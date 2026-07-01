У мёртвой звезды появился последний свидетель: одна планета рассказала её историю спустя миллиарды лет

Астрономы обнаружили планету-выжившую, которая смогла уцелеть после катастрофической смерти своей звезды. Газовый гигант WD1856b находится в 80 световых годах от нас и вращается вокруг белого карлика — плотного остывающего ядра, оставшегося от некогда массивного светила. Ученые долго не могли понять, как планета не сгорела в пламени красного гиганта, когда звезда раздувалась перед кончиной. Новые данные телескопа "Джеймс Уэбб" позволили восстановить хронологию этого космического побега. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета в космосе

Странная орбита гиганта

Система WD1856b выглядит настоящим архитектурным абсурдом. Планета в несколько раз массивнее Юпитера, но вращается вокруг объекта размером с Землю. Белый карлик — это сжатый звездный труп, лишенный топлива. Обычно планеты таких размеров находятся далеко от своих звезд, но WD1856b делает полный оборот всего за 34 часа. Это невероятно близкая дистанция, которая должна была стать смертельной ловушкой.

"Это одна из самых странных известных нам систем. Радиус планеты в восемь раз больше радиуса звезды, и она прижата к ней почти вплотную. В фазе красного гиганта звезда должна была просто испарить этот мир", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда звезды класса Солнца умирают, они превращаются в красных гигантов, увеличиваясь в сотни раз. В этот момент гибель Земли становится почти неизбежной, так как светило поглощает внутренние планеты. Однако WD1856b сумела избежать этой участи, оставшись в живых на безопасном расстоянии.

Миграция после катастрофы

Исследователи из Северо-Западного университета и Сент-Эндрюсского университета проанализировали атмосферу планеты с помощью инфракрасного зрения "Джеймса Уэбба". Они обнаружили, что объект нагрет до 127 градусов по Цельсию. Это на 240 градусов выше, чем можно было ожидать от слабого света мертвой звезды. Такой избыток тепла стал ключом к разгадке истории перемещения гиганта.

Параметр системы Характеристика Масса планеты От 4 до 11 масс Юпитера Период обращения 1,4 земных суток Состав атмосферы Метан и частицы дымки Возраст системы Миллиарды лет после смерти звезды

Астрофизики реконструировали путь планеты. Она находилась далеко, когда звезда бушевала. Но спустя 3–5 миллиардов лет после того, как превратилась в белый карлик, гравитационное воздействие соседних звезд в тройной системе подтолкнуло планету к центру. В процессе этого сближения сильная гравитация карлика разогрела недра гиганта, и этот жар сохраняется до сих пор.

"Мы видим, что планеты могут мигрировать даже в мертвых системах. Это полностью меняет наше представление о поиске жизни, так как стабильные условия могут сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Будущее Солнечной системы

Наблюдения за WD1856b дают шанс увидеть далекое будущее нашей системы. Через 5 миллиардов лет Солнце погаснет, предварительно испепелив Меркурий и Венеру. Но внешние планеты, такие как Юпитер и Сатурн, могут не только выжить, но и начать свое хаотичное движение к потухшему Солнцу.

"Данная находка подтверждает, что смерть центрального светила не ставит точку в развитии планетной системы. Гравитационные маневры могут переформатировать орбиты и создать новые условия", — объяснил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Обнаружение метана и облаков в атмосфере планеты у белого карлика — первый подобный случай в истории. Теперь ученые намерены искать другие выжившие миры. Если планеты способны годами вращаться вокруг остывающих ядер, это расширяет границы поиска обитаемых зон в глубоком космосе. Смерть звезды оказалась лишь началом нового, бурного этапа жизни.

Ответы на популярные вопросы о планете WD1856b

Почему планета не испарилась?

Она находилась на безопасном расстоянии во время расширения звезды. Миграция к белому карлику произошла гораздо позже под действием внешних гравитационных сил.

Чем нагрета планета, если звезда мертва?

Основной источник тепла — приливный разогрев. Гравитация белого карлика сжимала и растягивала планету при сближении, превращая механическую энергию в тепло.

Может ли на такой планете быть жизнь?

WD1856b — газовый гигант с температурой 127 градусов, что делает его непригодным для жизни. Однако сам факт выживания планет дает надежду на находку обитаемых миров у других белых карликов.

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