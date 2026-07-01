Природа создала идеальный фильтр: российские учёные нашли способ очистки пресных водоёмов от радиации

Микроскопические водоросли способны очищать пресные водоемы от радиации. Российские исследователи из ГЕОХИ РАН и ИФХЭ РАН доказали, что жизненный цикл фитопланктона запускает механизм естественной дезактивации. Отработавшие свой срок микроорганизмы падают на дно, увлекая за собой радиоактивные изотопы. И этот процесс можно ускорить.
Ученые выбрали для тестов озеро Дрязло в Тверской области. Водоем оказался идеально чистым — без влияния промышленности или ферм. В пробы воды добавили стронций-90, плутоний и америций. Цель — создать условия от фонового уровня до последствий серьезных радиационных аварий.
"Фитопланктон выступает здесь как биологический конвейер, который активно собирает изотопы из толщи воды и доставляет их в придонный слой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Жизнь микроорганизмов не заканчивается на поверхности. Мертвая органика оседает в ил, где за дело берутся анаэробные бактерии. Они перерабатывают субстрат, формируя сульфидно-железистые минералы. Образуется надежный минерально-органический барьер: пирит, вюрцит и гидротроилит запирают радионуклиды внутри себя.
|Изотоп
|Поведение в воде
|Стронций-90
|Высокая подвижность
|Плутоний и америций
|Быстрое связывание в иле
Исследователи попробовали вмешаться в процесс. Азотно-фосфорные добавки вызывали эвтрофикацию — бурный рост водорослей. Результат поразил: очистка воды пошла в разы быстрее. Биомасса жадно впитывала опасные элементы, передавая их донному "упаковщику".
"Механизмы ремедиации, использующие естественную флору, подходят именно для техногенных зон, где природная экосистема уже нарушена", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Радиоактивный цезий-137, по словам ученых, ведет себя схоже со стронцием. Он крайне подвижен, поэтому именно процессы осаждения частиц играют здесь роль фильтра. Природный метод очистки становится инструментом для спасения водоемов при ликвидации аварий.
"Использование биологических барьеров требует точного расчета, иначе вместо очистки можно спровоцировать стремительный рост токсичных цианобактерий", — предупредил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.
Нет, они работают избирательно и эффективно лишь для определенных типов радионуклидов, участвуя в биологическом цикле.
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