Вспышка на Солнце стала прологом: к Земле уже движется её самое опасное продолжение

Мощная солнечная вспышка класса X врезалась в ионосферу Земли, парализовав радиосвязь над Северной Америкой. Солнечное пятно AR4479 выстрелило рентгеновским импульсом, который преодолел расстояние до планеты всего за восемь минут. Дневная сторона Земли приняла на себя удар, вызвавший помехи уровня R3 и кратковременное исчезновение сигналов в высокочастотном диапазоне. Теперь эксперты ожидают прибытия облака намагниченной плазмы, которое может спровоцировать геомагнитный шторм и сдвинуть границы полярного сияния.

Фото: commons.wikimedia.org by Svein-Magne Tunli - tunliweb.no, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северное сияние

Ядерный взрыв на Солнце

Солнечный циклон закрутил магнитные петли в области AR4479 до критического предела. Когда линии поля лопнули и перестроились, в космос вырвался колоссальный объем энергии. Вспышка получила статус X1.1 — это высшая категория мощности, способная влиять на работу спутников и сотовых вышек. Радиация прошила атмосферу, мгновенно изменив плотность верхних слоев и создав барьер для прохождения радиоволн.

Пока физики фиксировали аппаратурные сбои, поверхность Солнца выбросила корональную массу. Это не просто свет, а миллиарды тонн перегретого газа, летящего сквозь вакуум. Несмотря на то что основная часть выброса ушла на север, Земля все равно попадет под касательный удар. Это напоминает ситуацию, когда мимо вас проносится грузовик: вы не попадаете под колеса, но поток воздуха сбивает с ног.

"Такие события — это жесткая проверка для современных приборов. Даже если прямого попадания плазмы нет, наведенные токи в атмосфере способны превратить чувствительную электронику в груду кирпичей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Полет плазменного облака

В отличие от мгновенного рентгеновского удара, корональный выброс массы (CME) ползет к нам двое-трое суток. Это намагниченное облако — настоящий снаряд, который должен столкнуться с магнитным щитом Земли. На пути к планете плазма остывает, но сохраняет огромный электрический заряд. Прогнозируется начало умеренной бури уровня G2, что заставляет техников держать руку на пульсе энергосистем.

Тип воздействия Срок прибытия к Земле Рентгеновское излучение вспышки 8 минут (скорость света) Корональный выброс массы (плазма) От 24 до 72 часов

Специалисты Центра космической погоды NOAA уточнили, что геомагнитный шторм накроет планету 3 июля. Основная опасность кроется в перегрузке трансформаторов и сбоях в системах GPS-навигации. Солнце будто проверяет на прочность защиту наших городов, отправляя порцию радиации в сторону жилых кварталов.

"Магнитные возмущения в небе напрямую влияют на стабильность наземных узлов связи. Мы часто видим, как в такие периоды пакеты данных просто теряются в пути", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Где ловить северное сияние

Буря G2 обещает сдвинуть границы полярного сияния далеко на юг. Жители Нью-Йорка, Айдахо и Среднего Запада США могут рассчитывать на небесное шоу прямо в канун Дня независимости. Если магнитная ориентация прилетевшего облака совпадет с полем Земли, небо вспыхнет изумрудными и малиновыми всполохами. Это происходит, когда солнечные частицы врезаются в атомы кислорода и азота в нашей атмосфере.

Для наблюдения потребуется чистое небо и отсутствие городской засветки. Важно помнить, что любая шаровая молния или атмосферный разряд в такие дни выглядят особенно эффектно, но сияние — процесс более масштабный. Пока астрономы наводят телескопы, диспетчеры энергосетей готовятся к возможным скачкам напряжения.

"Энергосистема всегда чувствует дыхание Солнца. Мы заранее готовимся к дефициту мощности, если наводки в сетях станут критическими", — отметил руководитель в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках

Что такое вспышка класса X?

Это самый мощный тип солнечного взрыва. Он выделяет столько энергии, сколько миллионы водородных бомб, взорванных одновременно. Такие вспышки вызывают масштабные отключения связи по всему миру.

Опасно ли это для здоровья человека?

Земная атмосфера эффективно блокирует губительное излучение. Однако для космонавтов на орбите и авиапассажиров на трансполярных маршрутах доза радиации во время вспышки может увеличиться.

Как увидеть полярное сияние при буре G2?

Нужно уехать за город, подальше от фонарей. Смотрите на северный горизонт через час после захода солнца. Если небо ясное, вы увидите характерное мерцание.

Солнце входит в пик своей активности, поэтому подобные инциденты станут нормой. Даже если человечеству запретят отвечать на сигналы из космоса, игнорировать сигналы нашей звезды не получится. Технологии планетарной защиты уже сейчас проходят суровую проверку в реальных условиях.

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