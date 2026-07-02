Инженеры Вюрцбургского университета нашли решение одной из самых изматывающих проблем космонавтики — застревания техники в рыхлом инопланетном грунте. Вдохновением для создания принципиально нового шасси послужила обыкновенная ящерица-сцинк из Сахары. Эта рептилия не просто бегает по поверхности, а буквально "плавает" внутри песчаных дюн, избегая погружения. На основе её движений ученые спроектировали колеса, которые позволяют тяжелым аппаратам уверенно преодолевать зыбучие пески Марса, не буксуя и не зарываясь в реголит.
Для планетарных миссий песок всегда был смертельной ловушкой. Тончайшая пыль и рыхлые наносы блокировали движение множества аппаратов, превращая многомиллионные проекты в неподвижные памятники. Решение пришло от обитателя пустыни — аптечного сцинка (Scincus scincus), который ныряет под песок, чтобы спастись от жары или хищников. Изучив механику его передвижения, команда под руководством профессора Марко Шмидта создала марсоход с биоморфными дисками.
"Природа за миллионы лет эволюции отточила механизмы, которые мы только начинаем осваивать. Сцинк использует песок как опору, а не как препятствие, и перенос этого принципа на робототехнику — огромный шаг вперед для планетарных исследований", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Обычные колеса оптимизированы для твердых покрытий или медленного качения, но в мягком грунте они быстро "закапываются". Инновационные колеса Sandfish работают иначе: они имитируют взаимодействие ящерицы с землей, создавая одновременно продольные и боковые силы. В результате марсоход оставляет на поверхности синусоидальные следы, что подтверждает реализацию "плавающего" режима движения, при котором аппарат не выталкивает песок из-под себя, а опирается на него.
Первые испытания прототипа прошли на песчаных площадках Немецкого исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI). Несмотря на успех, инженеры столкнулись с классической проблемой веса. Первоначальные диски оказались слишком тяжелыми и узкими, из-за чего давление на грунт возрастало, и машина все же начинала оседать. Подобные сложности с устойчивостью часто возникают в геологии, когда тектонические процессы или изменения структуры почвы делают поверхность непредсказуемой.
"В геологии и планетологии важно понимать, как ведут себя сыпучие материалы под нагрузкой. Тот факт, что инженеры смогли адаптировать геометрию колеса для снижения давления, означает, что мы близки к созданию вездеходов, способных работать в самых экстремальных зонах планет", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Чтобы исправить ситуацию, разработчики расширили профиль колес и уменьшили их массу. Это позволило снизить удельное давление на грунт и минимизировать скольжение. Теперь аппарат не просто преодолевает песчаные ловушки, но и сохраняет высокую маневренность. Исследователи уверены, что дальнейшая работа над текстурой поверхности колес позволит технике одинаково эффективно двигаться как по пыли, так и по скалистым обломкам, что критически важно при изучении инженерных секретов древних ландшафтов, где рельеф меняется каждые несколько метров.
|Характеристика
|Обычное шасси
|Колеса Sandfish
|Принцип движения
|Вращение и качение
|Биомиметическое "плавание"
|Риск застревания
|Высокий в рыхлом песке
|Минимальный за счет боковых сил
|След на поверхности
|Прямая колея
|Синусоидальная кривая
|Эффективность
|Падает при буксовании
|Стабильна в гранулированной среде
Механические инновации — это лишь половина успеха. Команда ESSEO планирует внедрить интеллектуальные алгоритмы управления, которые будут в реальном времени анализировать уровень пробуксовки и глубину погружения. Это позволит марсоходу самостоятельно выбирать оптимальный режим движения в зависимости от состава почвы. Подобная адаптивность напоминает современные методы диагностики, где персональный анализ данных позволяет мгновенно подстроиться под нужды сложной системы.
"Создание софта, который понимает физику взаимодействия колеса с каждой песчинкой, — это высший пилотаж программирования. Это превращает робота из железной коробки в автономного исследователя, способного выживать там, где связи с Землей может и не быть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Такой комплексный подход — сочетание совершенного "тела", заимствованного у природы, и "мозга" на базе ИИ — открывает путь к изучению самых труднодоступных уголков Солнечной системы. Пока телескопы изучают выжившие планеты у далеких звезд, новые технологии шасси готовят почву для того, чтобы человек смог детально рассмотреть поверхность ближайших соседей Земли.
Марсианский песок очень мелкий и сухой, он ведет себя как жидкость. Обычные колеса с протектором быстро выбрасывают грунт из-под себя и "сажают" аппарат на брюхо, лишая его возможности двигаться.
Сцинк не просто разгребает песок лапами, он совершает волнообразные движения всем телом, распределяя нагрузку. Ученые перенесли этот принцип на форму и алгоритм вращения колес, заставив их "плавать" в толще песка.
Легкие и широкие колеса снижают удельное давление на поверхность. Это не дает аппарату продавливать верхний слой реголита, предотвращая погружение в глубокие песчаные ловушки.
Да, разработки могут быть полезны для спасательных операций в пустынях, в сельском хозяйстве на рыхлых почвах и для экологического мониторинга территорий, где обычная тяжелая техника может повредить экосистему.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.