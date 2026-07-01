Мошенники больше не действуют наугад: три категории россиян рискуют потерять деньги первыми

Пожилые люди, подростки и владельцы крупных банковских вкладов являются приоритетными целями для злоумышленников, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт разъяснил специфику уязвимостей разных социальных групп перед техниками психологического давления.

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Ранее сообщалось, что в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили о распространении двухэтапных схем обмана. Телефонные аферисты все чаще комбинируют различные методы социальной инженерии, чтобы повысить эффективность своих атак.

По словам Ульянова, преступники редко выбирают жертв случайным образом, предпочитая использовать персонализированные данные из утечек. Наиболее уязвимой категорией традиционно остаются представители старшего поколения. Это обусловлено не только высоким кредитом доверия к любой официальной информации, но и недостаточными навыками работы с цифровыми устройствами.

"Самая типовая категория — люди старшего поколения. Здесь несколько факторов: высокий уровень доверия к информации и, что важнее, слабое владение современными технологиями. Мошеннические схемы требуют от жертвы конкретных действий — продиктовать код, установить приложение, что-то сделать на устройстве. Человек слышал об этом, но не понимает, как работает, и когда мошенник предлагает помощь, он соглашается. Поэтому пожилые люди в группе риска из-за доверчивости и непонимания технологий", — пояснил специалист.

Нередко преступники используют неосведомленность граждан о работе ПО, чтобы внедрить вредоносный код. Специалисты по безопасности подчеркивают, что определенные настройки Android могут упростить злоумышленникам доступ к финансам пользователя.

Другой специфической группой риска являются подростки. Несмотря на свободное владение гаджетами, молодежь часто демонстрирует низкий уровень критического мышления. Мошенники вовлекают их в схемы через онлайн-игры или манипулируют доступом к родительским аккаунтам. Киберпреступники также создают сезонные ловушки: например, в сети активно появляются ресурсы для кражи денег у выпускников школ под видом помощи с экзаменами.

Для атаки на экономически активное население, рассказал Ульянов, аферисты используют данные о платежеспособности. Люди с крупными остатками на счетах интересны из-за возможности разового хищения больших сумм. При этом у тех, кто активно пользуется заемными средствами, могут появиться обязательства, о которых они даже не подозревают. Нередки случаи, когда кредит оформляется на чужое имя без ведома законного владельца паспорта.

Ульянов подчеркивает, что единственным надежным способом защиты является сохранение самообладания. Злоумышленники всегда стремятся сократить дистанцию между звонком и транзакцией, используя тактику запугивания и спешки.

"Мошенники используют психологическое давление, торопят и запугивают — это почти наверняка признаки мошенничества. Если чувствуете такое давление, важно прервать разговор. Если сомневаетесь — стоит рассказать о звонке близким: пересказ часто помогает самому человеку понять абсурдность ситуации. Мошенники действуют быстро, чтобы жертва не опомнилась: чем короче цепочка от звонка до перевода, тем больше шансов, что схема сработает", — заключил эксперт.

Нередко компрометация данных происходит по вине самих пользователей. Эксперты регулярно напоминают о рисках при передаче личных сведений чат-ботам с искусственным интеллектом, информация из которых может попасть в открытый доступ. Если смартфон начинает работать нестабильно, это может быть признаком скрытой активности вредоносных программ, что требует немедленной проверки устройства.

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