Посреди океана рождается новая земля: новый остров может появиться на глазах у всего мира

Спутники NASA зафиксировали пробуждение мощного подводного вулкана в глубоководном море Бисмарка, к северу от Папуа — Новой Гвинеи. Инфракрасные датчики и оптические приборы обсерватории Земли обнаружили массивные тепловые аномалии и шлейфы пара, пробивающиеся сквозь толщу океана. Исследователи предполагают, что интенсивность выбросов и мелководный характер жерла могут привести к редкому событию — рождению нового острова буквально на глазах у мирового научного сообщества. Ситуация осложняется тем, что этот регион изучен хуже, чем поверхность Луны, и скрывает под водой сложнейшую сеть разломов и активных зон спрединга.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Море

Орбитальные приборы против "белых пятен" океана

Первые сигналы о тектонической активности поступили 8 мая 2026 года после серии подземных толчков. Уже через сутки спутники Aqua и Terra зафиксировали белые паровые облака над акваторией, а прибор PACE выявил изменение цвета воды из-за взвесей пепла и серы. Эти данные критически важны, так как дно моря Бисмарка остается одной из самых загадочных зон планеты. Геологические структуры здесь находятся на глубинах, недоступных для стандартного сонарного сканирования, что делает космическое наблюдение единственным верным способом мониторинга.

"Подводное извержение — это всегда вызов для науки, так как вода скрывает масштаб процессов. Однако современные датчики позволяют нам видеть тепловой след даже сквозь океанскую толщу. Наличие аномалий на площади в семь квадратных километров говорит о том, что магма находится очень близко к поверхности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Данные со спутника Landsat 9 и европейского Sentinel 2 подтверждают наличие огромных скоплений пемзы — пористой вулканической породы, которая дрейфует на поверхности длинными полосами. В условиях, когда атмосферные явления мешают визуальному контролю, ученые используют инфракрасные сигнатуры (полосы 7-6-5), позволяющие точно локализовать жерло извержения вдоль хребта Титан.

Рождение новой суши: сценарии развития

Главный научный сотрудник NASA Джим Гарвин отмечает, что у ученых есть уникальный шанс наблюдать за появлением нового острова в реальном времени. Если процесс не остановится, над водой поднимется туфовый конус. Однако его судьба непредсказуема: молодая суша может как закрепиться на карте, так и быть моментально размытой океанскими волнами, как это часто происходит с подобными образованиями.

"Когда раскаленное вещество соприкасается с водой, формируется уникальная среда. Если остров устоит перед эрозией, он станет стерильной природной лабораторией. Мы сможем увидеть, как жизнь — бактерии, растения, а затем и животные — заселяет абсолютно новый участок планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ученые проводят параллели между текущим событием и извержением вулкана Хунга-Тонга в 2022 году. Однако нынешнее событие в море Бисмарка пока протекает более спокойно. Для анализа динамики роста новой платформы планируется привлечь данные радаров NISAR и канадского RADARSAT, которые способны строить высокоточные карты рельефа даже при сильной облачности. Это позволит понять, не угрожают ли новые геологические процессы стабильности глобальных сетей связи, проложенных по дну океана.

Риски и прогнозы: ждать ли катастрофического взрыва?

Вулканолог Саймон Карн из Мичиганского технологического университета считает, что вероятность мощного взрыва, способного вызвать цунами, пока невелика. Это связано с типом геологической структуры: извержение происходит в зоне спрединга (раздвижения плит), где активность обычно менее агрессивна, чем в зонах субдукции, порождающих гигантские стратовулканы.

"Сейсмические датчики 8 мая зафиксировали лишь умеренные толчки. Это указывает на постепенный подъем магмы. Основная опасность сейчас — это не взрыв, а навигационные риски для судов из-за плотов пемзы, которые могут забивать системы охлаждения двигателей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Продолжительность извержения остается загадкой. История региона знает как четырехдневные вспышки активности (в 1972 году), так и многолетние процессы. Наблюдение продолжается, а пока исследователи шутливо называют себя "новыми островитянами", готовясь к первой экспедиции на землю, которой еще месяц назад не существовало.

Параметр события Характеристики Местоположение Море Бисмарка, хребет Титан Тип активности Мелководное подводное извержение Площадь термоаномалий Около 7 квадратных километров Продукты извержения Пар, пепел, массивы пемзы

Ответы на популярные вопросы о подводных вулканах

Почему извержение может создать остров?

Когда подводный вулкан выбрасывает достаточное количество магмы, она застывает, наслаиваясь слой за слоем. Со временем накопленная масса поднимается выше уровня моря, формируя новую территорию.

Опасна ли плавающая пемза для экологии?

В глобальном смысле нет. Пемза является естественным природным материалом. Она может служить "транспортом" для мелких морских организмов, помогая им преодолевать огромные расстояния в океане.

Как глубоко находятся такие вулканы?

Многие активные объекты расположены на глубине нескольких километров, но конкретно это извержение происходит на мелководье, что и позволяет шлейфам пара пробиваться в атмосферу.

Может ли новый остров исчезнуть?

Да. Острова из рыхлого пепла и пемзы часто разрушаются под воздействием штормов и течений в течение первых месяцев после появления, если только поток лавы не создаст прочный фундамент.

Читайте также