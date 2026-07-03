Последний взгляд на Вселенную: новый проект способен навсегда лишить человечество звёздного неба

Земная орбита рискует превратиться в гигантскую зеркальную сферу, которая навсегда закроет человечеству вид на далекие галактики. Астрономы бьют тревогу: новый проект по запуску флотилии сверхъярких спутников-зеркал способен повысить яркость ночного неба до критического уровня. Если амбициозные планы коммерческих компаний будут реализованы, работа наземных телескопов потеряет всякий смысл — ценные научные данные окажутся полностью "засвечены" искусственным мусором, а привычные созвездия скроются за пеленой отраженного солнечного света.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Удар по глубокому космосу: почему гаснут звезды

Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, описывает мрачную перспективу для фундаментальной науки. В центре внимания — концепция группировок спутников с высокой отражающей способностью. В отличие от привычных аппаратов связи, эти системы проектируются как огромные зеркала для перенаправления солнечных лучей на ночную сторону Земли. Однако для ученых это означает конец эпохи "чистого" неба.

Проблема заключается в том, что даже те спутники, которые не попадают в объектив напрямую, создают общий световой фон. Это критично при поиске тусклых экзопланет или изучении древних галактик, свет от которых шел к нам миллиарды лет. Любое изменение контрастности неба делает такие сигналы неразличимыми. Подобно тому, как информационная перегрузка мешает рационально мыслить, избыточный свет мешает технике отделять важное от шума.

"Отражающие поверхности создают кумулятивный эффект: небо перестает быть черным. Для сверхчувствительных сенсоров это сродни попытке разглядеть светлячка на фоне включенного прожектора", — объяснил в беседе с Pravda.ru астрофизик Алексей Руднев.

Математика засветки: лишние секунды на вес золота

Арифметика астрономов сурова: яркость фона напрямую диктует время работы оборудования. Если световое загрязнение вырастет на 10%, время экспозиции для получения четкого снимка придется увеличить ровно на столько же. При стопроцентном росте яркости телескоп будет успевать снимать в два раза меньше объектов за ночь. В условиях жесткой конкуренции за время на крупнейших обсерваториях мира это равносильно научной катастрофе.

Параметр обсерватории Влияние светового загрязнения Время экспозиции Растет пропорционально яркости фона Научная продуктивность Снижается из-за уменьшения количества сессий Эксплуатационные расходы Увеличиваются из-за простоя и обработки брака Качество данных Падает контрастность, теряются слабые сигналы

Даже продвинутое программное обеспечение не способно полностью убрать следы от тысяч пролетающих аппаратов. Пока одни ученые ищут подсказки у рептилий для передвижения по Марсу, другие пытаются защитить саму возможность смотреть в сторону этой планеты. Беспрецедентная плотность орбиты ставит под угрозу исследования темной материи и черных дыр.

Ярче Венеры: армада космических зеркал

Самое пугающее в прогнозе — возможная яркость новых объектов. Специалисты утверждают, что каждый такой спутник-зеркало может светиться сильнее Венеры — самого яркого небесного тела после Луны. Если проект типа Reflect Orbital выведет на орбиту 50 000 подобных конструкций, ночное небо превратится в снующий поток огней, видимый из любой точки планеты.

"Мы сталкиваемся с тем, что небесная сфера, которая тысячелетиями была неизменным ориентиром и достоянием всего человечества, приватизируется корпорациями. Это не просто помехи для линз, это изменение облика Земли как части космоса", — отметил в беседе с Pravda.ru астроном Павел Громов.

Хотя некоторые операторы, такие как SpaceX, уже пытаются снижать отражательную способность своих аппаратов, разворачивая их под углом, намеренно "зеркальные" проекты имеют обратную цель — светить как можно ярче. Такие изменения ландшафта на орбите столь же радикальны, как и геологические провалы в Йеллоустоне, меняющие карту заповедника за считанные дни.

Правовой вакуум над головой

Эксперты указывают на серьезную проблему с международным правом. Фундаментальный Договор о космосе создавался в эпоху государственных программ, когда никто не мог предположить, что частный бизнес сможет диктовать условия всей планете. Сегодня решения принимаются локальными регуляторами, такими как Федеральная комиссия по связи США, чьи вердикты затрагивают интересы обсерваторий по всему миру.

Для общественности это тоже станет вызовом. Люди не давали согласия на то, чтобы вместо привычного купола звезд наблюдать за движением коммерческих грузов. Ситуация напоминает экологические риски: подобно тому, как Россия ищет способы переработки пластика в топливо, мировому сообществу придется искать способы "очистки" неба от светового мусора, чтобы не лишиться возможности видеть Вселенную.

Ответы на популярные вопросы о спутниковом загрязнении

Как спутники мешают работе телескопов?

Они оставляют яркие полосы на снимках при длительной выдержке и повышают общую яркость фона ночного неба, скрывая тусклые объекты.

Можно ли просто удалить следы спутников с помощью программ?

Программы могут убрать полосы, но они не могут восстановить потерянную контрастность, если искусственный свет "забил" слабый сигнал от звезды.

Почему астрономы сравнивают яркость спутников с Венерой?

Из-за большой площади отражающих поверхностей новые зеркальные спутники будут видны невооруженным глазом даже в крупных городах.

Кто регулирует запуск таких ярких объектов?

В основном национальные ведомства стран-запуска (например, FCC в США), однако единого жесткого международного регламента контроля яркости пока не существует.

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