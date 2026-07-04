Забытый архив в глубине пещеры: находка в Бразилии обнажила пугающую правду о будущем планеты

Представьте, что внутри пещеры спрятан бортовой самописец, который фиксирует температуру планеты с точностью до доли градуса. Такое устройство нашлось в Бразилии. Исследователи из Университета Сан-Паулу обнаружили в пещере Рей-ду-Мату древний сталагмит, чьи слои впитали в себя воду ледникового периода. Эти пойманные в "ловушку" капли позволили ученым буквально прочитать климатическую историю тропиков за последние 22 500 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Вахрушев Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пещера Таврида

Сталагмиты как архивы температур

В 2009 году в бразильской саванне случайно нашли обломки сталагмита. Обычно ледяные керны из Антарктиды хранят данные о похолоданиях, но тропические регионы долго оставались "белым пятном" на карте климатологии. Сталагмит растет слой за слоем, как кольца дерева, аккумулируя минералы и воду. Этот экземпляр развивался с конца ледникового периода (около 22 500 лет назад) до стабилизации климата 9 300 лет назад, захватив в свои кристаллы "жидкие включения" — крошечные капли атмосферных осадков той эпохи.

"Подобные находки дают нам уникальный срез данных, которые невозможно получить косвенными методами. Капля воды — это физический эталон условий, царивших в пещере в тот самый момент, когда кристалл "запечатал" её внутри", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Лазерная диагностика древней воды

Извлечь данные из каждой капли сложно. Ученые охлаждают образец до появления пузырька, бьют по нему лазером и снова нагревают. Температура исчезновения пузырька точно указывает, насколько было жарко снаружи в момент формирования этого слоя. Точность анализа в разы выше стандартных методик, имевших погрешность более 1,7 °C. Здесь же ошибка не превышает доли градуса.

Параметр Данные исследования Температура 22 500 лет назад 14,4 °C Температура 10 000 лет назад 20,0 °C

"Данные по дегляциации, полученные с помощью таких микропор, позволяют верифицировать геологические процессы планеты. Мы видим не просто тренд, а реакцию локальной экосистемы на глобальные сдвиги течений", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ледниковый период в цифрах

Температура в пещере росла ступенчато. Около 14 000 лет назад случилась кратковременная пауза — похолодание, которое фиксировали и ледники в Андах. Однако драматический скачок произошел 12 900 лет назад. В период младшего дриаса столбик термометра подскочил на 1,4 °C всего за два столетия. Ученые связывают это с остановкой атлантического опрокидывающего течения, которое накопило тепло в Южной Атлантике.

Человек против природы: кто быстрее?

Сравнение с современностью вызывает тревогу. Природный скачок времен младшего дриаса был быстрым, но нынешнее потепление — с 1980 года — идет вдвое интенсивнее. Возле пещеры температура растет на 0,33 °C за десятилетие. Причина — выбросы углекислого газа, темпы роста которых превышают любые естественные процессы прошлого. Климат еще не успел "отработать" текущий объем углерода, поэтому потепление будет продолжаться десятилетиями.

"Мы фиксируем ускорение термодинамических реакций, несравнимых с естественными циклами планеты. Это подтверждает, что текущая нагрузка на атмосферу — антропогенный фактор, а не климатическая аномалия в привычном понимании", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Почему это важно сегодня

Исследование дает прямой ориентир для будущих компьютерных моделей. Раньше о температуре в тропиках судили по косвенным признакам, теперь есть точные данные. Это помогает понять, как уровень воды и изменение климата могут повлиять на жизнь в Южной Америке завтра. Скорость потепления — главный враг, так как природа не успевает адаптироваться.

Ответы на популярные вопросы о климатических изменениях

Как капли воды могут хранить температуру?

Они запечатываются внутри кристалла сталагмита в момент его формирования. По сути, это микроскопическая капсула времени, которая не меняет состав с течением тысячелетий.

Почему исследование проводилось именно в Бразилии?

Тропические регионы суши крайне сложно реконструировать по климатическим данным. У этого региона было мало достоверных ориентиров до этой находки.

Что такое младший дриас?

Это период резкого похолодания и последующего быстрого изменения климата в конце последнего ледникового периода, ставший индикатором смены океанических течений.

Современное потепление быстрее исторического?

Да, текущие темпы роста температуры превышают показатели самых резких климатических скачков за последние 22 500 лет в два раза.

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