Там, где техника сдаётся, природа не ошибается: ящерица подсказала идею для марсохода

Инженеры из Вюрцбургского университета нашли способ спасти марсоходы от песчаного плена, изучив повадки африканской ящерицы. Сцинк из Сахары умеет буквально плавать внутри дюн, игнорируя трение и вязкость грунта. Исследователи скопировали механику движений рептилии и создали колеса, которые не зарываются в рыхлую поверхность. Эта технология поможет планетарным миссиям избегать фатальных пробуксовок, которые годами губили дорогостоящие аппараты.
Главный враг любого робота на другой планете — коварный реголит. Колеса традиционных конструкций оптимизированы для твердой почвы, но в мелкой пыли они ведут себя как утюги. Аппарат давит на песок, тот уходит из-под опор, и в итоге многомиллионная машина садится на брюхо. Ученые решили, что хватит изобретать велосипед, и посмотрели на сцинка (Scincus scincus). Эта мелкая ящерица ныряет в песок так же легко, как мы в бассейн, спасаясь от жары или врагов.
"Природа уже решила задачу проходимости за миллионы лет. Если мы не можем изменить ландшафт Марса, нужно менять саму суть взаимодействия робота с поверхностью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Проект под руководством профессора Марко Шмидта из Вюрцбурга объединил айтишников и механиков. Исследователи отказались от идеи простого качения. Их экспериментальный марсоход Sandfish использует колеса, которые зачерпывают грунт под определенным углом. Это превращает движение в некое подобие кроля в воде. Когда структура воды становится понятнее физикам, механические системы тоже начинают имитировать жидкие среды.
Когда сцинк движется под дюной, он создает волнообразные усилия, перераспределяя давление. Новые колеса работают так же: они генерируют продольные и поперечные силы одновременно. В результате машина оставляет на песке характерные синусоидальные следы. Это признак того, что марсоход не просто едет, а плывет, отталкиваясь от вязкой массы. Такая устойчивость критична для выживания миссии, где любая ошибка в одну секунду может стоить миллиардов.
|Параметр системы
|Эффект в песке
|Синусоидальное движение
|Снижение риска провалиться
|Поперечные силы
|Улучшенное сцепление на склонах
|Широкий профиль
|Минимальное давление на грунт
Попытки пробиться сквозь неуступчивую среду напоминают работу нефтяников. В Сибири сибирская разработка помогает извлекать ресурсы из мертвых скважин, воздействуя на наноуровне. В случае с марсоходом Sandfish воздействие идет на уровне геометрии колеса. Это позволяет контролировать проскальзывание еще до того, как оно станет критическим и парализует движение всей платформы.
"Любая техногенная нагрузка на хрупкую поверхность должна быть просчитана. Робот в пустыне — это как танкер в узком проливе: потеря маневренности ведет к катастрофе", — отметил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Первые версии колес Sandfish оказались провальными — они были слишком узкими и тяжелыми. Вместо того чтобы имитировать ящерицу, они работали как ножи, разрезая песок. Пробуксовка моментально зарывала аппарат в грунт. Инженеры уменьшили массу и радикально увеличили ширину протектора. Это распределило вес и позволило захватывать больше песчинок для создания реактивной тяги, похожей на ту, что используют при запуске ракеты с площадки.
Теперь команда ESSEO переходит на новый этап — создание софта, который будет управлять этой механикой. Программа должна чувствовать микроскопические изменения в сопротивлении грунта. Это важно, так как в космосе условия могут резко измениться. Даже солнечная вспышка способна повлиять на электронику, а некорректная работа сенсоров приведет к застреванию в первой же дюне.
"Мы видим, как сложные системы становятся уязвимыми из-за мелочей. Закрывать глаза на особенности грунта в космосе — это как закрывать приложения в фоне смартфона, надеясь сэкономить заряд", — объяснил эксперт Pravda.Ru инженер Максим Петров.
Объединение гибкой механики ящерицы и умного софта дает шанс на полную автономию. Будущие колонисты смогут выращивать еду, используя лунное фермерство, только если их автоматические помощники не будут беспомощно крутить колесами в пыли. Аппарат Sandfish доказывает, что иногда нужно просто перестать давить на газ и начать плавать по правилам рептилий.
Гусеничные ленты тяжелы и склонны к разрывам при попадании острых камней. В условиях Марса любой ремонт невозможен, поэтому колеса остаются самым надежным, хоть и капризным вариантом.
Когда колесо плывет, а не зарывается, двигатели не работают на пиковой мощности. Это сохраняет заряд батарей и продлевает срок службы дорогостоящих механизмов в агрессивной среде.
Конструкция Sandfish заточена под зыбучие поверхности. На скалах они будут менее эффективны, поэтому инженеры ищут гибридные решения, меняющие жесткость колеса на лету.
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