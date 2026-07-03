Telegram лишился образа нейтральной площадки: россиянам объяснили, почему ограничения не снимут

Оснований для снятия ограничений с мессенджера Telegram в России сейчас нет из-за политики его владельца Павла Дурова, игнорирующего запросы силовых структур, заявил бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета, владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Эксперт пояснил в беседе с Pravda.Ru, что возврата к прежним условиям работы платформы до завершения специальной военной операции ждать не стоит.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Специалист обратил внимание, что технические инструменты взаимодействия с сервисом давно вышли за рамки простой блокировки. Сегодня усилия регуляторов сосредоточены на ограничении работы инструментов обхода запретов. Однако ситуация с доступом к контенту в стране становится сложнее. Например, эксперты уже предупреждали, что изменение качества сетевого соединения может затронуть владельцев стандартных тарифов из-за новых алгоритмов распределения нагрузки.

По словам Клименко, основная претензия государства к мессенджеру заключается в нежелании администрации ресурса модерировать деструктивные каналы. При этом технические возможности для выборочной блокировки контента у команды Дурова есть, что подтверждается практикой работы в других юрисдикциях.

"Государство давно просило Дурова навести порядок в своей платформе, но он категорически отказывается, хотя мог бы сделать это без особых усилий. Его просят закрыть доступ к украинским каналам для российских пользователей, тогда как он умеет блокировать российские каналы за рубежом, но обратного не делает", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что избирательность в вопросах цензуры лишает основателя платформы статуса независимого игрока. В то время как российские запросы игнорируются, в других странах ситуация иная. Пользователям важно помнить и о других угрозах: загрузка файлов из мессенджера зачастую оборачивается слежкой за действиями владельца гаджета.

Также стоит учитывать риски при использовании сторонних сервисов внутри экосистемы. Специалисты по информационной безопасности напоминают, что утечка персональных данных часто происходит по вине самих пользователей при взаимодействии с современными цифровыми помощниками.

"Как бы Telegram ни был удобен, у государства просто нет другого выбора. Он нормально работает на правительство Франции, и в этом смысле давно утратил свой нейтральный статус. Пока он не заблокирует украинские каналы для российских пользователей, я сомневаюсь, что ситуация изменится в обратную сторону", — добавил специалист.

Вопрос цифрового суверенитета остается крайне острым на фоне ужесточения давления на западные сервисы. Ранее аналитики заявляли, что жесткие ограничительные меры могут затронуть миллионы владельцев зарубежных гаджетов. Одновременно с этим меняется и сама концепция глобальной паутины. Сейчас многие эксперты наблюдают финал свободной сети, где анонимность проигрывает тотальному контролю и фрагментации интернет-пространства.

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