В национальном парке Йеллоустон геологи зафиксировали мгновенную трансформацию ландшафта. Почва в районе Бисквитного бассейна превратилась в бурлящую чашу с кипятком спустя двое суток после мощного гидротермального выброса. Геологическая служба США связывает явление с резким обрушением грунта.
События 13 июня 2026 года начались в 5:09 утра. Сейсмические датчики зафиксировали толчок в секторе Блэк Даймонд. Почти сразу в реке Файерхол, протекающей в 6 километрах от эпицентра, появился серый шлейф осадочных пород. Камеры наблюдения подтвердили локализацию инцидента: севернее основного бассейна в небо поднялся столб пара.
"Гидротермальные системы парка крайне нестабильны. Мы видим, как подземные воды буквально прорывают поверхность, создавая новые каналы за считанные секунды", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Первичное обследование выявило трещину длиной 18,5 метра. По ней в реку хлынули грунтовые воды, разогретые до 85 градусов. Взрыв разбросал осколки горной породы вокруг трех новых жерл, обнажив скрытые механизмы работы гидротермальной системы, которая веками копила энергию в полостях фундамента.
|Параметр явления
|Характеристика объекта
|Размер новой лужи
|6,5 на 5,3 метра
|Высота водяных струй
|От 6 до 9 метров
|Температура потока
|Около 85 градусов
|Тип образования
|Провал (коллапс) грунта
Через 48 часов после первого визита ученых ландшафт изменился окончательно. Место, где стояла группа исследователей, ушло под воду. Образовался бассейн, который издавал глухой рокот. Звук возникал из-за схлопывания пузырьков пара в толще воды. На поверхности начались регулярные извержения, фонтаны воды поднимались на высоту трехэтажного дома.
"Отсутствие новых обломков вокруг провала указывает на гравитационное обрушение. Подземные пустоты просто не выдержали давления и температуры, что напоминает катастрофические сценарии оседания почвы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Специалисты по природным катастрофам отмечают, что подобные изменения происходят без внешних предвестников. Инфраструктура Бисквитного бассейна закрыта для посещения с июля 2024 года, что позволило избежать жертв среди туристов при повторных выбросах энергии.
Этот инцидент стал уникальным для науки из-за близости приборов. Датчики находились всего в 100 метрах от места взрыва. Ученые получили детальные акустические и тепловые профили процесса. Это позволит в будущем искать закономерности в поведении воды перед тем, как она превратится в разрушительный пар.
"Мы имеем дело с непредсказуемым поведением пластов. Когда вода резко переходит в газообразное состояние, происходит объемное расширение, которое рвет камни как бумагу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Сейчас на месте работают временные станции замера. Специалисты анализируют данные, собранные за недели до 13 июня. Цель — понять, существовали ли скрытые аномалии, которые человеческий глаз не мог заметить до момента катастрофы.
Взрыв нарушил целостность подземных камер. В течение 48 часов горячая вода и пар подтачивали оставшийся свод изнутри, пока под весом породы грунт не обвалился в образовавшуюся полость.
Активность локализована в границах Бисквитного бассейна. Такие события типичны для геотермальных полей, где циркуляция кипятка постоянно меняет структуру почвы.
Точность прогнозов пока остается низкой. Сигнал от датчиков поступает практически одновременно с началом процесса, оставляя секунды на реакцию. Новые данные помогут увеличить это окно.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.