Небо будет спокойным, а Землю начнёт трясти: магнитная буря изменит ход ближайших суток

Солнце снова проявляет характер. В пятницу, 3 июля, планету накроет поток плазмы после полудня. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают о геомагнитном шторме. Разберемся, чего ждать электронике и когда ожидать затишья.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце в космосе

Сценарий космической непогоды

Магнитное возмущение начнется после 12:00 в пятницу. Интенсивность будет колебаться от слабой до средней. К ночи импульс пойдет на спад, однако расслабляться рано. Полночь принесет новую порцию плазмы, которая продолжит давить на магнитное поле Земли в первой половине субботы.

"Колебания такого уровня — штатная ситуация для геофизики. Главное — следить за нагрузкой на энергосистемы и чувствительные приборы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Полярные сияния остаются в тени

Многие ждут ярких вспышек в небе. Увы, астрофизики разочаровывают энтузиастов. Вероятность увидеть сияние близка к нулю. Сейчас слишком короткие ночи, а светлое небо гасит любые атмосферные эффекты.

Характеристика Значение Начало активности 3 июля, после 12:00 Уровень шторма Слабый — средний

События такого типа требуют темного неба. Текущий сезон не располагает к астрономическим наблюдениям. Это подтверждают данные ученых, исследующих спектральные аномалии космоса.

"Атмосферный шум и засветка — плохие спутники для фиксации частиц", — отметил эксперт Pravda.Ru Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Как бури влияют на технику?

Потоки плазмы создают индукционные токи. Они способны провоцировать сбои в работе спутников и систем связи. Проблема актуальна для систем, чувствительных к качеству сигнала.

Будут ли серьезные аварии?

При текущем прогнозе — вряд ли. Специалисты по техногенным рискам держат ситуацию под контролем. Инженерам важно проверять резервные контуры питания.

"Стабильность электросети зависит от своевременной балансировки нагрузки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Максим Лебедев.

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