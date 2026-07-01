Там, где техника сдаётся, природа не ошибается: ящерица подсказала идею для марсохода

Инженеры из Вюрцбургского университета нашли способ спасти марсоходы от песчаного плена, изучив повадки африканской ящерицы. Сцинк из Сахары умеет буквально плавать внутри дюн, игнорируя трение и вязкость грунта. Исследователи скопировали механику движений рептилии и создали колеса, которые не зарываются в рыхлую поверхность. Эта технология поможет планетарным миссиям избегать фатальных пробуксовок, которые годами губили дорогостоящие аппараты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Марсоход

Сцинк вместо стандартного шасси

Главный враг любого робота на другой планете — коварный реголит. Колеса традиционных конструкций оптимизированы для твердой почвы, но в мелкой пыли они ведут себя как утюги. Аппарат давит на песок, тот уходит из-под опор, и в итоге многомиллионная машина садится на брюхо. Ученые решили, что хватит изобретать велосипед, и посмотрели на сцинка (Scincus scincus). Эта мелкая ящерица ныряет в песок так же легко, как мы в бассейн, спасаясь от жары или врагов.

"Природа уже решила задачу проходимости за миллионы лет. Если мы не можем изменить ландшафт Марса, нужно менять саму суть взаимодействия робота с поверхностью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проект под руководством профессора Марко Шмидта из Вюрцбурга объединил айтишников и механиков. Исследователи отказались от идеи простого качения. Их экспериментальный марсоход Sandfish использует колеса, которые зачерпывают грунт под определенным углом. Это превращает движение в некое подобие кроля в воде. Когда структура воды становится понятнее физикам, механические системы тоже начинают имитировать жидкие среды.

Физика плавания в сухом песке

Когда сцинк движется под дюной, он создает волнообразные усилия, перераспределяя давление. Новые колеса работают так же: они генерируют продольные и поперечные силы одновременно. В результате машина оставляет на песке характерные синусоидальные следы. Это признак того, что марсоход не просто едет, а плывет, отталкиваясь от вязкой массы. Такая устойчивость критична для выживания миссии, где любая ошибка в одну секунду может стоить миллиардов.

Параметр системы Эффект в песке Синусоидальное движение Снижение риска провалиться Поперечные силы Улучшенное сцепление на склонах Широкий профиль Минимальное давление на грунт

Попытки пробиться сквозь неуступчивую среду напоминают работу нефтяников. В Сибири сибирская разработка помогает извлекать ресурсы из мертвых скважин, воздействуя на наноуровне. В случае с марсоходом Sandfish воздействие идет на уровне геометрии колеса. Это позволяет контролировать проскальзывание еще до того, как оно станет критическим и парализует движение всей платформы.

"Любая техногенная нагрузка на хрупкую поверхность должна быть просчитана. Робот в пустыне — это как танкер в узком проливе: потеря маневренности ведет к катастрофе", — отметил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Работа над ошибками конструкции

Первые версии колес Sandfish оказались провальными — они были слишком узкими и тяжелыми. Вместо того чтобы имитировать ящерицу, они работали как ножи, разрезая песок. Пробуксовка моментально зарывала аппарат в грунт. Инженеры уменьшили массу и радикально увеличили ширину протектора. Это распределило вес и позволило захватывать больше песчинок для создания реактивной тяги, похожей на ту, что используют при запуске ракеты с площадки.

Теперь команда ESSEO переходит на новый этап — создание софта, который будет управлять этой механикой. Программа должна чувствовать микроскопические изменения в сопротивлении грунта. Это важно, так как в космосе условия могут резко измениться. Даже солнечная вспышка способна повлиять на электронику, а некорректная работа сенсоров приведет к застреванию в первой же дюне.

"Мы видим, как сложные системы становятся уязвимыми из-за мелочей. Закрывать глаза на особенности грунта в космосе — это как закрывать приложения в фоне смартфона, надеясь сэкономить заряд", — объяснил эксперт Pravda.Ru инженер Максим Петров.

Объединение гибкой механики ящерицы и умного софта дает шанс на полную автономию. Будущие колонисты смогут выращивать еду, используя лунное фермерство, только если их автоматические помощники не будут беспомощно крутить колесами в пыли. Аппарат Sandfish доказывает, что иногда нужно просто перестать давить на газ и начать плавать по правилам рептилий.

Ответы на популярные вопросы о робототехнике

Почему нельзя просто поставить на марсоход гусеницы?

Гусеничные ленты тяжелы и склонны к разрывам при попадании острых камней. В условиях Марса любой ремонт невозможен, поэтому колеса остаются самым надежным, хоть и капризным вариантом.

Как ящерица помогает экономить энергию марсохода?

Когда колесо плывет, а не зарывается, двигатели не работают на пиковой мощности. Это сохраняет заряд батарей и продлевает срок службы дорогостоящих механизмов в агрессивной среде.

Смогут ли такие колеса ехать по льду или скалам?

Конструкция Sandfish заточена под зыбучие поверхности. На скалах они будут менее эффективны, поэтому инженеры ищут гибридные решения, меняющие жесткость колеса на лету.

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