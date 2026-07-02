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Космос снова оставил надежду: в 25 световых годах обнаружили мир с шансами на жизнь

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили потенциально обитаемый скалистый мир GJ 3378b всего в 25 световых годах от Земли. Планета находится в зоне, где температурный режим позволяет воде оставаться жидкой, что делает ее одним из важнейших объектов для поиска внеземных форм существования. В материале разберем, как ученые пересмотрели массу этого космического соседа, почему радиация красного карлика ставит под угрозу наличие атмосферы и когда мы сможем заглянуть за горизонт этих событий.

Лунная пустыня
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лунная пустыня

Ближайший сосед в созвездии Жирафа

Объект GJ 3378b вращается вокруг тусклого красного карлика. По космическим меркам 25 световых лет — это буквально соседний двор, учитывая, что смерть звезды может раскидать осколки систем на тысячи парсек. Изначально планету открыли французские специалисты в 2024 году, используя мощности телескопа на Гавайях. Однако американская группа исследователей применила новые методы анализа и выяснила: мир гораздо больше похож на земной, чем казалось вначале.

"Обнаружение таких объектов в непосредственной близости позволяет нам тестировать гипотезы о формировании планет без необходимости ждать сигналы десятилетиями", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Данные о массе и орбите GJ 3378b теперь заставляют астрофизиков пересмотреть приоритеты наблюдений. Пока неясно, покрыта ли поверхность океанами или это выжженная пустыня, но положение в обитаемой зоне дает право на оптимизм. Даже если поверхность напоминает провал грунта с кипящими котлами, это уже серьезный прорыв для науки.

Физика доплеровского сдвига против мини-Нептуна

Планета не пересекает диск своей звезды, поэтому увидеть ее напрямую невозможно. Исследователи фиксируют гравитационные колебания — звезда буквально подергивается из-за притяжения планеты. Эти микродвижения меняют спектр света, создавая доплеровский сдвиг. Первая оценка массы (в 5 раз тяжелее Земли) указывала на газовый состав, но команда Пола Робертсона уточнила цифру до 2,3 масс Земли. Это переводит объект в разряд каменистых суперземель.

Характеристика Значение GJ 3378b
Масса 2,3 массы Земли
Период обращения 21 день
Тип звезды Красный карлик
Световой поток 90% от земного

Уточнение орбиты до 21 дня подтвердило, что планета получает достаточно тепла. Это не ледяная окраина, где неизвестная молекула может замерзнуть в кристалл, а потенциально теплый мир. Проблема лишь в характере самой звезды, которая может вести себя крайне агрессивно.

"Такие системы — это экзамен для любой атмосферы, жесткий звездный ветер буквально сдувает газовую оболочку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Радиационный шторм и надежды на 2040-е

Красные карлики славятся вспышками, способными превратить живой мир в стерильный камень. Сильнейшая солнечная вспышка для Земли — лишь помеха в радиосвязи, но для GJ 3378b это может быть вопросом выживания. Чтобы понять, сохранился ли воздушный слой, ученым нужны инструменты нового поколения.

Нынешние возможности телескопа "Джеймс Уэбб" ограничены транзитным методом. Поскольку GJ 3378b не проходит перед звездой, мы не видим световых следов в ее атмосфере. Ждать придется до запуска Обсерватории обитаемых миров в 2040-х. Только мощная оптика будущего сможет уловить биосигнатуры — химические отпечатки жизни в спектре.

"Мы ищем не просто камни, а следы метаболизма в масштабах планеты, это конечная цель поиска", — отметил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Пока инженеры проектируют колеса для планетоходов, заимствуя идеи у рептилий для покорения инопланетной пыли, теоретики продолжают искать аномалии вблизи Солнца. Каждая такая находка — это шаг к ответу на вопрос об одиночестве человечества в космосе.

Ответы на популярные вопросы о экзопланетах

Почему красные карлики считаются опасными хозяевами для жизни?

Они склонны к частым и мощным всплескам радиации. Планеты в их обитаемой зоне находятся слишком близко, что приводит к риску полной потери атмосферы под воздействием звездного ветра.

Чем суперземля отличается от обычной планеты земного типа?

Суперземля массивнее нашей планеты, но значительно легче ледяных гигантов вроде Нептуна. Она имеет твердую поверхность, что теоретически позволяет существовать океанам и суше.

Как измеряют массу планеты, которую нельзя увидеть в телескоп?

Используется метод радиальных скоростей. Ученые фиксируют, как планета своей гравитацией раскачивает звезду, вызывая смещение линий в ее световом спектре.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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