Марсоходы больше не будут вязнуть в песке? Неожиданную подсказку ученым дала обычная рептилия.

Инженеры Вюрцбургского университета нашли решение одной из самых изматывающих проблем космонавтики — застревания техники в рыхлом инопланетном грунте. Вдохновением для создания принципиально нового шасси послужила обыкновенная ящерица-сцинк из Сахары. Эта рептилия не просто бегает по поверхности, а буквально "плавает" внутри песчаных дюн, избегая погружения. На основе её движений ученые спроектировали колеса, которые позволяют тяжелым аппаратам уверенно преодолевать зыбучие пески Марса, не буксуя и не зарываясь в реголит.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository Mars Perseverance Rover

Биомиметика в космосе: когда природа умнее инженеров

Для планетарных миссий песок всегда был смертельной ловушкой. Тончайшая пыль и рыхлые наносы блокировали движение множества аппаратов, превращая многомиллионные проекты в неподвижные памятники. Решение пришло от обитателя пустыни — аптечного сцинка (Scincus scincus), который ныряет под песок, чтобы спастись от жары или хищников. Изучив механику его передвижения, команда под руководством профессора Марко Шмидта создала марсоход с биоморфными дисками.

"Природа за миллионы лет эволюции отточила механизмы, которые мы только начинаем осваивать. Сцинк использует песок как опору, а не как препятствие, и перенос этого принципа на робототехнику — огромный шаг вперед для планетарных исследований", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Обычные колеса оптимизированы для твердых покрытий или медленного качения, но в мягком грунте они быстро "закапываются". Инновационные колеса Sandfish работают иначе: они имитируют взаимодействие ящерицы с землей, создавая одновременно продольные и боковые силы. В результате марсоход оставляет на поверхности синусоидальные следы, что подтверждает реализацию "плавающего" режима движения, при котором аппарат не выталкивает песок из-под себя, а опирается на него.

От теории к практике: как "песчаная рыба" покоряет полигоны

Первые испытания прототипа прошли на песчаных площадках Немецкого исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI). Несмотря на успех, инженеры столкнулись с классической проблемой веса. Первоначальные диски оказались слишком тяжелыми и узкими, из-за чего давление на грунт возрастало, и машина все же начинала оседать. Подобные сложности с устойчивостью часто возникают в геологии, когда тектонические процессы или изменения структуры почвы делают поверхность непредсказуемой.

"В геологии и планетологии важно понимать, как ведут себя сыпучие материалы под нагрузкой. Тот факт, что инженеры смогли адаптировать геометрию колеса для снижения давления, означает, что мы близки к созданию вездеходов, способных работать в самых экстремальных зонах планет", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Чтобы исправить ситуацию, разработчики расширили профиль колес и уменьшили их массу. Это позволило снизить удельное давление на грунт и минимизировать скольжение. Теперь аппарат не просто преодолевает песчаные ловушки, но и сохраняет высокую маневренность. Исследователи уверены, что дальнейшая работа над текстурой поверхности колес позволит технике одинаково эффективно двигаться как по пыли, так и по скалистым обломкам, что критически важно при изучении инженерных секретов древних ландшафтов, где рельеф меняется каждые несколько метров.

Характеристика Обычное шасси Колеса Sandfish Принцип движения Вращение и качение Биомиметическое "плавание" Риск застревания Высокий в рыхлом песке Минимальный за счет боковых сил След на поверхности Прямая колея Синусоидальная кривая Эффективность Падает при буксовании Стабильна в гранулированной среде

Будущее миссий: от механики к интеллектуальному управлению

Механические инновации — это лишь половина успеха. Команда ESSEO планирует внедрить интеллектуальные алгоритмы управления, которые будут в реальном времени анализировать уровень пробуксовки и глубину погружения. Это позволит марсоходу самостоятельно выбирать оптимальный режим движения в зависимости от состава почвы. Подобная адаптивность напоминает современные методы диагностики, где персональный анализ данных позволяет мгновенно подстроиться под нужды сложной системы.

"Создание софта, который понимает физику взаимодействия колеса с каждой песчинкой, — это высший пилотаж программирования. Это превращает робота из железной коробки в автономного исследователя, способного выживать там, где связи с Землей может и не быть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Такой комплексный подход — сочетание совершенного "тела", заимствованного у природы, и "мозга" на базе ИИ — открывает путь к изучению самых труднодоступных уголков Солнечной системы. Пока телескопы изучают выжившие планеты у далеких звезд, новые технологии шасси готовят почву для того, чтобы человек смог детально рассмотреть поверхность ближайших соседей Земли.

Ответы на популярные вопросы о новых технологиях марсоходов

Почему обычные колеса не подходят для Марса?

Марсианский песок очень мелкий и сухой, он ведет себя как жидкость. Обычные колеса с протектором быстро выбрасывают грунт из-под себя и "сажают" аппарат на брюхо, лишая его возможности двигаться.

Чем именно ящерица помогла ученым?

Сцинк не просто разгребает песок лапами, он совершает волнообразные движения всем телом, распределяя нагрузку. Ученые перенесли этот принцип на форму и алгоритм вращения колес, заставив их "плавать" в толще песка.

Как уменьшение веса колес влияет на проходимость?

Легкие и широкие колеса снижают удельное давление на поверхность. Это не дает аппарату продавливать верхний слой реголита, предотвращая погружение в глубокие песчаные ловушки.

Будут ли эти технологии применяться на Земле?

Да, разработки могут быть полезны для спасательных операций в пустынях, в сельском хозяйстве на рыхлых почвах и для экологического мониторинга территорий, где обычная тяжелая техника может повредить экосистему.

Читайте также