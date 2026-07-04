Таинственный каменный пропеллер: находка в Саккаре высмеяла привычные учебники истории

В некрополе Саккара археологи обнаружили артефакт, который выглядит как вызов официальной истории: идеально круглый диск с тремя изогнутыми лопастями, удивительно напоминающий деталь современного автомобиля или турбины. Находка из гробницы чиновника Сабу, датируемая началом третьего тысячелетия до нашей эры, заставила ученых спорить о том, обладали ли древние египтяне технологиями, опередившими время на пять тысяч лет, или же это всего лишь высокохудожественный предмет культа.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Пирамида

Находка в разграбленной гробнице

Диск Сабу был найден еще в 1936 году во время экспедиции британского исследователя Уолтера Эмери. Гробница высокопоставленного чиновника времен Первой династии оказалась частично разорена мародерами, которые вынесли золото и драгоценности. Однако каменный диск, разбитый на фрагменты, остался лежать среди глиняных сосудов и костей быков. После тщательной реставрации мир увидел объект, который не вписывается ни в один стандартный каталог египетских древностей.

"Необычность формы этого предмета часто толкает людей к фантастическим выводам, но важно помнить, что древние мастера работали с камнем на уровне, который нам сегодня трудно представить без станков. Этот диск — прежде всего триумф ремесленного мастерства, а не технологий будущего", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Предмет изготовлен из метаалевролита — прочной, но хрупкой породы. Мастеру требовалось ювелирное терпение, чтобы выточить три тонких лепестка, сходящихся к центральному отверстию. Многие тайны истории остаются скрыты именно из-за того, что мы привыкли мерить прогресс предков собственными техническими достижениями.

Геометрия, опередившая тысячелетия

Диск имеет диаметр 61 сантиметр и высоту около 10 сантиметров. Его аэродинамическая форма породила массу околонаучных теорий: от деталей системы орошения до элементов инопланетного корабля. В отличие от массивных древних артефактов той эпохи, диск Сабу поражает изяществом. Его лепестки настолько тонки, что использование их в механической работе привело бы к мгновенному разрушению камня.

"С точки зрения физики процессов, такая форма действительно напоминает современные пропеллеры или крыльчатки. Однако метаалевролит — крайне хрупкий материал. Он не выдержал бы центробежных нагрузок или давления воды, если бы диск действительно был частью турбины", — объяснил Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи обращают внимание на то, что в ту эпоху в Египте широко использовались плоские чаши для масел. Диск мог быть усложненной версией такого сосуда, предназначенным для особого ритуала, где форма имела символическое, а не практическое значение.

Характеристика Параметры диска Сабу Материал Метаалевролит (метаморфическая осадочная порода) Возраст Около 5000 лет (Первая династия) Диаметр 61 сантиметр Место хранения Египетский музей в Каире

От водяных турбин до ритуальных чаш

Недавние исследования допускают, что объект мог служить "затором" — специальной емкостью для нагрева воды и зерна при производстве пива. Дизайн с лопастями позволял бы равномерно распределять тепло при перемешивании. Однако большинство египтологов склоняется к тому, что диск — это имитация чего-то более древнего или эфемерного, созданная специально для погребения чиновника. Не исключено, что история температур Земли и изменения среды заставили древние сообщества искать новые способы сохранения ресурсов, что отразилось в бытовых предметах.

"Находки подобного уровня показывают, что наше представление о прошлом сильно ограничено случайными фрагментами, которые уцелели за тысячи лет. Диск Сабу мог быть уникальным дизайнерским решением конкретного мастера, которое не пошло в массовое производство", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Сегодня этот каменный пропеллер остается одним из самых фотографируемых экспонатов Каирского музея. Даже если ученые докажут его сугубо бытовое назначение, вопрос о том, как египтяне смогли добиться такой идеальной симметрии и сложности формы без современного инструментария, останется открытым.

Ответы на популярные вопросы о диске Сабу

Мог ли диск использоваться в качестве колеса?

Нет, это исключено. Колесо появилось в Египте значительно позже, к тому же диск из хрупкого камня не выдержал бы веса повозки и мгновенно треснул бы при движении по неровной поверхности.

Был ли этот артефакт найден целым?

Археологи нашли диск Сабу в 1936 году в виде множества каменных осколков. То, что мы видим сегодня в музее, — результат кропотливой профессиональной реставрации, вернувшей предмету его первоначальный вид.

Правда ли, что диск сделан из неизвестного науке сплава?

Это миф. Лабораторные исследования подтвердили, что материалом служит метаалевролит — обычная для того региона осадочная порода, которая прошла через процесс естественного сжатия и нагрева в земной коре.

Существуют ли аналогичные находки?

Точных копий диска Сабу не найдено, однако в гробницах Раннего царства часто встречаются плоские каменные чаши. Именно их считают "близкими родственниками" этого загадочного артефакта, но уже в более простом исполнении.

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