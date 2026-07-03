Не металлолом, а сокровище: телескоп за полмиллиарда долларов попробуют спасти прямо в космосе

Космический телескоп Swift имени Нила Гехрельса получил шанс на вторую жизнь благодаря дерзкой спасательной операции частного аппарата LINK. Аппарат, запущенный на борту последней в истории ракеты Pegasus XL, должен буквально поймать падающую обсерваторию и отбуксировать ее на безопасную высоту. Без этого вмешательства научный прибор стоимостью 500 миллионов долларов сгорел бы в плотных слоях атмосферы из-за аномальной солнечной активности. Миссия Swift Boost знаменует собой переход от эпохи одноразовых спутников к эре орбитального сервиса и ремонта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Космический телескоп

Орбитальный тягач против гравитации

Спутник LINK, собранный инженерами из Аризоны, работает как эвакуатор в безвоздушном пространстве. Его цель — состыковаться с обсерваторией Swift, которая за 20 лет работы сильно просела под тяжестью земного притяжения. Ситуацию осложнило Солнце: из-за вспышек верхние слои атмосферы раздулись, создавая лишнее сопротивление. У самого телескопа нет двигателей, чтобы поднять орбиту, поэтому он был обречен на падение.

"Сложность в том, что Swift не создавали для стыковок в космосе. Это все равно что пытаться прицепить прицеп к машине, у которой нет фаркопа, на скорости в несколько километров в секунду", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

После сближения LINK задействует три роботизированных манипулятора. Он зажмет корпус телескопа мертвой хваткой и включит ионные двигатели. Эти устройства работают на малых мощностях, но в течение нескольких месяцев они смогут плавно вытолкнуть связку аппаратов на высоту 600 километров. Этого достаточно, чтобы Swift продолжал искать гамма-всплески еще несколько лет.

Ракета, которая взлетает с самолета

Для запуска использовали Pegasus XL — уникальную систему, которая стартует не с бетонной площадки, а из-под брюха самолета Stargazer L-1011. На высоте 12 километров ракета отделяется, на секунды замирает в свободном падении, а затем включает твердотопливные двигатели. Такой метод позволяет выводить грузы на специфические орбиты, до которых трудно дотянуться обычным носителям со стандартных космодромов.

Параметр ракеты Pegasus XL Характеристика Тип топлива Твердое (три ступени) Длина корпуса 16,9 метра Грузоподъемность на НОО до 454 кг Всего полетов с 1990 года 45 миссий

Этот запуск стал финальным аккордом в карьере Pegasus XL. Ракета уходит на покой, напоследок решив задачу ювелирной точности — доставку LINK на орбиту с наклоном 20,6 градуса. До этого старт дважды откладывали: сначала мешала погода, затем подвел софт навигационной системы. Теперь, когда световое загрязнение неба мешает наземным приборам, спасение орбитальных телескопов становится приоритетом.

"Работа с твердотопливными движками требует стальных нервов. Если зажигание пошло, остановить процесс невозможно, поэтому цена ошибки в коде навигации была запредельной", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Зачем спасать старое железо

NASA решило потратить 30 миллионов долларов на спасение Swift, вместо того чтобы строить новый аппарат за полмиллиарда. Это прагматичный расчет. Телескоп исправен, его детекторы по-прежнему фиксируют мощнейшие взрывы во Вселенной. Потерять такой инструмент из-за трения об воздух было бы глупо. К тому же, если ИИ в космосе станет реальностью, нам понадобятся надежные методы обслуживания орбитальных узлов.

Миссия LINK — это еще и тест для частной космонавтики. Впервые коммерческий дрон пытается захватить правительственный спутник, который не был к этому подготовлен. Если все пройдет гладко, NASA получит технологию продления жизни для десятков других обсерваторий. Это дешевле, чем плодить радиоактивные отходы или орбитальный мусор, который в итоге падает на Землю.

"Мы видим рождение новой индустрии. Раньше спутник был одноразовым шприцем, теперь это многоразовый инструмент, который можно заправить и подтолкнуть", — отметил специально для Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Сейчас LINK проходит проверку всех систем перед тем, как начать охоту за Swift. Ему предстоит несколько недель наблюдений, чтобы понять, за какую железку на корпусе телескопа можно ухватиться, не разбив при этом драгоценные линзы. На кону — будущее поиска внеземной жизни и изучение далеких галактик, которыми Swift занимается уже два десятилетия.

Ответы на популярные вопросы о миссии Swift Boost

Зачем ракете взлетать с самолета?

Это экономит топливо на преодоление самых плотных слоев атмосферы и позволяет запускать аппарат из любой точки океана, подстраиваясь под нужную орбиту.

Может ли LINK случайно столкнуть телескоп вниз?

Риск есть, поэтому первые две недели аппарат будет только кружить рядом, изучая траекторию и состояние Swift, прежде чем пустить в ход манипуляторы.

Почему NASA не построило новый телескоп?

Новый проект уровня Swift обойдется в 500-600 миллионов долларов и займет 10 лет разработки. Спасение старого стоит всего 30 миллионов.

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