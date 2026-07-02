Северо-восточная часть Атлантики десятилетиями служила глобальной свалкой для радиоактивного мусора. В период холодной войны страны сбрасывали контейнеры с опасным содержимым прямо за борт, рассчитывая на бездонность океана. Спустя полвека ученые вернулись в эти координаты, чтобы оценить реальный масштаб экологической угрозы на глубине почти пять километров. Миссия Nodssum под руководством французских исследователей зафиксировала разрушение стальных оболочек и выход изотопов в воду.
Экспедиция на судне Pourquoi Pas? завершила второй этап детального исследования абиссальных зон, где покоятся 200 тысяч бочек. Для работы на экстремальной глубине в 4700 метров задействовали аппарат Наутилус. Пилоты совершили 20 погружений, буквально натыкаясь на следы старых захоронений. Глубины океана часто скрывают процессы, которые сложно заметить с поверхности, как это происходит, когда Байкал переписывает карту из-за движения плит.
"На таких глубинах давление колоссальное, и любая коррозия превращает металл в труху. Мы увидели не просто бочки, а лопнувшие контейнеры, из которых просачивается то, что должно было храниться вечно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Техника позволила сфотографировать каждый объект и взять пробы грунта в радиусе поражения. Это напоминает детективную работу, где по обрывкам данных восстанавливают картину преступления против природы. Иногда даже старые города хранят свои секреты дольше, чем современные технологии, как загадочный город инков в высокогорьях Анд.
Полевые измерения подтвердили присутствие радионуклидов, характерных именно для ядерных отходов. Уровень активности в пробах оказался выше фоновых значений этого района. Несмотря на это, ученые утверждают, что радиация пока остается в пределах, позволяющих работать с образцами без тяжелых свинцовых скафандров. Подобные аномалии всегда требуют внимания, будь то в океане или в парках, где появился новый бассейн с кипящей водой.
|Параметр исследования
|Результат мониторинга
|Общее число затопленных бочек
|Более 200 000 единиц
|Глубина проведения работ
|Более 4700 метров
|Состояние контейнеров
|Зафиксированы утечки и разгерметизация
|Уровень активности
|Повышенный, но в рамках безопасности для персонала
"Основная опасность не в разовом выбросе, а в накоплении изотопов в донных отложениях. Радиация может мигрировать по пищевым цепочкам от глубоководных организмов к промысловым рыбам", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Ученые идентифицировали материалы, которыми пытались обезопасить отходы в прошлом веке. Это цемент, битум и различные смолы. Однако время и соленая вода съедают даже самый прочный барьер. Современные способы борьбы с мусором выглядят иначе — например, в России уже делают бензин из пластика, вместо того чтобы топить его.
"Мы изучаем, как конкретно изотопы стронция или цезия ведут себя в глубоководной среде. Важно понять, превращаются ли они в инертный осадок или остаются мобильными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.
Поиск решений для очистки воды продолжается. В Тверской области исследователи уже нашли природный фильтр радиации, который помогает изотопам оседать на дно. В Атлантике же предстоит выяснить, справятся ли местные экосистемы с техногенным давлением или потребуются радикальные меры по извлечению опасного груза. Океан перестал быть тихим кладбищем, превращаясь в зону активного мониторинга. Даже космос требует новых решений, когда марсоходы застревают в пыли, а здесь, на Земле, мы все еще разбираемся с последствиями инженерных ошибок прошлого.
Их сбрасывали официально в рамках программ по утилизации ядерных отходов многих стран Европы и США до введения тотального запрета.
Это технически сложно и сопряжено с риском разрушения бочек при подъеме, что вызовет мгновенное локальное заражение.
Исследования показывают, что радионуклиды могут встраиваться в ткани организмов, но на данный момент концентрации в промысловых зонах остаются под контролем.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.