Стальные оболочки превратились в труху: глубоководная миссия в Атлантике вскрыла опасный след

Северо-восточная часть Атлантики десятилетиями служила глобальной свалкой для радиоактивного мусора. В период холодной войны страны сбрасывали контейнеры с опасным содержимым прямо за борт, рассчитывая на бездонность океана. Спустя полвека ученые вернулись в эти координаты, чтобы оценить реальный масштаб экологической угрозы на глубине почти пять километров. Миссия Nodssum под руководством французских исследователей зафиксировала разрушение стальных оболочек и выход изотопов в воду.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бочки на дне моря

Проверка дна глубоководным флотом

Экспедиция на судне Pourquoi Pas? завершила второй этап детального исследования абиссальных зон, где покоятся 200 тысяч бочек. Для работы на экстремальной глубине в 4700 метров задействовали аппарат Наутилус. Пилоты совершили 20 погружений, буквально натыкаясь на следы старых захоронений. Глубины океана часто скрывают процессы, которые сложно заметить с поверхности, как это происходит, когда Байкал переписывает карту из-за движения плит.

"На таких глубинах давление колоссальное, и любая коррозия превращает металл в труху. Мы увидели не просто бочки, а лопнувшие контейнеры, из которых просачивается то, что должно было храниться вечно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Техника позволила сфотографировать каждый объект и взять пробы грунта в радиусе поражения. Это напоминает детективную работу, где по обрывкам данных восстанавливают картину преступления против природы. Иногда даже старые города хранят свои секреты дольше, чем современные технологии, как загадочный город инков в высокогорьях Анд.

Изотопный след выше нормы

Полевые измерения подтвердили присутствие радионуклидов, характерных именно для ядерных отходов. Уровень активности в пробах оказался выше фоновых значений этого района. Несмотря на это, ученые утверждают, что радиация пока остается в пределах, позволяющих работать с образцами без тяжелых свинцовых скафандров. Подобные аномалии всегда требуют внимания, будь то в океане или в парках, где появился новый бассейн с кипящей водой.

Параметр исследования Результат мониторинга Общее число затопленных бочек Более 200 000 единиц Глубина проведения работ Более 4700 метров Состояние контейнеров Зафиксированы утечки и разгерметизация Уровень активности Повышенный, но в рамках безопасности для персонала

"Основная опасность не в разовом выбросе, а в накоплении изотопов в донных отложениях. Радиация может мигрировать по пищевым цепочкам от глубоководных организмов к промысловым рыбам", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Механика разрушения и герметизация

Ученые идентифицировали материалы, которыми пытались обезопасить отходы в прошлом веке. Это цемент, битум и различные смолы. Однако время и соленая вода съедают даже самый прочный барьер. Современные способы борьбы с мусором выглядят иначе — например, в России уже делают бензин из пластика, вместо того чтобы топить его.

"Мы изучаем, как конкретно изотопы стронция или цезия ведут себя в глубоководной среде. Важно понять, превращаются ли они в инертный осадок или остаются мобильными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Поиск решений для очистки воды продолжается. В Тверской области исследователи уже нашли природный фильтр радиации, который помогает изотопам оседать на дно. В Атлантике же предстоит выяснить, справятся ли местные экосистемы с техногенным давлением или потребуются радикальные меры по извлечению опасного груза. Океан перестал быть тихим кладбищем, превращаясь в зону активного мониторинга. Даже космос требует новых решений, когда марсоходы застревают в пыли, а здесь, на Земле, мы все еще разбираемся с последствиями инженерных ошибок прошлого.

Ответы на популярные вопросы об атомных свалках

Откуда в океане взялось столько бочек с радиацией?

Их сбрасывали официально в рамках программ по утилизации ядерных отходов многих стран Европы и США до введения тотального запрета.

Можно ли поднять этот мусор на поверхность?

Это технически сложно и сопряжено с риском разрушения бочек при подъеме, что вызовет мгновенное локальное заражение.

Как радиация влияет на рыб в Атлантике?

Исследования показывают, что радионуклиды могут встраиваться в ткани организмов, но на данный момент концентрации в промысловых зонах остаются под контролем.

Читайте также