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Природа создала идеальный фильтр: российские учёные нашли способ очистки пресных водоёмов от радиации

Наука

Микроскопические водоросли способны очищать пресные водоемы от радиации. Российские исследователи из ГЕОХИ РАН и ИФХЭ РАН доказали, что жизненный цикл фитопланктона запускает механизм естественной дезактивации. Отработавшие свой срок микроорганизмы падают на дно, увлекая за собой радиоактивные изотопы. И этот процесс можно ускорить.

Градирня на фоне неба
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Градирня на фоне неба

Эксперимент на чистом листе

Ученые выбрали для тестов озеро Дрязло в Тверской области. Водоем оказался идеально чистым — без влияния промышленности или ферм. В пробы воды добавили стронций-90, плутоний и америций. Цель — создать условия от фонового уровня до последствий серьезных радиационных аварий.

"Фитопланктон выступает здесь как биологический конвейер, который активно собирает изотопы из толщи воды и доставляет их в придонный слой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Минеральный щит со дна

Жизнь микроорганизмов не заканчивается на поверхности. Мертвая органика оседает в ил, где за дело берутся анаэробные бактерии. Они перерабатывают субстрат, формируя сульфидно-железистые минералы. Образуется надежный минерально-органический барьер: пирит, вюрцит и гидротроилит запирают радионуклиды внутри себя.

Изотоп Поведение в воде
Стронций-90 Высокая подвижность
Плутоний и америций Быстрое связывание в иле

Ускорители очистки

Исследователи попробовали вмешаться в процесс. Азотно-фосфорные добавки вызывали эвтрофикацию — бурный рост водорослей. Результат поразил: очистка воды пошла в разы быстрее. Биомасса жадно впитывала опасные элементы, передавая их донному "упаковщику".

"Механизмы ремедиации, использующие естественную флору, подходят именно для техногенных зон, где природная экосистема уже нарушена", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Подвижные изотопы

Радиоактивный цезий-137, по словам ученых, ведет себя схоже со стронцием. Он крайне подвижен, поэтому именно процессы осаждения частиц играют здесь роль фильтра. Природный метод очистки становится инструментом для спасения водоемов при ликвидации аварий.

"Использование биологических барьеров требует точного расчета, иначе вместо очистки можно спровоцировать стремительный рост токсичных цианобактерий", — предупредил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о биоремедиации

Могут ли водоросли очистить все загрязнения сразу?

Нет, они работают избирательно и эффективно лишь для определенных типов радионуклидов, участвуя в биологическом цикле.

Безопасен ли этот метод для рыб?

В природных чистых озерах искусственное внесение удобрений вредит экосистеме, создавая дефицит кислорода.

Почему именно донные отложения так важны?

Они выступают в роли "сейфа", где бактерии превращают потенциально опасные изотопы в инертные минеральные формы.

Может ли человек использовать это для личного пруда?

Это технология для профессиональных ликвидаторов и специалистов по безопасности объектов атомной энергетики.

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Экспертная проверка: биолог-эколог Аркадий Кузнецов, эколог Денис Поляков, биолог Андрей Ворошилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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