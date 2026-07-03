Топливная паника развязала руки мошенникам: водителям назвали верный способ распознать обман

Требование внести предоплату за горючее или забронировать объем товара является главным признаком мошенничества, рассказал специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что ажиотажный спрос на ресурсы провоцирует появление множества сомнительных площадок и объявлений.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info обозначение бензина на панели приборов

Ранее в России зафиксировали резкий рост регистраций доменных имен, прямо или косвенно связанных с торговлей горючим. Эксперты связывают это с попытками злоумышленников заработать на новостях о перебоях в поставках и колебаниях рынка. Нередко под видом выгодных предложений водителей разводят на деньги и данные, используя фишинговые страницы.

По словам Вакулина, нынешняя ситуация напоминает период пандемии, когда паника приводила к искусственному дефициту товаров первой необходимости — сахара или крупы. Сейчас аналогичный механизм запускается в топливном секторе. Специалист подчеркнул, что создание одностраничного сайта для сбора платежей не требует больших вложений и времени, поэтому доверять новым порталам.

"Не рекомендуется вносить предоплату. Продавцы иногда предлагают забронировать товар, например топливо, с условием, что покупатель сначала бронирует, а затем приезжает и осматривает его. Однако оплату следует производить только на месте — это стандартная практика в подобных сделках", — отметил он.

Эксперт советует при работе с досками объявлений, такими как Avito, строго придерживаться правила: оплата только после личного осмотра и получения товара. Подозрительно низкая стоимость также должна насторожить покупателя. Юристы напоминают, что цены на авто проверяют строже, однако в сегменте расходных материалов и топлива контроль со стороны площадок может быть менее оперативным.

Отдельное внимание специалист уделил качеству продукта, который предлагают частные лица. Вакулин напомнил о недавнем решении правительства РФ разрешить оборот бензина стандарта Евро-3 для стабилизации рынка. По мнению эксперта, покупка горючего у случайных продавцов в таких условиях несет дополнительные технические риски для машин. Уже предупреждали, что разрешение Евро-3 вызывает опасения за состояние современных двигателей и катализаторов.

"Если говорить о сайтах, специализирующихся на топливной тематике, то им сейчас доверять категорически нельзя. Такие ресурсы будут появляться и дальше — создание одной страницы и регистрация доменного имени не требуют больших затрат времени и денег. Поэтому легко наделать страниц для оплаты и перевода средств, а затем использовать их в мошеннических схемах", — добавил эксперт.

Вакулин также рекомендует по возможности снизить интенсивность использования личного транспорта на период ажиотажа. По его прогнозам, всплеск панического спроса сойдет на нет в течение месяца или полутора. В ряде регионов уже введены жесткие лимиты на заправках, что призвано остудить рынок.

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