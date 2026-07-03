Земля буквально уходит из-под ног: гигантские мегаполисы начали погружаться в бездну быстрее прогнозов

Прибрежные мегаполисы уходят под воду значительно быстрее, чем предсказывали климатические модели, и виной тому стала не только тающая Арктика. Новое исследование ученых из Мюнхенского технического университета и Тулейнского университета выявило "эффект двойного удара": пока океан наступает сверху, города продавливают грунт под собственным весом, заставляя сушу проседать. В некоторых регионах, включая Юго-Восточную Азию, скорость погружения в три раза превышает среднемировые темпы поднятия уровня воды, превращая локальное проседание почвы в основную угрозу выживанию миллионов людей.

Фото: https://unsplash.com by Mykyta Voloshyn is licensed under Free Панорама ночного мегаполиса

Невидимая сила под ногами: почему города тонут

Исследование, опубликованное в Nature Communications, доказывает, что в густонаселенных зонах относительный уровень моря растет на 6 миллиметров в год. Это вдвое быстрее климатической нормы. Причина кроется в антропогенном давлении: гигантский вес небоскребов и инфраструктуры буквально впрессовывает землю, а откачка грунтовых вод лишает почву естественного внутреннего каркаса. Ситуацию осложняют тектонические сдвиги и уплотнение молодых речных отложений в дельтах.

"Мы привыкли винить в наводнениях только тающие ледники, но для жителя прибрежного мегаполиса оседание почвы под домом — фактор куда более осязаемый. Когда мы изымаем воду из-под земли, поры в породе схлопываются. Вернуть почву в исходное состояние почти невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Данные показывают, что человеческий фактор стал доминирующим. Пока нейросети находят скрытые ресурсы под землей, их бесконтрольная добыча делает береговые линии уязвимыми. Доктор Юлиус Эльсманн, ведущий автор работы, отмечает, что "мы значительно усиливаем последствия изменения климата", игнорируя то, что происходит непосредственно под городскими фундаментами.

География бедствия: от Джакарты до Техаса

Список наиболее уязвимых стран возглавляют Таиланд, Бангладеш, Нигерия, Египет, Китай и Индонезия. В этих регионах берег "тонет" на 7-10 мм ежегодно. Абсолютным антирекордом стали отдельные районы Джакарты, где зафиксировано проседание на 42 мм в год. Для сравнения, даже в США и Нидерландах показатели держатся на уровне 4-5 мм, что уже считается критическим для долгосрочного планирования.

"Важно понимать, что опускание грунта происходит неравномерно даже в пределах одного квартала. Если в одной части города земля уходит вниз, а в другой стоит стабильно, это создает колоссальное напряжение в коммуникациях и фундаментах, провоцируя техногенные аварии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Интересно, что на фоне глобального погружения Скандинавия демонстрирует обратный процесс. В Швеции и Финляндии суша продолжает подниматься после освобождения от ледяного панциря последнего ледникового периода. Этот подъем идет быстрее, чем наступает океан, что фактически "откатывает" береговую линию назад. Однако для большей части планеты прогноз остается тревожным, особенно учитывая, что магнитные бури и изменения климата лишь добавляют нестабильности общим геофизическим процессам.

Управление ресурсами как спасение

Несмотря на пугающие цифры, ученые видят выход в жестком контроле над гидрологией. Опыт Токио, где в прошлом столетии земля опускалась на 24 см в год, доказывает: запрет на чрезмерную откачку подземных вод и переход на альтернативные источники снабжения способны остановить катастрофу. Аналогичные меры принимаются в Техасе, где специальный округ по борьбе с проседанием грунта регулирует забор воды еще с 1970-х годов.

Город / Регион Скорость проседания (мм/год) Джакарта (пиковые значения) до 42,0 Тяньцзинь (Китай) 13,5 Бангкок (Таиланд) 8,5 Нидерланды / Италия (среднее) 4,0 — 5,0

Пока человечество ищет способы выжить на Земле, некоторые обращают взор вверх: NASA готовит постоянную базу на Луне, чтобы обеспечить запасной аэродром для цивилизации. Однако решение прибрежных проблем требует действий здесь и сейчас: пополнения водоносных горизонтов и пересмотра градостроительных планов.

"Природный баланс — штука хрупкая. Когда города начинают давить на почву, а мы при этом выкачиваем из нее 'смазку' в виде воды, мы сами роем себе яму в буквальном смысле. Только строгая экологическая дисциплина спасет берега от затопления", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о повышении уровня моря

Почему проседание грунта опаснее таяния ледников?

Таяние ледников происходит постепенно и предсказуемо на глобальном уровне. Проседание грунта — это локальный процесс, который может происходить в 10 раз быстрее, лишая города времени на строительство защитных дамб.

Можно ли вернуть осевшую землю на прежний уровень?

В большинстве случаев это невозможно. Когда слои почвы уплотняются из-за нехватки воды, их структура меняется навсегда. Можно лишь остановить дальнейшее падение, но не поднять город обратно.

Как вес зданий влияет на уровень воды?

Здания не меняют объем океана напрямую. Однако они создают вертикальное давление на земную кору. В результате берег опускается ниже, и относительно суши вода кажется выше, что приводит к учащению наводнений при приливах.

Какие меры по спасению городов наиболее эффективны?

Наилучшие результаты дает переход с подземных источников воды на поверхностные или опресненные, а также искусственное закачивание воды в пустые водоносные горизонты для поддержания давления в почве.

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