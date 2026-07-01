155 футбольных полей под завалами: в Ирландии нашли деревянный мегаполис бронзового века

Забудьте сказки о дремучей Ирландии бронзового века. Пока соседи бегали по лесам с палками, на территории комплекса Наван уже вовсю кипела жизнь. Это место — не просто куча камней, а серьезный протогород, выросший из земли более 3000 лет назад. Примерно в 1200 году до н. э. здесь уже строили по всем правилам урбанистики.

Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки древнего города

Город, который скрывала история

Археологи Джеймс О'Дрисколл и Патрик Глисон пересмотрели архивы и данные геофизики. Итог — форт Хауги признан настоящим мегаполисом своего времени. Двести деревянных домов — это плотность населения, от которой у историков прошлого случился бы нервный срыв. Никакой "деревни", только жесткая городская структура.

"Мы обнаружили систему, где власть, производство и вера работали как единый механизм без сбоев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый Патрик Глисон.

Спланированный хаос бронзового века

Если вы думаете, что древние люди строили хаотично, вы ошибаетесь. Весь комплекс — как рынок с четкой логистикой. Ритуальные зоны? Есть. Производственные цеха? Пожалуйста. Жилой квартал? Стоит.

Центром всей этой системы был форт Хауги. Вокруг него — километровая церемониальная аллея, ведущая к "Королевским конюшням". Так называли бассейн для подношений. Там топили оружие и золото, чтобы задобрить богов. Земляные валы ограждения Криверо занимали 109 гектаров. Это 155 футбольных полей для древних ирландцев.

"Подобная планировка доказывает наличие высокого уровня инженерных навыков у строителей того периода", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Торговля, золото и мастерские

Местные жители не сидели на месте. Артефакты выдают их с головой. Здесь обрабатывали золото, плавили бронзу, вели торговлю с Пиренеями и Центральной Европой. Это был не замкнутый анклав, а важный экономический хаб.

Тип строения Функциональная роль Круглые здания (30 м) Мастерские и общественные залы Королевские конюшни Ритуальный бассейн для пожертвований

Подобная инфраструктура требует колоссальных ресурсов. Похоже, снабжение и распределение благ шло по строгим протоколам. Жители Навана были интегрированы в европейское пространство развития гораздо сильнее, чем кто-либо предполагал.

"Находки доказывают активный обмен товарами на огромных расстояниях", — констатировал в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Ответы на популярные вопросы о древнем Ирландском центре

Насколько велик был этот комплекс?

Площадь защищенной территории составляла 109 гектаров, что эквивалентно 155 футбольным полям.

Что нашли археологи?

Более 200 деревянных построек, следы золотого и бронзового ремесла, ритуальный бассейн.

К какому периоду относится Наван?

К позднему бронзовому веку, примерно с 1200 года до н. э.

Почему это важно для Европы?

Это показывает, что Ирландия была развитым торговым и культурным центром, а не захолустьем, как считалось ранее.

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