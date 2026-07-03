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Россияне боятся шпионских вирусов зря: мессенджеры могут выдать переписку без единой атаки

Наука » Технологии

Россиянам стоит учитывать возможность анализа их личных переписок государственными структурами, однако опасаться массовой установки шпионского ПО на смартфоны рядовых граждан не стоит, рассказал специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что современные технологии позволяют спецслужбам получать доступ к данным мессенджеров без использования дорогостоящих вирусов-взломщиков.

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Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Ранее сообщалось, что почти 50% жителей России испытывают тревогу из-за возможной слежки через мобильные приложения. Опрос ИТ-компании Edna, который передают "Известия", показал, что подавляющее большинство пользователей серьезно обеспокоено сохранностью конфиденциальных сведений. Технический аудит устройств зачастую подтверждает обоснованность таких страхов: признаки атаки на смартфон могут проявляться в нестандартном поведении системы или быстрой разрядке аккумулятора.

По словам Артимовича, основные риски связаны с юрисдикцией самих сервисов. Эксперт отметил, что Telegram и российские соцсети доступны для мониторинга отечественным ведомствам, в то время как WhatsApp* контролируется западными структурами. Прямой перехват звонков и сообщений через специальные вредоносные программы обходится инициаторам слишком дорого.

"Чтобы просто установить приложение для перехвата сообщений или разговоров, сейчас это маловероятно. Такие вирусы существуют, их разрабатывают определённые компании кибербезопасности, но установка такого ПО на один телефон стоит от 1 миллиона долларов. Так что обычный россиянин для них не представляет интереса", — подчеркнул он.

Специалист добавил, что передача данных чаще всего происходит по официальному запросу властей. При этом современные системы защиты не гарантируют полной приватности, так как анализ переписок в мессенджерах может проводиться в автоматическом режиме при помощи нейросетей.

Алгоритмы способны выявлять обсуждение нелегальных товаров или подозрительную активность по ключевым словам. Конфиденциальность также страдает из-за работы сервисов навигации. Интернет определяет местоположение пользователя через базовые станции операторов и координаты в картах, что позволяет восстановить любые маршруты перемещений.

"Не удивлюсь, если в большинстве мессенджеров уже сейчас с помощью нейросетей анализируют переписку — например, когда речь идет о продаже запрещенных товаров. Система может автоматически отмечать такие сообщения и отправлять их на проверку. Это возможно даже по содержанию диалога, которое позволяет понять, о чем идет речь: о наркотиках, оружии или других запрещенных предметах", — пояснил эксперт.

Специалисты призывают к осторожности при загрузке контента: даже одна ошибка при скачивании файла из ненадежного источника может привести к компрометации личной информации. Вместе с тем, Артимович резюмировал, что для тех, кто хочет полностью исключить вероятность контроля, единственным радикальным выходом остается отказ от использования мобильных устройств. Для повышения уровня защиты эксперты рекомендуют регулярно проводить отключение разрешений на доступ к микрофону и другим сенсорам для сомнительного софта.

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*WhatsApp принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
 

Экспертная проверка: Инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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