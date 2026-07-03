Холодное утро во Флориде: в 1986 года роковой просчёт превратил шаттл "Челленджер" в огненный шар

28 января 1986 года небо над Флоридой стало могилой для экипажа шаттла "Челленджер". Через 73 секунды после старта миссия STS-51L превратилась в огненный шар. Семь астронавтов погибли в 14 километрах над землей. Это была не просто случайность, а катастрофический провал инженерной мысли NASA.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ челленджер

Роковая ошибка на старте

Флоридское утро выдалось аномально холодным. Твердотопливные ускорители, жизненно важные для разгона космического корабля, не рассчитали на такие температуры. На отметке 73 секунды правый ускоритель начал разрушаться. Он ударил внешний топливный бак. Последовала цепная реакция, стеревшая "Челленджер" с небес.

"Материалы имеют пределы прочности. При глубоком "минусе" резина теряет эластичность, превращая герметичный узел в дырявое сито. Это базовый закон, который нельзя игнорировать ради графика запусков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Дмитрий Лапшин.

Техника против физики

Главный виновник — крошечные уплотнительные кольца. В мороз они задубели. Раскаленные газы прорвались через стык. Сначала вырвалось небольшое пламя, затем оно перерезало крепление, как нож масло.

Параметр Состояние во время миссии Температура уплотнителей Значительно ниже расчетной Эластичность колец Критически снижена

Это не был моментальный взрыв. Корабль развалился из-за аэродинамических перегрузок, когда целостность бака нарушилась. Инженерная защита оказалась недостаточной.

"В индустрии опасных производств цена недооценки рисков — человеческие жизни. Если узел работает на пределе возможностей, любое отклонение от нормы превращает его в поражающий элемент", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Уроки расследования

Комиссия вскрыла гнойник: предупреждения инженеров игнорировали. Корпоративная культура ставила сроки выше безопасности. Это был болезненный удар по престижу США. Сегодня этот опыт изучают как пример того, как технологии бессильны перед административным давлением.

"Безопасность системы не заканчивается на формулах. Она зависит от того, слышит ли руководство отчеты об "неудобных" дефектах перед стартом", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о катастрофе

Мог ли экипаж спастись?

Нет. Силовые нагрузки при разрушении корпуса были несовместимы с жизнью.

Почему запуск не отложили?

Давление соблюдения расписания перевесило инженерные опасения по поводу холода.

Был ли это взрыв бомбы?

Нет, это конструктивное разрушение из-за разгерметизации ускорителя и утечки топлива.

Что изменилось после трагедии?

NASA полностью пересмотрела протоколы проверки узлов перед стартом космических аппаратов.

Инженерная правда проста: система надежна ровно на столько, сколько усилий потрачено на признание ее уязвимых мест. "Челленджер" доказал, что космос не терпит небрежности.

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