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Космос готовит свидание века: к гигантскому астероиду отправят крошечного разведчика

Наука

Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к уникальному эксперименту по планетарной обороне: на поверхность потенциально опасного астероида Апофис высадится автономный аппарат размером с обувную коробку. Миссия "Дон Кихот" станет частью масштабного проекта Ramses и должна зафиксировать "астероидные землетрясения", которые возникнут из-за гравитационного влияния Земли во время экстремального сближения объектов в 2029 году. Учёные намерены использовать этот редкий шанс, чтобы изучить внутреннюю структуру небесного тела, не прибегая к дорогостоящим ударным методикам.

Астероид у Земли
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Астероид у Земли

Астероид Апофис: встреча на критической дистанции

13 апреля 2029 года 375-метровый астероид Апофис пролетит всего в 32 000 километров от Земли. Это расстояние меньше высоты орбит геостационарных спутников связи. Для науки такое событие — подарок: гравитация нашей планеты начнет буквально растягивать и деформировать гигантскую каменную глыбу. Менеджер программы ЕКА "Марс и за его пределами" Орсон Сазерленд называет это "бесплатным экспериментом", так как природные силы сделают за людей самую сложную работу по вскрытию тайн объекта.

"Это сближение позволяет нам заглянуть внутрь астероида, не разрушая его. Мы сможем увидеть, как меняются геологические процессы под воздействием внешних сил, что критически важно для понимания эволюции Солнечной системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Основной аппарат миссии — "Рамзес" — станет носителем для крошечного кубсата "Дон Кихот". Главная интрига заключается в том, что малый зонд должен будет сесть на поверхность астероида самостоятельно. Система управления не сможет полагаться на команды с Земли из-за задержки сигнала, поэтому аппарат оснащен продвинутым ИИ для распознавания рельефа и поиска безопасной площадки.

Инженерный вызов: как работает "Дон Кихот"

Аппарат весит всего несколько килограммов, но внутри него упакованы гравиметр GRASS, магнитометр MARIE и сейсмический датчик SIA. Технический директор EMXYS Франсиско Гарсия де Кирос отмечает, что инженерам пришлось бороться за каждый грамм, чтобы разместить восемь двигателей малой тяги и аккумуляторы. Особая сложность — хаотичное вращение Апофиса, из-за чего посадка может превратиться в серию отскоков по поверхности.

"Автономная посадка кубсата на такой малый объект — это вершина программирования. Любая ошибка в работе датчиков приведет к потере аппарата, поэтому здесь используются алгоритмы, схожие с теми, что внедряют в самые современные нейросети для анализа визуальных данных", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Для экономии времени ЕКА использует наработки миссии "Гера", что позволяет сократить цикл производства до двух лет. Это необходимо, так как "окно возможностей" жестко привязано к небесной механике: Апофис не станет ждать, пока инженеры доделают приборы. Запуск запланирован на весну 2028 года на японской ракете H3.

Характеристика Данные миссии
Объект исследования Астероид 99942 Апофис
Размер астероида ~375 метров
Дистанция пролета 32 000 км от Земли
Главные приборы Гравиметр, магнитометр, сейсмограф

Научные цели и гонка со временем

Главная задача "Дон Кихота" — проработать на поверхности как можно дольше. Учёные опасаются экстремальных перепадов температур и риска того, что аппарат может буквально провалиться в рыхлый грунт астероида. Однако, если миссия удастся, человечество получит данные о том, как гравитация планет влияет на орбиты и целостность потенциально опасных объектов, угрожающих цивилизации.

"Наблюдение за Апофисом в момент его максимального сближения с Землей даст нам бесценные сведения о его массе и плотности. Это фундаментальная физика, которую невозможно изучить с помощью орбитальных телескопов, находящихся на большом удалении", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Несмотря на крошечные размеры, "Дон Кихот" может стать ключевым звеном в системе планетарной защиты. Понимание того, насколько "рыхлым" или "монолитным" является Апофис, позволит в будущем точнее рассчитывать способы отклонения подобных угроз, если они направятся прямым курсом на столкновение с Землей.

Ответы на популярные вопросы о миссии к Апофису

Опасен ли Апофис для Земли в 2029 году?

Нет, текущие расчеты показывают, что астероид пройдет на безопасном расстоянии в 32 тысячи километров. Однако он пролетит настолько близко, что его можно будет увидеть невооруженным глазом в некоторых частях Европы и Африки.

Почему аппарат назвали "Дон Кихот"?

Название отсылает к знаменитому герою Мигеля де Сервантеса, который вступал в бой с гигантами. В данном случае крошечный зонд "бросает вызов" огромному космическому телу, пытаясь раскрыть его тайны.

Что произойдет, если аппарат провалится в грунт?

Некоторые астероиды представляют собой "кучи щебня", удерживаемые слабой гравитацией. Если поверхность Апофиса окажется слишком мягкой, "Дон Кихот" может погрузиться в пыль, но даже в этом случае его приборы (например, магнитометр) продолжат передавать данные.

Как будет передаваться информация на Землю?

Кубсат будет связываться с материнским кораблем "Рамзес", который, обладая мощными антеннами, перешлет накопленный массив данных в центры управления ЕКА на Земле.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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