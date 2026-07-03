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Земле становится тесно: искусственный интеллект решили переселить в космос, и масштабы поражают

Наука

Стартап Orbital, существующий менее полугода, намерен перенести вычислительные мощности для обучения искусственного интеллекта прямо в космос. Компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи на развертывание флота из 100 000 орбитальных дата-центров. Этот проект стоимостью в миллиарды долларов призван решить главную проблему наземного ИИ — нехватку электроэнергии и площадей для охлаждения серверов, переместив "цифровой мозг" планеты на низкую околоземную орбиту.

Черные дыры и телескоп
Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Черные дыры и телескоп

Особенности орбитальной группировки вычислителей

Проект Orbital кардинально отличается от привычных систем связи. Если типичные спутники заняты передачей сигнала, то аппараты Orbital — это "летающие процессоры". Каждый спутник массой до 2,5 тонны будет оснащен 100-метровыми солнечными панелями, генерирующими 100 киловатт энергии. Общая вычислительная мощность сети должна достичь 10 гигаватт, что сопоставимо с потреблением нескольких крупных мегаполисов.

"Размещение серверов в космосе избавляет от необходимости строить гигантские системы охлаждения, которые на Земле потребляют до 40% всей энергии дата-центра. В вакууме тепло отводится через радиаторы, а солнечная энергия доступна почти непрерывно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Для передачи данных на Землю стартап планирует использовать лазерную связь, подключаясь к существующим сетям, таким как Starlink. Это позволит избежать создания собственной громоздкой инфраструктуры связи и сосредоточиться исключительно на вычислениях. Однако для эффективной работы потребуются идеальные условия приема, иначе любой информационный хаос в каналах передачи может критически замедлить обучение нейросетей.

Энергия и охлаждение: почему космос лучше Земли

Наземные центры обработки данных всё чаще сталкиваются со "стеной" энергопотребления. Искусственный интеллект требует огромных ресурсов, что ведет к дефициту мощностей. Orbital предлагает использовать преимущество орбиты: отсутствие атмосферы позволяет снимать тепло прямо в пространство. Тем не менее, оборудование должно быть защищено от жесткого излучения. Космическая радиация способна вызвать сбои в логических операциях чипов, что требует особых методов экранирования.

"Любая электроника на орбите подвергается бомбардировке высокоэнергетическими частицами. Если для обычного спутника связи это риск потери пакета данных, то для обучения ИИ это угроза фатальной ошибки в алгоритме. Инженерам придется найти баланс между весом защиты и надежностью", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Важным фактором остается и влияние внешних условий на работу систем. Подобно тому как солнечные вспышки могут влиять на технологическую стабильность на Земле, на орбите их воздействие будет в десятки раз сильнее, что потребует внедрения систем автоматического восстановления данных.

Проблемы производства и логистики

Основатель компании Ювин Пун признает, что главной преградой станет не проектирование, а запуск. Чтобы вывести 100 000 тяжелых аппаратов, необходима регулярная работа сверхтяжелых ракет. Пока такие проекты остаются заложниками готовности систем вроде Starship. Пун сравнивает управление огромным флотом спутников со своим прошлым опытом в бизнесе электросамокатов: важна не уникальность одного устройства, а технологичность и простота обслуживания всей массы объектов.

"Масштабирование производства до уровня десятков тысяч аппаратов превращает космическое строительство в конвейерную сборку. Основной риск здесь — засорение орбит. Столь плотная группировка требует филигранной точности маневрирования, чтобы не превратиться в облако обломков", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Характеристика Параметры спутника Orbital
Планируемое количество 100 000 единиц
Высота орбиты 500 — 850 км
Энергопотребление (1 аппарат) 100 киловатт
Вес аппарата от 1,5 до 2,5 тонн
Способ обмена данными Лазерные межспутниковые линии

Ответы на популярные вопросы о космических дата-центрах

Зачем выносить серверы в космос?

Основная причина — неограниченный доступ к солнечной энергии и естественное охлаждение. На Земле постройка новых дата-центров упирается в перегрузку электросетей и экологические ограничения по потреблению воды для охлаждения.

Будет ли из-за этого тормозить интернет?

Нет, эти спутники не предназначены для раздачи интернета пользователям. Они выполняют тяжелые вычисления для ИИ. Обмен данными происходит через лазерные каналы с другими спутниками, не занимая стандартные радиочастоты абонентов.

Как спутники защитят от перегрева?

Каждый аппарат Orbital снабжен гигантскими радиаторами длиной до 100 метров. Они излучают тепло, выделяемое процессорами, прямо в открытый космос, что гораздо эффективнее наземных вентиляторов и кондиционеров.

Что произойдет со спутником после поломки?

Спутники на низких орбитах проектируются так, чтобы после завершения срока службы они сходили с орбиты и полностью сгорали в плотных слоях атмосферы, не оставляя опасного космического мусора.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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