У каждой тайны есть свой след: неизвестная молекула появилась сразу на Плутоне и Титане

Космический телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал аномалию на окраинах Солнечной системы, которая ставит в тупик планетологов. У ледяного Плутона и гигантского спутника Сатурна Титана обнаружили след присутствия неизвестной молекулы на поверхности. Вещество проявляет себя специфической линией поглощения на длине волны 5,11 микрометра, которую раньше не встречали ни на одном изученном объекте. Исследователи пытаются понять, как два столь разных мира обзавелись общим химическим маркером, игнорируя дистанцию в миллиарды километров.

Фото: Pravda.ru by Андрей Ворошилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник Сатурна Титан

Молекулярный фантом на ледяных окраинах

Астрономы используют свет как дактилоскопию: каждое химическое соединение оставляет в спектре темные черточки — линии поглощения. Телескоп Джеймс Уэбб, работающий в инфракрасном диапазоне, нашел на Плутоне и Титане сигнал, который не соответствует ни одному известному каталогу. Эта странная метка на частоте 5,11 микрометра отсутствует в спектрах других планет или далеких звездных систем.

"Сигнал на 5,11 микрометра стал полной неожиданностью, так как мы не нашли упоминаний этой полосы ни в одной из предыдущих публикаций по планетным спектрам", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Вещество концентрируется именно на поверхности объектов, а не в их газовых оболочках. На Плутоне эта спектральная линия в три раза четче, чем на спутнике Сатурна. Это говорит о том, что загадочного материала на карликовой планете значительно больше, хотя условия там гораздо жестче.

Разные миры и одна загадка

Логика ломается при попытке сравнить Титан и Плутон. Титан — это огромная луна, превосходящая размерами Меркурий, с плотной атмосферой и настоящими морями из жидкого метана. Плутон — промерзший до костей шар на задворках системы, где температура держится около абсолютного нуля. В отличие от быстрых изменений ландшафта, которые демонстрирует геология Йеллоустона, эти миры кажутся застывшими во времени.

Характеристика Титан Плутон Тип объекта Спутник Сатурна Карликовая планета Дистанция до Солнца ~1.4 млрд км ~5.9 млрд км Активность на поверхности Жидкие реки и моря Полное обледенение

Несмотря на колоссальную разницу в размерах и орбитах, оба объекта имеют общие черты в составе атмосферы, богатой азотом и метаном. Исследователи заметили, что на Титане молекула распределена неравномерно: она чаще встречается на заднем полушарии спутника, которое всегда повернуто против направления его движения. Это намекает на влияние внешних факторов, таких как радиация или столкновения с мелкими частицами.

"На Титане мы видим пятнистое распределение вещества, что может быть связано с особенностями течения местных метановых рек или воздействием магнитосферы Сатурна", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ученые уже составили список подозреваемых. В него попал бензол — кольцевой углеводород, смешанный с пока неопознанным льдом. Другими версиями стали формы ацетилена или кетенного льда. Однако ни одно из этих веществ в чистом виде не дает идеально точного совпадения с линией 5,11 микрометра. Возможно, мы имеем дело с результатом длительного облучения простых льдов космическими лучами.

Поиск ответов усложняется тем, что современные лаборатории на Земле редко работают в таких специфических условиях. Пока ученые гадают, инженеры уже готовят технику нового поколения. Подобно тому как ящерица подсказала идею для конструкции вездеходов, природа Титана заставляет создавать уникальные летающие аппараты.

"Разгадка может лежать в области сложных органических цепочек, которые формируются при экстремально низких температурах под действием ультрафиолета", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Главные надежды возлагают на миссию NASA Dragonfly. Это восьмироторный вертолет, который отправится к Титану в 2028 году. К моменту прибытия на спутник в 2034 году у аппарата будет спектрограф, способный проанализировать грунт буквально под ногами. Если загадка Титана будет решена, это автоматически объяснит происхождение таинственного вещества на поверхности далекого Плутона.

Ответы на популярные вопросы о миссии Dragonfly

Как аппарат будет перемещаться по Титану?

Dragonfly — это дрон размером с марсоход, который будет совершать перелеты между различными участками поверхности, используя плотную атмосферу спутника для создания подъемной силы.

Сможет ли он найти жизнь в метановых морях?

Основная цель миссии — поиск пребиотической химии. Ученые хотят понять, как на безжизненных ледяных мирах возникают сложные молекулы, необходимые для появления первых организмов.

Почему данные Плутона и Титана так важны для науки?

Эти объекты являются химическими капсулами времени. Изучая их, мы понимаем, из каких материалов строилась Солнечная система в самом начале своего пути.

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