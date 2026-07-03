Обратный отсчет уже начался: NASA делает первый шаг к постоянной жизни на Луне

NASA переходит от теории к масштабной стройке на Луне, инвестируя почти 600 миллионов долларов в три новые роботизированные миссии. Беспилотные аппараты должны стать "авангардом" человечества: их задача — не просто изучить грунт, а заложить фундамент полноценной базы на Южном полюсе. В условиях жесткой космической гонки с Китаем американское агентство форсирует события, планируя начать возведение инфраструктуры уже к 2029 году, даже несмотря на аварии у частных подрядчиков и технические сложности.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на Луне

Роботы вместо строителей: как подготовят поверхность

Стратегия NASA изменилась: теперь акцент смещен с орбитальных станций на создание объектов непосредственно на поверхности спутника Земли. Выделенные средства пойдут на доставку научного оборудования, систем связи и прототипов жилых модулей. Роботы должны протестировать технологии жизнеобеспечения в условиях экстремальных температур и радиации, прежде чем туда ступит нога астронавта.

"Эти новые награды для наших коммерческих партнеров на общую сумму почти 600 миллионов долларов, которые позволят отправить на Луну больше миссий с научной аппаратурой, демонстрируют нашу приверженность ускорению усилий по созданию долгосрочного присутствия на поверхности Луны и дают нам больше возможностей для развития навыков, необходимых для успешной работы на Луне", — отметила в официальном заявлении глава Управления пилотируемых космических полётов NASA Лори Глейз.

Для эффективного перемещения по запыленной поверхности ученые ищут вдохновения в природе. Например, рассматриваются модели движения, подсмотренные у рептилий, чтобы колеса для песка не вязли в лунной пыли, как это случалось с марсоходами прошлых поколений. Также инженеры обсуждают возможность модернизации уже существующих роверов для работы в более суровых условиях лунной ночи.

"Создание базы на другом небесном теле требует совершенно иного подхода к материалам. Лунная пыль — абразивная и электростатическая, она мгновенно выводит из строя обычные подшипники. Роботизированные миссии — это в первую очередь проверка износостойкости механизмов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Фактор Blue Origin: аварии не остановят программу

Реализация амбициозных планов столкнулась с политическими и техническими барьерами в самих Соединенных Штатах. Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, внес коррективы в график пусков. Несмотря на это, NASA не намерено разрывать контракты, а лишь ищет обходные пути для страховки критически важных этапов миссии.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Blue Origin, чтобы понять, в какие сроки они смогут вернуться к работе, а также рассматриваем другие варианты на случай, если они не уложится в наши сроки", — подчеркнул на брифинге руководитель программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсия-Галан.

Параметр миссий Детализация проекта Общий бюджет этапа Около $600 млн Целевая локация Южный полюс Луны Срок начала строительства 2029 год Основная цель Создание энергосистемы и жилых модулей

Помимо логистических проблем, ученых беспокоит общая нестабильность космической среды. Внезапная магнитная буря сегодня или мощный выброс плазмы могут не только нарушить связь с беспилотниками, но и вывести из строя чувствительную электронику автоматических станций, лишив миссию управления на решающих стадиях посадки.

Южный полюс как приоритет и геополитический вызов

Выбор Южного полюса для базы не случаен — это вопрос выживания и ресурсной независимости. Обнаруженный там водяной лед может стать источником не только питьевой воды, но и кислорода, а также водородного топлива. Вашингтон открыто признает, что программа является ответом на лунные амбиции Китая, который активно развивает свои технологии автономного освоения небесных тел.

"На Южном полюсе Луны есть районы, которые постоянно освещены солнцем, и есть глубокие кратеры в вечной тени, где сохранился лед. Удержание этих точек дает колоссальное преимущество: у вас есть и неисчерпаемая энергия, и сырье для жизнеобеспечения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Пока NASA фокусируется на спутнике Земли, другие исследовательские группы продолжают искать признаки жизни дальше. Недавно потенциально обитаемая планета была обнаружена в 25 световых годах от нас, что напоминает о глобальной цели человечества — стать мультипланетарным видом, для чего Луна станет лишь первым испытательным полигоном.

Ответы на популярные вопросы о лунной базе

Зачем NASA отправляет роботов раньше людей?

Роботы выполняют самую опасную и тяжелую работу: они перевозят грузы, проверяют надежность грунта и монтируют первые элементы энергосистемы, чтобы астронавты прибыли на уже подготовленную и безопасную площадку.

Почему база строится именно на Южном полюсе?

Это стратегически важный регион, где в затененных кратерах обнаружены запасы водяного льда. Его планируют использовать для получения воды, воздуха и ракетного топлива прямо на месте.

Помешает ли авария Blue Origin планам NASA?

Агентство признает возможные задержки, но использует стратегию диверсификации: контракты распределены между несколькими частными компаниями, что позволяет сохранять гибкость графика.

Когда на Луне появятся первые постоянные жители?

Начало строительства инфраструктуры намечено на 2029 год. После успешного завершения роботизированного этапа NASA перейдет к долгосрочным пилотируемым миссиям, создавая условия для постоянного пребывания людей.

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