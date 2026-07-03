Нефтяной мусор стал золотой жилой: нейросети начали находить скрытые ресурсы под ногами

Сибирские ученые научили нейросети видеть сквозь землю и искать стройматериалы там, где раньше их не замечали. Специалисты ИНГГ СО РАН разработали алгоритм, который превращает тонны геофизического "шума" в четкую карту залежей песка и торфа. Разработка уже прошла боевое крещение на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа. Результат — готовые площадки под карьеры в шаговой доступности от дорог и буровых, что в условиях Арктики равносильно спасению бюджета.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Арктическая логистика: песок на вес золота

Когда вы строите терминал или дорогу в тундре, главной проблемой становится не мороз, а банальный песок. Для крупных объектов в ЯНАО его нужно больше 1 млн кубометров. Если карьер находится в 300 километрах, транспортные расходы съедают прибыль быстрее, чем коррозия — металл. Доставка грунта самосвалами на такие расстояния превращает стройку в золотую, параллельно добивая хрупкую экологию Севера.

"Разработка сибирских ученых помогает сократить издержки и существенно ускоряет поиск общераспространенных полезных ископаемых прямо на лицензионных участках, где уже открыты месторождения углеводородов", — подчеркнули в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Алгоритм позволяет искать ресурсы "под ногами" — непосредственно на тех участках, где компании уже добывают нефть и газ. Учитывая, что в Арктике дрейфующие льды постоянно меняют ландшафт и влияют на экосистему, точность поиска становится критическим фактором для сохранения природы.

Сейсмический рентген: как работает метод

Физики решили не плодить лишние сущности и взяли данные сейсморазведки 3D, которые остались от поисков нефти. Обычно нефтяников интересуют глубины в километры, а верхние 30-100 метров — так называемую "зону малых скоростей" — они просто отсекают как помеху. Именно в этой "мусорной" зоне и прячутся залежи песка, глины и торфа.

Метод поиска Эффективность Классическое бурение Дорого, медленно, низкая плотность данных Нейросетевой анализ 3D-сейсмики Мгновенный охват территории, использование готовых данных

Специалисты применяют метод преломленных волн и многоканальный анализ поверхностных волн. Это похоже на попытку услышать шепот в толпе: нейросеть вычленяет полезный сигнал из хаоса отражений и рисует структуру рыхлых отложений. Это открытие сопоставимо по значимости с тем, когда ученые обнаружили огромный объем ресурсов глубоко в мантии планеты.

"Применение машинного обучения в геофизике позволяет исключить человеческий фактор при интерпретации зашумленных сигналов. Мы получаем объективную картину распределения плотностей в верхнем слое разреза", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Нейросеть без "пересдач"

Главная фишка нового алгоритма — устойчивость. Сейсмическая запись всегда забита артефактами и техническим мусором. Обычные нейронки при виде этого "винегрета" пасуют или требуют долгого дообучения под каждый конкретный холмик. Сибирская разработка работает стабильно на разных участках без перенастройки "мозгов".

Ранее эксперты выражали опасения, что деградация нейросетей при решении классических задач может стать проблемой, но в прикладной геофизике ситуация обратная. Алгоритм не просто ускоряет работу — он видит закономерности, которые глаз геолога пропускает из-за усталости или предвзятости.

"Любое техногенное воздействие на северные почвы должно быть просчитано. Быстрый поиск местных карьеров снижает нагрузку на дороги и уменьшает углеродный след от перевозок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о поиске ископаемых

Зачем искать песок с помощью нейросетей, если можно просто бурить?

Бурение — это точечный метод. Вы можете пробурить скважину в метре от огромной линзы песка и не узнать о ней. Нейросеть видит весь массив данных 3D-сейсмики целиком, создавая сплошную карту, а не набор дырок в земле.

Почему нельзя использовать обычные карты?

Обычные геологические карты Арктики имеют слишком низкую детализацию для поиска небольших, но выгодных карьеров. Нейросетевой алгоритм работает с глубиной 30-100 метров, "проявляя" скрытые объекты, которые не видны на поверхности.

Влияет ли шум на точность распознавания?

Разработка ИНГГ СО РАН была создана именно с упором на помехоустойчивость. Она фильтрует артефакты записи, сохраняя точность даже при плохом качестве исходных геофизических данных.

Экономят ли компании на этой технологии?

Да, экономия идет по двум фронтам: отказ от новой дорогостоящей разведки (используются старые данные по нефти) и колоссальное сокращение логистического плеча при доставке песка к объектам строительства.

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