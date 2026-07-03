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Антарктида замёрзла раньше: подъём суши досрочно превратил континент в гигантский ледник

Наука

Антарктида оделась в лед не из-за капризов климата, а потому что буквально "выросла". Пока все искали причину похолодания в составе атмосферы, британские геологи нашли ответ под ногами у пингвинов. Земная кора провернула трюк, который превратил континент в холодильник раньше, чем остальной мир успел заметить подвох.

Антарктида
Фото: commons.wikimedia.org by ravas51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Антарктида

Горы как причина ледяного плена

Ученые привыкли винить во всем углекислый газ. Падает концентрация CO2 — планета остывает. Логично? Да. Но это не объясняет, почему южная полярная шапка возникла на десятки миллионов лет раньше северной. Профессор Саутгемптоновского университета Томас Гернон уверен: виновата геология. Восточная Антарктида прошла через период взрывного подъема примерно 45 миллионов лет назад.

"Подъем земной коры меняет ландшафт до неузнаваемости. На больших высотах всегда холоднее, и даже скромная прибавка в пару сотен метров запускает процесс обледенения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Компьютерный допрос Антарктиды

Геологи решили не гадать и построили модель Восточной Антарктиды. За основу взяли критические параметры: высоту гор и состав атмосферы. Примерно 45 млн лет назад, когда распалась Гондвана, Горы Гамбурцева буквально устремились в небо. Средняя высота региона скакнула на сотни метров. Температура на склонах поползла вниз. Снег перестал таять летом. Через каких-то 10 млн лет "холодильник" заработал на полную мощность.

Такой сценарий похож на ситуацию, когда проседание грунта в мегаполисах делает их уязвимыми для океана. Только здесь физика процессов работает "в обратную сторону" — высота спасает от потепления. Это открытие меняет взгляд на природные катастрофы прошлого.

Параметр Результат воздействия
Увеличение высоты гор Снижение температуры на склонах
Накопление снежного покрова Формирование устойчивого льда

Тогдашние сдвиги тектонических плит напоминают процессы, которые сейчас заставляют роботов и марсоходы адаптироваться к чужой почве. Если NASA планирует стройку на Луне, им стоит помнить: поверхность Земли тоже не статична.

"Движение континентов — это не просто медленное расползание материков. Это постоянный поиск баланса, где геологический подъем автоматически включает ледниковую эпоху", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-геолог Алексей Трофимов.

Почему Арктика опоздала

В эоценовую эру полюса были курортами. Мягкий климат позволял расти лесам там, где сейчас лежат тысячи тонн льда. Северный полюс долго сопротивлялся глобальному охлаждению. Геологические условия Арктики просто не создали условий для "высокогорных" ловушек для снега. Земля доказала: климат — это не только уровень газа в воздухе, но и высота ваших гор.

Исследование проливает свет на то, как работают природные циклы. Даже когда нейросети пытаются предсказать будущее, они учитывают далеко не все геологические переменные.

Ответы на популярные вопросы о формировании ледовых шапок

Почему лед возник только через 10 миллионов лет после подъема гор?

Экосистема планеты инертна. Горы должны были охладить воздух до критической отметки, а затем должно было наступить подходящее похолодание в цикле эоценовой эры.

Влияет ли высота гор на климат сегодня?

Конечно. Высокогорья создают собственные микроклиматические зоны, преграждая путь воздушным массам и удерживая снег даже в тропиках.

Можно ли было предсказать раннее обледенение Антарктиды?

Теперь — да. Используя тектонические карты, можно проследить историю подъема любого участка суши и рассчитать точку "невозврата" для таяния.

Является ли это доказательством против вины СО2 в изменении климата?

Нет. Это доказательство того, что климат — многофакторная система. Газы греют, а горы "холодят".

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Экспертная проверка: инженер-геолог Алексей Трофимов, климатолог Максим Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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