экспериментов, результаты которых могут совершить переворот в лечении суставов и мониторинге сердечно-сосудистых заболеваний. В условиях микрогравитации экипаж успешно вырастил образцы хрящевой ткани и протестировал системы лазерного сканирования сосудов. Эти данные критически важны не только для колонизации Луны и Марса, но и для терапии земных пациентов, страдающих от артрита и тромбоза.

Космический корабль "Союз ТМА-15М" и грузовой корабль "Прогресс М-57" МКС
Фото: flickr.com by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический корабль "Союз ТМА-15М" и грузовой корабль "Прогресс М-57" МКС

Регенерация тканей: искусственные суставы из космоса

Одним из центральных событий научной недели стала работа Джессики Мейр в японском модуле "Кибо". Астронавт использовала специализированный перчаточный бокс для манипуляций с культурами хрящевых клеток. Основная задача — понять, как отсутствие гравитационного давления влияет на деление и структуру клеток. На Земле сила тяжести заставляет ткани расти в определенном направлении, что затрудняет создание идеальных трехмерных моделей органов.

"В космосе клетки ведут себя иначе, формируя более естественные структуры, чем в чашке Петри на Земле. Это помогает создавать эффективные методики восстановления суставов для спортсменов и пожилых людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Результаты эксперимента лягут в основу новых протоколов лечения дегенеративных заболеваний. Кроме того, понимание механизмов роста хряща жизненно необходимо самим астронавтам. В длительных миссиях из-за отсутствия осевой нагрузки ткани могут деградировать, и ученым нужно найти способ предотвратить этот процесс до того, как человечество отправится к Марсу.

Сердце и сосуды: как невесомость меняет кровоток

Крис Уильямс и Сергей Микаев сосредоточились на изучении кровеносной системы с помощью обновленного ультразвукового сканера Ultrasound 3. Исследование охватило вены на шее, плечах и ногах. В условиях микрогравитации жидкости в организме смещаются к верхней половине тела, что создает избыточное давление в области головы и может спровоцировать риски для здоровья, включая проблемы со зрением и сосудистые патологии.

"Изучение капиллярного кровотока с помощью лазеров позволяет выявить предвестники болезней на клеточном уровне. Это своего рода ранняя диагностика, которая пригодится врачам в любой клинике", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Параллельно космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев тестировали оптические датчики для наблюдения за мельчайшими сосудами на лице и конечностях. Эти замеры помогают зафиксировать патологические изменения кровообращения еще до появления клинических симптомов. Подобная "космическая диагностика" может быть адаптирована для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на Земле.

Область исследования Практическая цель
Регенерация хрящей Лечение артрита и спортивных травм
Ультразвук сосудов Профилактика тромбозов и отеков мозга
Капиллярный кровоток Ранняя диагностика кардиологических рисков

Быт на орбите: подготовка к ротации и технический сервис

Помимо высокой науки, экипаж занимался рутинным обслуживанием МКС. Джек Хэтэуэй и Софи Аденот модернизировали жилой сектор в модуле "Колумбус", установив дополнительное спальное место. Это необходимо для размещения расширенного состава экипажа, который прибудет на станцию в ближайшее время. Также была проведена проверка технического состояния шлюзов после недавних выходов в космос.

Российский сегмент также прошел техобслуживание: Андрей Федяев занимался ремонтом систем жизнеобеспечения в модулях "Наука" и "Заря". Эти задачи, хотя и выглядят менее эффектно, чем биомедицинские тесты, обеспечивают выживание станции как единого сложного механизма в агрессивной среде.

Коррекция траектории и новые лица на МКС

Для обеспечения стыковки следующего корабля "Союз МС-29" станция провела маневр по подъему орбиты. Двигатели грузовика "Прогресс-95" отработали девять с половиной минут, выведя МКС на расчетную высоту. Это критическая операция, от которой зависит безопасность прибывающего полёта с Пётром Дубровым, Анной Кикиной и Анилом Меноном на борту.

"Любая ошибка в расчетах траектории на таких скоростях может стоить миссии. Даже незначительный технический нюанс требует мгновенной реакции инженеров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о биомедицине на орбите

Почему хрящи выращивают именно в космосе?

В условиях микрогравитации клетки не оседают под собственным весом, что позволяет им формировать правильную сферическую структуру, максимально близкую к природной ткани человеческого сустава.

Как космос влияет на сердце астронавтов?

В невесомости сердце работает меньше из-за отсутствия необходимости перекачивать кровь против силы тяжести. Это может привести к атрофии сердечной мышцы, поэтому медики постоянно следят за состоянием сосудов.

Что такое Ultrasound 3 и зачем он на МКС?

Это передовая ультразвуковая система с высоким разрешением, которая позволяет врачам на Земле в реальном времени видеть изменения в кровотоке и стенках сосудов астронавтов.

Зачем корректировать орбиту МКС?

Верхние слои атмосферы Земли постепенно тормозят станцию, из-за чего она теряет высоту. Без регулярных маневров станция сойдет с орбиты, а точные характеристики высоты необходимы для безопасной стыковки кораблей.

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Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, учитель биологии Ольга Николаева, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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