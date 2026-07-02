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Сегодня — мусор, завтра — полный бензобак: в России нашли неожиданное применение пластиковым отходам

Наука » Технологии

Российские ученые нашли способ превращать горы пластикового мусора в качественное горючее для автомобилей. Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, которая позволяет получать из отходов компоненты для производства бензина самых востребованных марок — от бюджетного АИ-80 до премиального АИ-98. Главная особенность метода заключается в том, что конечный продукт не просто имитирует топливо, а полностью соответствует государственным стандартам и пригоден для заправки обычных машин.

Пластиковые бутылки
Фото: commons.wikimedia. org by Effeietsanders is licensed under GNU Free Documentation License
Пластиковые бутылки

Два шага от свалки до бензобака

Традиционные способы утилизации пластика методом пиролиза (нагревания без доступа кислорода) часто дают на выходе "грязную" смесь, которую невозможно залить в бак без вреда для двигателя. Томские химики решили эту проблему, внедрив двухэтапный процесс. Сначала пластик подвергают термическому разложению при температуре 450 градусов Цельсия, превращая твердые отходы в жидкие фракции. На втором этапе полученное сырье пропускают через специальные катализаторы, которые перестраивают структуру молекул и удаляют лишние примеси, превращая массу в чистые углеводороды.

"Традиционная переработка пластика с методом пиролиза дает в качестве продукта жидкие смеси с высоким содержанием алкенов и ароматических углеводородов. Использовать их в коммерческих бензинах нельзя. Наш двухэтапный метод позволяет очистить бензиновую фракцию от лишних примесей. Это делает сырье более пригодным для создания на его основе знакомого нам топлива", — объяснил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Илья Богданов.

Эксперименты показали, что варьирование температуры и давления позволяет тонко настраивать состав и свойства получаемого продукта. Это открывает путь к созданию высокооктановых добавок, которые по качеству не уступают тем, что производятся из нефти. Исследование уже привлекло внимание международного научного сообщества и было опубликовано в авторитетном журнале Polymers.

Рецептура для АИ-95 и АИ-92

Ученые не просто получили компоненты бензина, но и точно рассчитали, в какой пропорции их можно смешивать с традиционным топливом без потери эксплуатационных характеристик. Чем выше марка бензина, тем строже требования к его детонационной стойкости, поэтому доля "пластиковой" добавки варьируется в зависимости от типа горючего. Использование таких технологий требует высокой точности, сопоставимой с тем, как нейросеть нашла невероятное объяснения аномалиям в структуре простых веществ.

"Создание качественного топлива из полимеров — это вопрос правильного подбора катализаторов и температурных режимов. Мы видим, что полученные фракции стабильны и химически идентичны нефтяным аналогам, что позволяет интегрировать их в существующие производственные цепочки без серьезной модернизации НПЗ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Стоит отметить, что внедрение подобных инноваций не только снижает нагрузку на нефтеперерабатывающую отрасль, но и создает дополнительную защиту для экономики. Это так же важно, как и защита от мошенников в цифровой среде, где злоумышленники охотятся за данными пользователей.

Марка бензина Доля компонента из пластика (до %)
АИ-80 35%
АИ-92 25%
АИ-95 15%
АИ-98 5%

Экология и промышленный потенциал

Переработка пластика в бензин решает одну из самых острых проблем современности — накопление неразлагаемых отходов. Сегодня полимеры буквально душат экосистемы, и появление тревожного сигнала в Черном море или других водоемах часто связано с антропогенным воздействием. Технология томских ученых позволяет превратить мусор из пассивного загрязнителя в ценный энергетический ресурс. Источник издание ТАСС.

"Любая технология, позволяющая извлекать пользу из пластиковых свалок, — это огромный плюс для биосферы. Если мы сможем массово перерабатывать полимеры в горючее, это существенно снизит объемы захоронения мусора и уменьшит риск попадания микропластика в почву и воду", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

В настоящее время коллектив ТПУ работает над оптимизацией процесса для его внедрения на промышленных предприятиях. Ученые стремятся еще больше повысить качество получаемых фракций, чтобы технология стала экономически выгодной для крупного бизнеса. 

Ответы на популярные вопросы о переработке пластика

Безопасно ли такое топливо для двигателя автомобиля?

Да, поскольку на втором этапе переработки бензиновая фракция проходит очистку на катализаторах, что делает её химически неотличимой от стандартных углеводородов. Конечный продукт полностью соответствует ГОСТам.

Можно ли делать бензин только из пластика?

Технически это возможно, но ученые рекомендуют использовать его как высококачественную добавку к основному топливу. Это гарантирует сохранение всех необходимых присадок и характеристик коммерческих марок бензина.

Любой ли пластик подходит для такой переработки?

В основе метода лежит использование наиболее распространенных видов пластиковых отходов, которые при термическом разложении дают стабильные жидкие фракции, пригодные для дальнейшего облагораживания.

Когда такой бензин появится на заправках?

Сейчас технология проходит стадию оптимизации для промышленного применения. Сроки появления на рынке зависят от скорости масштабирования производства в сотрудничестве с нефтеперерабатывающими компаниями.

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Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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