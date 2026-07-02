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Земля изменилась всего за двое суток: в Йеллоустоне появился новый кипящий бассейн

Наука

В национальном парке Йеллоустон геологи зафиксировали мгновенную трансформацию ландшафта. Почва в районе Бисквитного бассейна превратилась в бурлящую чашу с кипятком спустя двое суток после мощного гидротермального выброса. Геологическая служба США связывает явление с резким обрушением грунта.

Йеллоустон
Фото: https://commons.wikimedia.org by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йеллоустон

Взрыв в Бисквитном бассейне

События 13 июня 2026 года начались в 5:09 утра. Сейсмические датчики зафиксировали толчок в секторе Блэк Даймонд. Почти сразу в реке Файерхол, протекающей в 6 километрах от эпицентра, появился серый шлейф осадочных пород. Камеры наблюдения подтвердили локализацию инцидента: севернее основного бассейна в небо поднялся столб пара.

"Гидротермальные системы парка крайне нестабильны. Мы видим, как подземные воды буквально прорывают поверхность, создавая новые каналы за считанные секунды", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Первичное обследование выявило трещину длиной 18,5 метра. По ней в реку хлынули грунтовые воды, разогретые до 85 градусов. Взрыв разбросал осколки горной породы вокруг трех новых жерл, обнажив скрытые механизмы работы гидротермальной системы, которая веками копила энергию в полостях фундамента.

Механика внезапного провала

Параметр явления Характеристика объекта
Размер новой лужи 6,5 на 5,3 метра
Высота водяных струй От 6 до 9 метров
Температура потока Около 85 градусов
Тип образования Провал (коллапс) грунта

Через 48 часов после первого визита ученых ландшафт изменился окончательно. Место, где стояла группа исследователей, ушло под воду. Образовался бассейн, который издавал глухой рокот. Звук возникал из-за схлопывания пузырьков пара в толще воды. На поверхности начались регулярные извержения, фонтаны воды поднимались на высоту трехэтажного дома.

"Отсутствие новых обломков вокруг провала указывает на гравитационное обрушение. Подземные пустоты просто не выдержали давления и температуры, что напоминает катастрофические сценарии оседания почвы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Специалисты по природным катастрофам отмечают, что подобные изменения происходят без внешних предвестников. Инфраструктура Бисквитного бассейна закрыта для посещения с июля 2024 года, что позволило избежать жертв среди туристов при повторных выбросах энергии.

Высокоточный мониторинг недр

Этот инцидент стал уникальным для науки из-за близости приборов. Датчики находились всего в 100 метрах от места взрыва. Ученые получили детальные акустические и тепловые профили процесса. Это позволит в будущем искать закономерности в поведении воды перед тем, как она превратится в разрушительный пар.

"Мы имеем дело с непредсказуемым поведением пластов. Когда вода резко переходит в газообразное состояние, происходит объемное расширение, которое рвет камни как бумагу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Сейчас на месте работают временные станции замера. Специалисты анализируют данные, собранные за недели до 13 июня. Цель — понять, существовали ли скрытые аномалии, которые человеческий глаз не мог заметить до момента катастрофы.

Ответы на популярные вопросы

Почему лужа появилась только через два дня после взрыва?

Взрыв нарушил целостность подземных камер. В течение 48 часов горячая вода и пар подтачивали оставшийся свод изнутри, пока под весом породы грунт не обвалился в образовавшуюся полость.

Опасно ли это для других районов Йеллоустона?

Активность локализована в границах Бисквитного бассейна. Такие события типичны для геотермальных полей, где циркуляция кипятка постоянно меняет структуру почвы.

Можно ли предсказать следующий взрыв?

Точность прогнозов пока остается низкой. Сигнал от датчиков поступает практически одновременно с началом процесса, оставляя секунды на реакцию. Новые данные помогут увеличить это окно.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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