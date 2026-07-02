Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круговорот топлива замкнулся через океан: сырье едет в Индию, готовый бензин — обратно в Россию
Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее
Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света
Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ
Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю
10 минут ада для жира: интенсив, после которого тело продолжает худеть и гореть ещё часами
Поиск бензина может обернуться ловушкой: Минэнерго срочно предупредило российских автомобилистов
Всего 5 грамм на 10 литров — и урожай картофеля поразит всех соседей по даче
Автосалоны в панике: покупатели в России нашли способ вернуть через суд больше, чем заплатили за машину

Солнце нанесет удар по Земле: мощнейший выброс плазмы уже несется к планете

Наука

Солнечная активность вышла на пик: 30 июня на поверхности светила зафиксирована мощнейшая вспышка, итогом которой стал колоссальный выброс плазмы. Метеорологические службы уже подтвердили, что раскаленное облако солнечного вещества движется прямым курсом к Земле. Столкновение неизбежно, и уже 2 июля планету накроет интенсивная геомагнитная буря, способная повлиять не только на самочувствие метеозависимых людей, но и на работу точных приборов.

Солнце
Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under publiс domain
Солнце

Механизм солнечного удара: чего ждать 2 июля

Специалисты внимательно следят за траекторией выброса. Несмотря на то что вспышка произошла 30 июня, плазменному следу требуется время, чтобы преодолеть расстояние до нашей планеты. По предварительным расчетам, основной удар придется на вторник. Однако астрофизики пока осторожничают с точным временем начала шторма: часть экспертов прогнозирует начало возмущений ранним утром, другие полагают, что Земля погрузится в магнитный хаос лишь к позднему вечеру.

"Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который при столкновении с магнитным полем Земли вызывает его колебания. Чем плотнее выброшенное облако плазмы, тем сильнее будет геомагнитный индекс возмущения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Важно понимать, что интенсивность бури напрямую зависит от конфигурации магнитного поля самого выброса. Если оно окажется противоположным земному, нас ждет затяжной шторм. Подобные процессы по масштабам сопоставимы с глобальными изменениями, которые когда-то сформировали Байкальский рифт, только происходят они в верхних слоях атмосферы.

Полярное сияние там, где его не ждали

Сильная магнитная буря несет с собой не только риски, но и редкое по красоте зрелище. Ожидается, что полярное сияние можно будет наблюдать далеко за пределами северных широт. Наилучшие шансы увидеть "аврору" появятся у жителей южных районов регионов, где уровень светового загрязнения минимален. Чтобы заметить свечение, астрономы советуют выбирать места с максимально темным небом и открытым северным горизонтом.

"Для наблюдения за небом лучше всего уехать подальше от городских огней. Полярное сияние во время таких бурь может окрашивать небо в необычные красные и зеленые тона даже в средней полосе", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Природа часто преподносит сюрпризы, заставляя пересматривать привычные взгляды на окружающую среду. Иногда это касается очистки водоемов от загрязнений, а иногда — поведения небесных тел, когда магнитный щит планеты начинает буквально "трещать по швам" под напором солнечных частиц.

Параметр Характеристика события
Дата вспышки 30 июня
Дата магнитной бури 2 июля
Ожидаемые эффекты Полярные сияния, помехи в радиосвязи
Зона видимости сияний Средние и южные широты (при ясном небе)

Технологии на грани: риски для электроники

Солнечные штормы — это серьезное испытание для современной инфраструктуры. Всплески электромагнитного излучения могут мешать работе навигационных систем и вызывать сбои в передаче данных. Инженеры, проектирующие оборудование для экстремальных условий — будь то глубоководные датчики или новые системы для космоса, — всегда учитывают подобные угрозы.

"Магнитная буря наводит токи в протяженных проводниках, что чревато перегрузками в энергосетях. Современная цифровая техника защищена лучше, но высокоточная навигация может выдавать погрешности в несколько метров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках

Чем опасна магнитная буря 2 июля для обычного человека?

В первую очередь она может вызвать недомогание у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: возможны скачки давления и головные боли. Здоровым людям стоит избегать чрезмерных физических нагрузок.

Как подготовиться к геомагнитному шторму?

Медики советуют наладить режим сна, пить больше воды и временно отказаться от тяжелой пищи. Рекомендуется также следить за прогнозами, чтобы понимать пиковые часы нагрузки на атмосферу.

Может ли магнитная буря вывести из строя смартфон?

Бытовой электронике бури такой мощности обычно не угрожают. Однако возможны кратковременные перебои в работе GPS-навигации и мобильного интернета из-за помех в верхних слоях ионосферы.

Где лучше всего смотреть полярное сияние?

Ищите места вдали от городов, где нет уличного освещения. Лучше всего подняться на возвышенность. Помните, что сияние часто выглядит бледным для человеческого глаза, но отлично фиксируется камерами смартфонов на длительной выдержке.

Читайте также

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Мир. Новости мира
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Юридическая лазейка позволит Украине спровоцировать масштабную эскалацию на море
Военные новости
Юридическая лазейка позволит Украине спровоцировать масштабную эскалацию на море
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Красота и стиль
Корейский метод ухода за стопами: как за 15 минут вернуть пяткам младенческую мягкость
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Круговорот топлива замкнулся через океан: сырье едет в Индию, готовый бензин — обратно в Россию
Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее
Энергетическая артерия Крыма не выдержала: тысячи жителей внезапно остались без света
Пустые краны и сорванные графики в Ростове: коммунальщики назвали новые сроки завершения работ
Чиновники сменили руль на собственные ноги: район в Приангарье вводит жесткий лимит на бензин — два раза в неделю
10 минут ада для жира: интенсив, после которого тело продолжает худеть и гореть ещё часами
Поиск бензина может обернуться ловушкой: Минэнерго срочно предупредило российских автомобилистов
Всего 5 грамм на 10 литров — и урожай картофеля поразит всех соседей по даче
Автосалоны в панике: покупатели в России нашли способ вернуть через суд больше, чем заплатили за машину
Коммунальный график рассыпался, как карточный домик: горячая вода не пошла в срок в двух микрорайонах Кургана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.